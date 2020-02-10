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Вирус из Китая ,  
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Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

Во время наиболее острой фазы распространения нового типа коронавируса цены на нефть падали на 17%. Более сильное снижение из-за распространения заболевания было зафиксировано только в 2003 году из-за атипичной пневмонии
BRENT BR-3.20 $53,71 -2,24%
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Коронавирус стал причиной самого сильного снижения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обойдя по этому показателю птичий грипп и свиной грипп. Об этом сообщил Центральный банк в своем ежемесячном отчете «Обзор рисков финансовых рынков» (*pdf) за январь.

Во время наиболее острой фазы развития ситуации с коронавирусом цены на нефть снижались на 17%, говорится в документе (по данным на 7 февраля). Сильнее из-за распространения заболевания цены падали только в феврале-марте 2003 года во время вспышки заболевания атипичной пневмонией (тяжелый острый респираторный синдром (SARS)) — тогда было зафиксировано снижение до 31%.

По этому показателю реакция цен на нефть из-за коронавируса оказалась сильнее, чем реакция на пандемию свиного гриппа в июне 2009 года. Тогда во время самой острой фазы распространения заболевания цены на нефть падали на 15%.

Менее выраженной оказалась реакция нефтяных цен на вирус Эбола и ближневосточный респираторный синдром (MERS) — было зафиксировано падение на 6 и 3% соответственно.

Цены на нефть выросли на 3% после пяти дней падения
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По данным, приведенным в отчете, цены на нефть Brent и Urals в январе снизились на 11,9 и 11,8% соответственно. В начале февраля цена фьючерсов на нефть марки Brent упала до минимума за последние 13 месяцев. Это произошло после того, как спрос на нефть в Китае рухнул на 20% на фоне ситуации с коронавирусом.

Страны соглашения ОПЕК+ рассматривали возможность сокращения добычи нефти на 600 тыс. барр. в день, однако Россия не поддержала инициативу и взяла время на оценку рекомендаций технического комитета.

Авторы отчета отмечают, что цены снижаются и на остальное сырье. Так, индекс цен на энергетические товары S&P GSCI Energy в январе показал снижение на 15,4%. Ситуация с коронавирусом повлияла также на индекс цен на промышленные металлы S&P GSCI Industrial Metals — он снизился на 7%.

В итоге индекс волатильности Чикагской биржи опционов VIX, также известный как «индекс страха», вырос до значения 18,8 п., что является максимальным значением с октября 2019 года, отмечается в отчете.

Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику
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Из-за коронавируса Китай может снизить активность в таких секторах своей экономики, как транспорт, туризм, розничная торговля. Это в свою очередь может привести к дальнейшему ухудшению ситуации в мировой экономике, делают вывод авторы отчета.

Ранее Счетная палата сообщила, что, если борьба с новым типом коронавируса займет продолжительное время, это существенно скажется на мировой и российской экономике. В частности, на Россию повлияет сокращение внешнеторгового оборота с Китаем, который сейчас составляет больше 15% от всего оборота России. Замедление экономики самого Китая также негативно скажется на экономической ситуации в России, в частности, в том случае, если будет падать спрос на энергоносители.

Автор: Мария Лисицына
Теги: нефть, Банк России, коронавирус
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