МВД показало кадры обыска у Шабутдинова по делу о мошенничестве

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В Москве пресекли противоправную деятельность блогера и бизнес-тренера, сообщила пресс-служба МВД России. Источник РБК ранее сообщал о задержании автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве.

МВД не называет имени блогера, а на видео с обысками в квартире его лицо скрыто.

«Предварительно установлено, что мужчина вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юридических лиц, обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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