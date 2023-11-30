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Судовладелец допустил задержки в Суэцком канале из-за засухи на Панамском

Судовладелец предупредил о заторах в Суэцком канале из-за пересыхания Панамского
В районе Панамского канала стоит засушливая погода, не хватает воды в питающем его озере Гатун. Суда могут изменить маршруты и пойти через Суэцкий канал, что приведет к заторам и задержкам там
Шлюз Панамского канала
Шлюз Панамского канала (Фото: Aris Martinez / Reuters)

Через Суэцкий канал из-за пересыхания Панамского будут проходить больше судов, что может привести к заторам и задержкам, предупредили в греческой компании Angelicouss Group, владеющей более чем 150 судами. Об этом пишет Bloomberg.

«Суэцу потребуется принять гораздо больше судов. Это означает, что время ожидания на обоих его концах, вероятно, увеличится», — сказал главный исполнительный директор компании Свейнунг Стёле.

По его словам, Суэцкий канал, который в принципе имеет пропускную способность больше, чем Панамский, «очень хорошо справлялся с проблемами перегруженности на протяжении многих лет», но сейчас нужно понимать, что есть угрозы задержек, отметил Стёле.

Уровень воды в Панамском канале падает из-за того, что пересохло ключевое озеро, питающее его, — Гатун. Это, в свою очередь, произошло из-за засухи в октябре — она стала сильнейшей с 1950 года. Также на ситуацию влияет явление Эль-Ниньо — потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Как пишет Bloomberg, из-за пересыхания канала к февралю через него смогут проходить только 18 судов в день — примерно в два раза меньше, чем годом ранее. Стёле сообщил, что сейчас через Панамский канал в месяц проходят 4-5 судов со сжиженным природным газом — раньше проходили по одному в день.

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Общество
Фото:Gaston Brito Miserocchi / Getty Images

Панамский канал построили в начале XX века. Озеро Гатун соединяется с Атлантическим и Тихим океаном системой шлюзов.

Bloomberg отмечает, что основная продукция, которую транспортируют по каналу, — нефть и нефтепродукты, на втором месте — контейнерные грузы, на третьем — зерно.

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Помимо Суэцкого канала, еще один путь — это маршрут через пролив Дрейка, когда судам нужно обогнуть Южную Америку с юга. Один из судовладельцев рассказал Bloomberg, что использовал этот маршрут, путь оказался на 16 дней дольше.

Еще один вариант избежать очереди на входе в Панамский канал — заплатить за место, более близкое к нему. Как пишет агентство, одному из перевозчиков это обошлось в $4 млн.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Панамский канал Суэцкий канал
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