Греф предложил включить платеж за мусор в единую квитанцию ЖКХ

Как Греф предлагает увеличить собираемость платежей

По данным Минприроды, из-за пандемии коронавируса платежи от населения и бизнеса за вывоз мусора резко сократились: за первое полугодие 2020 года дебиторская задолженность операторов выросла почти на 20%, до 46,7 млрд руб, а кредиторская задолженность — на 2,8%, до 40,1 млрд руб. По данным Объединенного народного фронта, средняя собираемость платежей за мусор с начала 2019 года по май 2020 года, составила 79% от плановой, более 80 операторов имели кассовые разрывы. При этом девять таких компаний рисковали приостановить работу (данные Российского экологического оператора).

В качестве «оперативных мер по повышению собираемости платежей» за мусор глава Сбербанка предлагает сделать обязательным указание единого лицевого счета, присвоенного помещению в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, а также выступает за введение административной ответственности за неуказание таких данных, сведений об объеме предоставленных коммунальных услугах и плате за них.

«Указанные меры позволят плательщикам вносить все платежи за жилищно-коммунальные услуги одновременно, даже при отсутствии некоторых платежных документов, и повысят собираемость», — заключает Греф.

Причем здесь Сбербанк

Интерес к проблеме собираемости платежей в письме Грефа объясняется тем, что Сбербанк «содействует созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» и уже одобрил финансирование пяти проектов по строительству комплексов по переработке отходов на общую 14 млрд руб. Например, в конце 2019 года испанский оператор по обращению с отходами Urbaser совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и еще несколько инвесторов договорились вложить до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области. Сбербанк подтвердил готовность участия в этом проекте, говорил тогда первый заместитель гендиректора РФПИ Тагир Ситдеков.

Сбербанк уже проинвестировал порядка 10 млрд руб. в строительство комплексов по переработке отходов «РТ-Инвест» в Коломенском, Каширском и Сергиево-Посадском районах Московской области, сказал РБК представитель «РТ-Инвест».

Инициатива по включению платежей за вывоз отходов в единую платежку «существенно» повысит инвестиционную привлекательность отрасли для частных инвестиций и кратно увеличит строительство новых мощностей по обработке, обезвреживанию и утилизации отходов, заключает Греф.

Но Сбербанк сможет заработать не только от повышения инвестпривлекательности отрасли, но и напрямую от увеличения собираемости платежей за услуги ЖКХ и ТКО. По данным ассоциации банков «Россия», банки занимают около 70% на рынке приема платежей за услуги ЖКХ, а наибольшая доля приходится на Сбербанк — через его приложение или отделения можно оплатить электроэнергию, водоснабжение, газ, ТКО и т.д. По оценке главы компании по приему платежей за услуги ЖКХ «Фрисби» Алексея Зайкова, на отдельных территориях Сбербанк принимает до 30–70% таких платежей.

Сколько Сбербанк зарабатывает на комиссиях Комиссия за коммунальные услуги взимается или с плательщика, если у банка не заключен договор с поставщиком услуг ЖКХ, или с такой компании. Средний размер комиссии, которую платит физлицо или компания составляет около 0,4%. Самые высокие комиссии могут быть при оплате услуг наличными через кассу банков в труднодоступных и малонаселенных пунктах. В Сбербанке комиссии для физлица отличаются в зависимости от региона — в московском территориальном банке они составляют от 0,5% до 3% (минимум 25 руб.). За первое полугодие 2020 года чистые комиссионные доходы Сбербанка (по российским правилам бухгалтерского учета) составили 227,5 млрд руб. Банк не выделяет комиссии за оказание услуг по приему платежей за ЖКХ в отдельную графу. Всего, по данным Единой межведомственной информационной статистической системы, за январь—июнь 2020 года россияне заплатили за ЖКХ, капремонт и жилое помещение 634,9 млрд руб. По оценкам аналитика банка БКФ Максима Осадчего, доходы Сбербанка от этой деятельности могли составить 1-2 млрд руб. за первое полугодие. Для сравнения — на комиссиях за денежные переводы за этот же период Сбербанк заработал 31 млрд руб. Представитель банка отказался от комментариев на эту тему.

Если плата за услугу по вывозу мусора будет включена в единый платежный документ повсеместно, то деньги сначала будут поступать на единый транзитный счет, а затем уже распределяться по компаниям, замечает заместитель руководителя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. Таким образом, Сбербанк сможет заработать не только на комиссиях за прием платежей, но и на хранении денег на этом счете и его обслуживании, добавляет эксперт.

Как сейчас платят за мусор в регионах

Сейчас в России нет единого стандарта взимания платы за вывоз мусора с населения и бизнеса, говорит глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами) Руслан Губайдуллин. «В большинстве регионов плата за мусор либо приходит отдельной квитанцией, либо включается в квитанцию с платой за другую коммунальную услугу, чаще всего за свет или газ. Это объясняется тем, что у поставщиков электричества и газа есть полная база данных проживающих, плательщиков за коммунальные услуги, к которой нет доступа у региональных операторов по обращению с отходами», — объясняет он.

Плюсы и минусы инициативы Грефа