Аудиторы предсказали существенные последствия коронавируса для России

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Если борьба с эпидемией ранее неизвестного коронавируса затянется, это нанесет существенный ущерб российской и мировой экономике. Об этом сообщили в Счетной палате, передает ТАСС.

Российская экономика может пострадать из-за сокращения внешнеторгового оборота с Китаем, вызванного коронавирусом, считают в ведомстве. Там отметили, что с января по ноябрь 2019 года его объемы достигли около $100 млн, что составляет 16,5% внешнеторгового оборота России.

При этом в ведомстве пояснили, что на данный момент оценить ущерб экономике от заболевания затруднительно, поскольку он зависит от того, насколько быстро удастся остановить распространение вируса. При позитивном сценарии, считают в Счетной палате, коронавирус не окажет значительного влияния на макроэкономические показатели, поскольку их можно будет «нивелировать за счет того, что и Китай, и другие страны постараются скомпенсировать перебои с поставками товаров и услуг».

При негативном сценарии ущерб российской экономике будет определяться тем, насколько быстро Россия найдет новых поставщиков и рынки сбыта продукции, пояснили в Счетной палате. При этом замедление экономики Китая в любом случае негативно повлияет на российскую экономику из-за падения спроса на энергоносители и снижения нефтяных котировок, сообщили аудиторы, отметив, что в период с 27 января по 7 февраля нефть российской марки Urals уже подешевела почти на 5%.