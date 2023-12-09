FT узнала о рисках из-за проблем в Суэцком и Панамском каналах

Риск связан с проблемами в двух основных судоходных каналах — Панамском и Суэцком. В случае с первым сложности вызваны засухой, со вторым — нападениями хуситов на корабли в Красном море

Доставка перед католическим Рождеством товаров по всему миру может быть нарушена из-за проблем с двумя основными судоходными каналами — Панамским и Суэцким, пишет Financial Times (FT).

В случае с первым роль играет засуха, падение уровня воды в канале привело к сокращению его пропускной способности. В случае со вторым угрозу представляют нападения йеменских хуситов на суда.

Газета со ссылкой на данные аналитической группы MDS Transmodal указывает, что в третьем квартале этого года более половины контейнерных перевозок (по объему) из Азии в Северную Америку или наоборот должны были пройти либо через Панамский, либо через Суэцкий каналы.

«Есть товары, которые просто не успеют прибыть к этому Рождеству», — предупредил генеральный директор Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе. Организация представляет интересы импортеров по всей Великобритании, отмечает FT.

По словам Форджионе, из-за проблем в Панамском канале могут произойти задержки с поставками бытовой электроники, в частности, техники Apple, также есть проблемы с закупками рождественских украшений. Усиление атак в Суэцком канале вкупе со сложностями в проходе через Панамский могут привести к катастрофическим последствиям, отметил собеседник FT. В том числе, считает он, если не обеспечить устойчивость цепочек поставок, то проблемы будут и в течение следующего года.

«Панамский канал фактически закрыт. Если бы то же самое случилось с Суэцким, как бы вы доставляли зерно [по всему миру]? Именно тогда тарифы на доставку начнут расти», — сказал газете неназванный европейский трейдер.

Уровень воды в Панамском канале падает из-за того, что пересохло ключевое озеро, питающее его, — Гатун. Это, в свою очередь, произошло из-за засухи в октябре — она стала сильнейшей с 1950 года. Также на ситуацию влияет явление Эль-Ниньо — потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Хуситы после начала войны Израиля и ХАМАС пригрозили атаковать все суда, тем или иным образом связанные с Израилем. Йемен находится на побережье южной части Красного моря, Суэцкий канал — на его севере, но все суда по пути в Индийский океан затем проходят через Баб-эль-Мандебский залив на юге моря.

В этом заливе в начале декабря хуситами было атаковано британское торговое судно. В США позднее сообщили об атаках на три американских коммерческих корабля в том же районе.