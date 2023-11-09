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Дело инстаблогеров ,  
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Титов заявил о «болевых точках» в деле блогера Шабутдинова

Бизнес-омбудсмен Титов: в деле блогера Шабутдинова несколько болевых точек
Сюжет
Дело инстаблогеров
Титов считает, что в деле Шабутдинова несколько «болевых точек», включая процедуру обысков. Арест он назвал чрезмерной мерой, а также подчеркнул, что пять из восьми вменяемых блогеру эпизодов уже рассматриваются в суде
Аяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову поступила жалоба от гендиректора ООО «Лайк Центр» на необоснованное уголовное преследование бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, которому принадлежит 82% компании. Бизнес-омбудсмен пообещал рассмотреть материалы дела и обратиться в защиту блогера, говорится в сообщении его пресс-службы, поступившем в РБК.

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября, у него в квартире и офисе «Лайк Центра» прошли обыски. На следующий день суд арестовал бизнес-тренера до 16 декабря по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Ущерб от его деятельности по восьми эпизодам следствие оценило в 4 млн руб. Шабутдинов не признает вину.

По словам Титова, «болевых точек» в этом деле несколько. Так, в сообщении отмечается, что из восьми эпизодов мошенничества, которые вменяют Шабутдинову, по пяти ведется гражданское судопроизводство. Бизнес-омбудсмен называет это «криминализацией отношений в рамках договора оказания услуг».

«Следствие почему-то декларативно определило, что образовательные программы не способствовали осуществлению предпринимательской деятельности и получению высокого дохода, видимо, являясь ведущими специалистами в этой области, поскольку информации о каких-либо привлеченных специалистах или экспертных заключениях по делу нет», — отмечает Титов.

Вторым спорным вопросом он считает процедуру обысков, которые прошли 3 ноября в офисе «Лайк Центра». В обращении к Титову заявитель утверждает, что туда не пустили адвокатов, применив к ним физическую силу, а также изъяли всю технику, в том числе личную, и документацию. «Это хозяйствующий субъект, но поскольку следствие не соотносит деяние с предпринимательской деятельностью, ограничения, предусмотренные для следственных действий по «предпринимательским» составам, не сработали», — прокомментировал ситуацию бизнес-омбудсмен.

Заключение Шабутдинова под стражу он назвал чрезмерной мерой и счел, что не была признана «предпринимательская» составляющая.

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«Все, что вменяют Шабутдинову, происходило в рамках его предпринимательской деятельности. У него был такой бизнес. Может быть, все дело в том, что Шабутдинов может покинуть страну, не дожидаясь приговора? Но для этого есть широкий набор гораздо более щадящих средств принуждения помимо СИЗО», — заявил Титов.

«Мы будем изучать материалы, в том числе привлекая независимых экспертов. Понятно, что сейчас тема нарушений, допускаемых коучами и блогерами, активно обсуждается, но нужно разбираться по существу, не вешая ярлыков и не используя расплывчатые формулировки», — заключил он.

Шабутдинову 32 года, он выступает основателем сети кофе-баров Coffee Like, сети хостелов Like Hostel и проекта «Like Центр», который называет себя технологической образовательной компанией для предпринимателей. У него 1,9 млн подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«Коммерсантъ» со ссылкой на показания потерпевших передавал, что курсы Шабутдинова состояли, по сути, из советов «верить в себя». За доступ к ним нужно было внести «относительно небольшую сумму», но первый урок был «самопиаром» блогера, цена за дальнейшее обучение доходила до 1 млн руб. Следователи считают, что Шабутдинов вводил клиентов в заблуждение и под видом образовательных услуг рассказывал им историю своего успеха в бизнесе, пишет издание.

«Компания в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства. Мы считаем произошедшее необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения разбирательства», — заявила команда Шабутдинова.

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Инна Деготькова Инна Деготькова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Борис Титов Аяз Шабутдинов бизнес-омбудсмен арест
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