Росавиация до конца года проверит исправность 599 иностранных самолетов

В Росавиации заявили, что у ведомства достаточно сотрудников, чтобы до конца года проинспектировать сотни Boeing, Airbus и других иностранных самолетов в парках российских авиакомпаний и выдать им сертификаты летной годности

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Росавиация намерена до конца декабря текущего года завершить инспекционные проверки 599 иностранных самолетов, которые используют российские авиакомпании, и выдать им сертификаты летной годности. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Речь идет о самолетах Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, которые после начала военной операции на Украине и введенных в ответ на нее западных санкций получили российскую регистрацию. До ограничительных мер надзор за ними осуществляли авиавласти Бермуд и Ирландии. Телеграм-канал «Авиаторщина» накануне сообщил, что из-за нехватки инспекторов Росавиация не успевает проводить контроль лайнеров со сроком действия сертификатов до 31 декабря, из-за чего с января следующего года десятки самолетов временно не смогут выполнять рейсы.

Как заявили в Росавиации, у ведомства достаточно инспекторов, а их опыт и квалификация позволяют оценить техническое состояние самолетов и подготовить необходимые документы. «Рисков невыполнения в срок данных мероприятий Росавиация не усматривает», — сообщило ведомство, добавив, что проверка идет совместно с российскими авиакомпаниями.

В Росавиации считают, что мнения о неспособности российских ведомств проинспектировать самолеты формируют лица, «которые заинтересованы в возврате к прежде существовавшей системе зависимости российского воздушного флота от заморских «микроскопических» авиационных администраций». В агентстве уверены, что перевод самолетов в российский реестр формирует независимость гражданской авиации от санкций, сохраняет ее суверенитет и позволяет обеспечивать безопасность полетов на должном уровне.

В марте президент Владимир Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных перевозчиков, в России. Правительство, в свою очередь, предложило выдавать российские сертификаты летной годности, поскольку это позволит авиакомпаниям сохранить парк самолетов и использовать их на внутренних направлениях.

Как говорила в марте глава департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса Алина Малышева, на тот момент в стране эксплуатировались 1367 воздушных судов, из них в иностранных реестрах было зарегистрировано 739. Два месяца спустя глава ведомства Виталий Савельев сообщил, что в российском реестре находятся более 1,2 тыс. самолетов.