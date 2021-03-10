Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 09 мар, 17:24
В Таиланде разрешили туристам проходить карантин на яхте Общество, 22:40 Роскомнадзор замедлил трафик Twitter. Что важно знать об ограничениях Технологии и медиа, 22:28 Экипаж загерметизировал все трещины на МКС Технологии и медиа, 22:02 Что такое эндаумент и зачем обществу целевые капиталы РБК и Фонд Потанина, 22:02 Twitter отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить сервис Технологии и медиа, 21:58 Панарин вернулся в расположение «Рейнджерс» после обвинений в избиении Спорт, 21:56 Алекперов предупредил о риске дефицита нефти из-за борьбы с выбросами Бизнес, 21:55 Эксперты поспорили о проблемах с доступом к RT из-за мер по Twitter Технологии и медиа, 21:46 Власти России ограничили работу Twitter. Главное Технологии и медиа, 21:27 В ЛНР назвали раздутыми данные из Telegram о боях в Донбассе Политика, 21:23 Роскомнадзор направил в суд три протокола в отношении Twitter Технологии и медиа, 21:12 «ВТБ Капитал» опроверг оценку бизнеса Telegram с разбросом $2–124 млрд Бизнес, 21:05 Ковальчука удалили до конца матча в Кубке Гагарина за грязную игру Спорт, 20:52 «Аэрофлот» отчитался об убытке в 123 млрд руб. по итогам года пандемии Бизнес, 20:52
Бизнес ,  
0 

Алекперов предупредил о риске дефицита нефти из-за борьбы с выбросами

Глава ЛУКОЙЛа предупредил о риске дефицита нефти в мире из-за недостатка инвестиций в отрасль на фоне борьбы с углеродным следом. Компания разработала 4 сценария, как климатические изменения отразятся на спросе на нефть в мире
Вагит Алекперов
Вагит Алекперов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Крупнейшая частная нефтяная компании России ЛУКОЙЛ видит риск дефицита предложения нефти и газа на мировом нефтяном рынке в ближайшие пять лет из-за недостатка инвестиций в добывающую отрасль. Об этом совладелец и президент компании Вагит Алекперов заявил на телефонной конференции 10 марта, посвященной финансовой отчетности за 2020 год.

«Уже довольно длительное время наша отрасль испытывает дефицит инвестиций. Ограничение доступа к капиталу в связи с мощной поддержкой финансовым сектором энергетической трансформации приводит к сокращению инвестиционного потенциала отрасли», — сказал Алекперов. Банки и инвесторы поддерживают переход на использование альтернативных источников энергии и в ряде случаев отказываются инвестировать в компании с углеродным следом. По словам главы ЛУКОЙЛа, недостаток средств стал особенно очевиден на фоне последствий пандемии коронавируса.

Алекперов предупредил, что недоинвестированность отрасли может привести к ценовой волатильности и негативно повлиять на темп роста мировой экономики. Быстро отказаться от добычи нефти невозможно и рискованно, уверен он.

Какие сценарии изменения спроса на нефть рассматривает ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ завершил работу над сценариями изменения спроса на нефть в мире в рамках разработки своей климатической стратегии. Алекперов представил четыре из них — «Эволюция», «Равновесие», «Трансформация», а также «2 градуса Цельсия».

  • Сценарий «Эволюция» предполагает выполнение странами уже принятых климатических обязательств, а также возврат США в Парижское соглашение по климату, подразумевавшее снижение выбросов углерода в атмосферу и модернизацию промышленности (Дональд Трамп три года назад вывел США из этого соглашения, а его преемник Джо Байден в феврале 2021 года решил вернуться к соглашению). В рамках этого сценария пик спроса на нефть — около 105 млн барр. в сутки — приходится на 2035 год, температура воздуха с 2020 по 2050 год вырастет на 2,6 градуса Цельсия, говорится в презентации ЛУКОЙЛа. «Этот сценарий на сегодняшний день выглядит наиболее реалистичным, но не позволяет достичь целей Парижского соглашения», — заметил Алекперов. По итогам 2020 года спрос на нефть составил около 90 млн барр. в сутки.

В России начнут торговать квотами на парниковые выбросы
Бизнес
Фото:Александр Семенов / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Как коронавирус отучил людей брать больничные — Bloomberg 4 типа сотрудников, которыми должен окружить себя лидер, — Fast Company Чем рискует гендиректор при нарушении компанией требований ТК РФ Почему компании по всему миру переходят на четырехдневку
  • Сценарий «Равновесие» базируется на предпосылке ускоренного роста возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и так называемой отрицательной эмиссии парниковых газов. «Этот сценарий мы считаем наиболее вероятным в спектре сценариев [роста глобальной температуры] от 1,5 до 2 градусов Цельсия, так как он обеспечивает баланс между достижением климатических целей и доступностью энергии», — сказал Алекперов. Он потребует «активного» развития климатического регулирования во всем мире. Согласно презентации, в рамках этого сценария пик спроса на нефть на уровне 100 млн барр. в сутки будет достигнут уже в 2030 году, а глобальная температура вырастет на 1,8 градуса.
  • Между «Эволюцией» и «Равновесием» есть сценарий «2 градуса Цельсия», который предполагает пик спроса (около 100 млн барр.) в 2030 году и его сокращение до 90 млн барр. в 2050 году. Сценарий «Эволюция» подразумевает, что к этому времени спрос останется на уровне 100 млн барр., «Равновесие» — около 80 млн барр.
  • «Трансформация» — более радикальный сценарий, который соответствует росту среднегодовой температуры воздуха за 30 лет примерно на 1,5 градуса Цельсия и предусматривает более существенные изменения мировой энергетики и промышленности, а также ускоренный рост эффективности использования энергии. В случае его реализации пик спроса на нефть — также около 100 млн барр. — случится уже в 2025 году, а к 2050 году он упадет вдвое, до 50 млн т в сутки. Доля электромобилей в продажах новых легковых машин в случае «Трансформации» и «Равновесия» вырастет с 2% в 2019 году до 92% в 2050 году (при «Эволюции» — до 61%, «2 градуса Цельсия» — до 83%).

«Все сценарии предполагают существенный рост доли ВИЭ, перерабатываемого пластика, ускоренную электрификацию транспорта», — отметил Алекперов. За последние пять лет в мире в среднем вводилось 150 ГВт генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии. К 2050 году этот показатель должен вырасти минимум вдвое в сценарии «2 градуса Цельсия» и вчетверо при реализации «Трансформации», добавил он.

Снижение добычи

ЛУКОЙЛ, который обеспечивает 2% мирового производства нефти, в 2020 году на фоне действия соглашения ОПЕК+ сократил добычу на 8,5%, до 80,05 млн т. Компания планирует сокращать бурение, добычные мощности будут снижаться, сообщил первый вице-президент компании Азат Шамсуаров. По его словам, свободные текущие добычные мощности компании составляют 180 тыс. барр. в сутки. «Ввиду затянувшегося влияния пандемии в конце прошлого года мы приняли решение оптимизировать программу бурения. Это означает, что по нашему базовому плану свободные мощности будут постепенно сокращаться в связи с естественным падением добычи», — сказал он.

После снятия ограничений по уровню добычи в рамках сделки ОПЕК+, частью которой является Россия, на восстановление производства до уровня начала 2020 года потребуется «определенное время», предупредил топ-менеджер.

Глава ЛУКОЙЛа сообщил, что ключевым условием снижения выбросов парниковых газов является масштабное развитие «отрицательных эмиссий» за счет природных и технологических решений по улавливанию и хранению углерода. А соответствующие технологии сейчас находятся на ранней стадии, для их развития ЛУКОЙЛ намерен создать специальный венчурный фонд.

Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату в сентябре 2019 года. Евросоюз решил сделать свою экономику климатически нейтральной к 2050 году. Это означает, что выбросы углерода в атмосферу должны быть сведены к нулю или компенсированы. Для этого ЕС планирует ввести углеродный налог, законопроект о нем еще находится в стадии разработки, методология расчета сбора пока неизвестна. Но в случае реализации плана российским компаниям-экспортерам придется платить трансграничный налог ЕС — для того чтобы уравнять производителей из Европы с конкурентами из стран за ее пределами, где нет подобных условий по выбросам.

Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей из-за углеродного налога
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости


По оценкам аудиторов из KPMG, при базовом варианте налог будет введен в 2025 году и распространится только на прямые выбросы парниковых газов (непосредственно при производстве продукции). В этом случае нагрузка для российских экспортеров составит €33,3 млрд в 2025–2030 годах (более $40 млрд). При самом негативном сценарии налог может обойтись поставщикам из России в €50,6 млрд до 2030 года.

Как российские нефтяники готовятся к климатическим изменениям

По прогнозу ЛУКОЙЛа, потребность в новых инвестициях в добычу нефти сохраняется даже в консервативных сценариях изменения спроса. По словам Алекперова, нужно сконцентрироваться на самых «эффективных баррелях», при этом российские запасы, по его мнению, будут востребованы на мировом рынке в любом климатическом сценарии, а сама нефть еще долго будет пользоваться спросом. Единственным исключением является добыча на арктическом шельфе, сказал он.

Алекперов отметил, что российская нефть обладает всеми преимуществами такого «эффективного барреля» с низким углеродным следом благодаря низкой точке безубыточности и наличию возможностей по дополнительному сокращению прямых и косвенных энергетических выбросов парниковых газов.

Алекперов назвал бессмысленными призывы отказаться от нефти
Бизнес
Вагит Алекперов

ЛУКОЙЛ «разделяет амбицию по достижению чистых нулевых выбросов к 2050 году и будет прорабатывать возможности по ее реализации в части контролируемых выбросов», — говорится в презентации компании. Для этого компания намерена повышать энергоэффективность, развивать ВИЭ для собственных нужд и в коммерческих целях, заниматься производством биотоплива и водорода, а также оптимизировать портфель активов. Уровень выбросов СO2 компании сократился с 50,6 млн т в 2016 году до 48,5 млн т в 2019 году, указано в документе. Новая климатическая стратегия будет представлена весной 2022 года, сказал вице-президент компании Павел Жданов.

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» также готовит свою климатическую стратегию. «Основная цель нового плана по углеродному менеджменту «Роснефти» до 2035 года — предотвращение выбросов эквивалента 20 млн т CO2», — заявил ее первый вице-президент Дидье Казимиро 26 февраля (цитата по ТАСС). Снизить углеродный след по плану «Роснефти» должны меры по энергосбережению, развитию собственной ветроэнергетики, инвестиции в газовую программу, утилизация попутного нефтяного газа и др.

Казимиро также предложил предусмотреть в разрабатываемой климатической стратегии России единую систему учета выбросов парниковых газов. «Для управления объемами выбросов СО2 на государственном уровне необходима единая и надежная система сбора, учета, хранения информации обо всех источниках выбросов», — сказал он. Топ-менеджер добавил, что для отрасли важно, чтобы перспективное регулирующее законодательство в большей степени опиралось на стимулирование «зеленых» инвестиций, чем на введение прямых ограничений для целых сегментов экономики.

Вице-премьер Александр Новак в январе заявил, что Россия в течение года планирует утвердить собственную климатическую стратегию в рамках Парижского соглашения по климату. По его словам, в ней власти постараются найти компромисс в вопросах дополнительной налоговой нагрузки на производителей и поставщиков энергоресурсов. Прямое введение углеродного налога снижает рентабельность добывающего бизнеса и, следовательно, инвестиции в разведку и производство ресурсов, а это может привести мир к дефициту ресурсов, заключил вице-премьер.

Автор
Людмила Подобедова
Материалы по теме
Генсек ООН оценил возвращение США в Парижское соглашение по климату
Общество
В России начнут торговать квотами на парниковые выбросы
Бизнес
Путин поручил сократить выброс парниковых газов в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter