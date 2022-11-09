Росавиация до конца года проверит исправность 599 иностранных самолетов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 61,24 (+0,42) Инвестиции, 16:26
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 61,06 (+0,08) Инвестиции, 16:26
Сборная России «исправила» исторический постер без упоминания ЧМ-2018 Спорт, 23:23
Трамп назвал итоги промежуточных выборов в США большой победой для себя Политика, 23:22
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 23:12
Росавиация приостановила расширенную сертификацию вертолета Ка-62 Бизнес, 22:59
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 22:48
В Херсонской области запретили продажу алкоголя Политика, 22:46
NBC узнал, что Салливан в Киеве пытался «прощупать почву» для переговоров Политика, 22:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Мосжилинспекция разъяснила новые требования к поверке счетчиков Недвижимость, 22:37
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно Политика, 22:30
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 22:23
Путин назвал ФМБА «медицинским спецназом» Общество, 22:17
Названы лучшие рестораны Москвы по версии премии WHERETOEAT Moscow 2022 Стиль, 22:15
Росавиация до конца года проверит исправность 599 иностранных самолетов Бизнес, 22:04
Глава Минобороны Израиля объяснил отказ поставлять Украине ПВО Политика, 22:01
Война санкций ,  
0 

Росавиация до конца года проверит исправность 599 иностранных самолетов

Росавиация пообещала до конца декабря проинспектировать 599 Boeing и Airbus
В Росавиации заявили, что у ведомства достаточно сотрудников, чтобы до конца года проинспектировать сотни Boeing, Airbus и других иностранных самолетов в парках российских авиакомпаний и выдать им сертификаты летной годности
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Росавиация намерена до конца декабря текущего года завершить инспекционные проверки 599 иностранных самолетов, которые используют российские авиакомпании, и выдать им сертификаты летной годности. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Речь идет о самолетах Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, которые после начала военной операции на Украине и введенных в ответ на нее западных санкций получили российскую регистрацию. До ограничительных мер надзор за ними осуществляли авиавласти Бермуд и Ирландии. Телеграм-канал «Авиаторщина» накануне сообщил, что из-за нехватки инспекторов Росавиация не успевает проводить контроль лайнеров со сроком действия сертификатов до 31 декабря, из-за чего с января следующего года десятки самолетов временно не смогут выполнять рейсы.

Как заявили в Росавиации, у ведомства достаточно инспекторов, а их опыт и квалификация позволяют оценить техническое состояние самолетов и подготовить необходимые документы. «Рисков невыполнения в срок данных мероприятий Росавиация не усматривает», — сообщило ведомство, добавив, что проверка идет совместно с российскими авиакомпаниями.

В Росавиации считают, что мнения о неспособности российских ведомств проинспектировать самолеты формируют лица, «которые заинтересованы в возврате к прежде существовавшей системе зависимости российского воздушного флота от заморских «микроскопических» авиационных администраций». В агентстве уверены, что перевод самолетов в российский реестр формирует независимость гражданской авиации от санкций, сохраняет ее суверенитет и позволяет обеспечивать безопасность полетов на должном уровне.

В марте президент Владимир Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных перевозчиков, в России. Правительство, в свою очередь, предложило выдавать российские сертификаты летной годности, поскольку это позволит авиакомпаниям сохранить парк самолетов и использовать их на внутренних направлениях.

Как говорила в марте глава департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса Алина Малышева, на тот момент в стране эксплуатировались 1367 воздушных судов, из них в иностранных реестрах было зарегистрировано 739. Два месяца спустя глава ведомства Виталий Савельев сообщил, что в российском реестре находятся более 1,2 тыс. самолетов.

Авторы
Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Росавиация самолеты инспекция сертификат Boeing Airbus
Материалы по теме
Регулятор ЕС приостановил сертификаты всех российских авиакомпаний
Политика
Россия приостановила действие соглашения с Бермудами по самолетам
Бизнес
Ирландия отозвала летные документы у самолетов российских авиакомпаний
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter