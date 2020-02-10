Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году

Во время наиболее острой фазы распространения нового типа коронавируса цены на нефть падали на 17%. Более сильное снижение из-за распространения заболевания было зафиксировано только в 2003 году из-за атипичной пневмонии

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Коронавирус стал причиной самого сильного снижения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обойдя по этому показателю птичий грипп и свиной грипп. Об этом сообщил Центральный банк в своем ежемесячном отчете «Обзор рисков финансовых рынков» (*pdf) за январь.

Во время наиболее острой фазы развития ситуации с коронавирусом цены на нефть снижались на 17%, говорится в документе (по данным на 7 февраля). Сильнее из-за распространения заболевания цены падали только в феврале-марте 2003 года во время вспышки заболевания атипичной пневмонией (тяжелый острый респираторный синдром (SARS)) — тогда было зафиксировано снижение до 31%.

По этому показателю реакция цен на нефть из-за коронавируса оказалась сильнее, чем реакция на пандемию свиного гриппа в июне 2009 года. Тогда во время самой острой фазы распространения заболевания цены на нефть падали на 15%.

Менее выраженной оказалась реакция нефтяных цен на вирус Эбола и ближневосточный респираторный синдром (MERS) — было зафиксировано падение на 6 и 3% соответственно.