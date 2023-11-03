 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

МВД показало кадры обыска у Шабутдинова по делу о мошенничестве

МВД показало кадры обыска у Шабутдинова по делу о мошенничестве
Video

В Москве пресекли противоправную деятельность блогера и бизнес-тренера, сообщила пресс-служба МВД России. Источник РБК ранее сообщал о задержании автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве. 

МВД не называет имени блогера, а на видео с обысками в квартире его лицо скрыто.

«Предварительно установлено, что мужчина вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юридических лиц, обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Материал дополняется

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 16:42
Какие из этих научных разработок существуют. Тест РБК и Росатом, 16:59
Путин отметил изменение риторики Запада о «победе на поле боя» Политика, 16:59
Путин заявил о продаже оружия с Украины на Ближний Восток Политика, 16:44
Как переехать и перевезти бизнес в Армению — три понятных шага Pro, 16:44
Природные ресурсы России. Путеводитель РБК+, 16:43
«Ъ» узнал о деле против Шабутдинова из-за советов верить в себя за ₽5 млн Бизнес, 16:40
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 16:40
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Задержан блогер Аяз Шабутдинов. В чем причина и чем он известен Life, 16:37
Путин назвал беспорядки в Махачкале событием, а не тенденцией Политика, 16:36
МВД показало кадры обыска у Шабутдинова по делу о мошенничестве Бизнес, 16:28
Как увеличить продажи через сайт: разбираем опыт поставщиков Pro, 16:22
Ключ к общению: зачем нужен социальный капитал и как его заработать РБК и ЖК SOUL, 16:21
Махачев рассказал, какую травму получил в бою с Волкановски Спорт, 16:20
Причина взрыва и угроза здоровью: как может быть опасна заводская пыль РБК и Karcher, 16:19