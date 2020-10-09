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Греф предложил включить платеж за мусор в единую квитанцию ЖКХ

Глава Сбербанка Герман Греф попросил правительство включить платеж за мусор в квитанцию за ЖКХ, чтобы улучшить собираемость платежей. Но не все регионы готовы к этому — общая сумма в квитанции может вызвать недовольство граждан
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Глава Сбербанка Герман Греф предложил премьеру Михаилу Мишустину включить плату за вывоз твердых коммунальных отходов в единый платежный документ за услуги ЖКХ, чтобы увеличить собираемость платежей. Для этого он попросил Минстрой, Минприроды и Минфин рассмотреть возможность изменения федерального законодательства и подзаконных актов для возможности централизованного выставления счетов населению и юридическим лицам за услуги ЖКХ, включая твердые коммунальные отходы (ТКО).

Об этом говорится в письме Грефа, направленном Мишустину во вторник, 6 октября. У РБК есть копия письма, подлинность подтвердил источник, знакомый с его содержанием. «Обращение поступило, находится на проработке», — сообщили РБК в пресс-службе правительства. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

«Мы поддерживаем инициативу Грефа по внесению платежа за мусор в единую квитанцию вместе с другими жилищно-коммунальными услугами. Сейчас в пилотных регионах по поручению министра [Дмитрия Кобылкина] хотим провести такой эксперимент», — отметил представитель Минприроды.

Текущее законодательство позволяет ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям договариваться о печати единых квитанций, самостоятельно регулируя вопрос, на кого ложатся расходы по печати и распространению платежных документов, сообщили в пресс-службе Минстроя. По мнению ведомства, собираемость платежей за вывоз отходов может повысить распространение существующих и появление новых вариантов онлайн-оплаты, а также информирование населения. В Минфин пока не поступали предложения Грефа, сказал представитель ведомства.

Как Греф предлагает увеличить собираемость платежей

По данным Минприроды, из-за пандемии коронавируса платежи от населения и бизнеса за вывоз мусора резко сократились: за первое полугодие 2020 года дебиторская задолженность операторов выросла почти на 20%, до 46,7 млрд руб, а кредиторская задолженность — на 2,8%, до 40,1 млрд руб. По данным Объединенного народного фронта, средняя собираемость платежей за мусор с начала 2019 года по май 2020 года, составила 79% от плановой, более 80 операторов имели кассовые разрывы. При этом девять таких компаний рисковали приостановить работу (данные Российского экологического оператора).

Девять мусорных операторов оказались под угрозой приостановки работы
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

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В качестве «оперативных мер по повышению собираемости платежей» за мусор глава Сбербанка предлагает сделать обязательным указание единого лицевого счета, присвоенного помещению в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, а также выступает за введение административной ответственности за неуказание таких данных, сведений об объеме предоставленных коммунальных услугах и плате за них.

«Указанные меры позволят плательщикам вносить все платежи за жилищно-коммунальные услуги одновременно, даже при отсутствии некоторых платежных документов, и повысят собираемость», — заключает Греф.

Причем здесь Сбербанк

Интерес к проблеме собираемости платежей в письме Грефа объясняется тем, что Сбербанк «содействует созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» и уже одобрил финансирование пяти проектов по строительству комплексов по переработке отходов на общую 14 млрд руб. Например, в конце 2019 года испанский оператор по обращению с отходами Urbaser совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и еще несколько инвесторов договорились вложить до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области. Сбербанк подтвердил готовность участия в этом проекте, говорил тогда первый заместитель гендиректора РФПИ Тагир Ситдеков.

Сбербанк уже проинвестировал порядка 10 млрд руб. в строительство комплексов по переработке отходов «РТ-Инвест» в Коломенском, Каширском и Сергиево-Посадском районах Московской области, сказал РБК представитель «РТ-Инвест».

Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России
Бизнес
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Инициатива по включению платежей за вывоз отходов в единую платежку «существенно» повысит инвестиционную привлекательность отрасли для частных инвестиций и кратно увеличит строительство новых мощностей по обработке, обезвреживанию и утилизации отходов, заключает Греф.

Но Сбербанк сможет заработать не только от повышения инвестпривлекательности отрасли, но и напрямую от увеличения собираемости платежей за услуги ЖКХ и ТКО. По данным ассоциации банков «Россия», банки занимают около 70% на рынке приема платежей за услуги ЖКХ, а наибольшая доля приходится на Сбербанк — через его приложение или отделения можно оплатить электроэнергию, водоснабжение, газ, ТКО и т.д. По оценке главы компании по приему платежей за услуги ЖКХ «Фрисби» Алексея Зайкова, на отдельных территориях Сбербанк принимает до 30–70% таких платежей.

Сколько Сбербанк зарабатывает на комиссиях

Комиссия за коммунальные услуги взимается или с плательщика, если у банка не заключен договор с поставщиком услуг ЖКХ, или с такой компании. Средний размер комиссии, которую платит физлицо или компания составляет около 0,4%. Самые высокие комиссии могут быть при оплате услуг наличными через кассу банков в труднодоступных и малонаселенных пунктах. В Сбербанке комиссии для физлица отличаются в зависимости от региона — в московском территориальном банке они составляют от 0,5% до 3% (минимум 25 руб.).

За первое полугодие 2020 года чистые комиссионные доходы Сбербанка (по российским правилам бухгалтерского учета) составили 227,5 млрд руб. Банк не выделяет комиссии за оказание услуг по приему платежей за ЖКХ в отдельную графу. Всего, по данным Единой межведомственной информационной статистической системы, за январь—июнь 2020 года россияне заплатили за ЖКХ, капремонт и жилое помещение 634,9 млрд руб. По оценкам аналитика банка БКФ Максима Осадчего, доходы Сбербанка от этой деятельности могли составить 1-2 млрд руб. за первое полугодие. Для сравнения — на комиссиях за денежные переводы за этот же период Сбербанк заработал 31 млрд руб. Представитель банка отказался от комментариев на эту тему.

Если плата за услугу по вывозу мусора будет включена в единый платежный документ повсеместно, то деньги сначала будут поступать на единый транзитный счет, а затем уже распределяться по компаниям, замечает заместитель руководителя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. Таким образом, Сбербанк сможет заработать не только на комиссиях за прием платежей, но и на хранении денег на этом счете и его обслуживании, добавляет эксперт.

Как сейчас платят за мусор в регионах

Сейчас в России нет единого стандарта взимания платы за вывоз мусора с населения и бизнеса, говорит глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами) Руслан Губайдуллин. «В большинстве регионов плата за мусор либо приходит отдельной квитанцией, либо включается в квитанцию с платой за другую коммунальную услугу, чаще всего за свет или газ. Это объясняется тем, что у поставщиков электричества и газа есть полная база данных проживающих, плательщиков за коммунальные услуги, к которой нет доступа у региональных операторов по обращению с отходами», — объясняет он.

Программу поддержки мусорных операторов исправили после критики ФАС
Финансы
Фото:Павел Львов / РИА Новости

Плюсы и минусы инициативы Грефа

  • «Включение платежа за обращение с отходами в единый платежный документ помогло бы увеличить собираемость платы за эту услугу с населения. Всегда проще сразу оплатить одну платежку, чем в несколько приемов разные квитанции», — говорит Беляева. Собираемость платежей за мусор лучше в тех регионах, где они включены в квитанции за свет, а не там, где оплата этой услуги должна осуществляться отдельно, подтверждает Губайдуллин. «Свет или газ могут отключить за неуплату, а мусор все равно вывезут, поэтому считается, что за него можно не платить», — поясняет он.
  • Например, Московская область с начала мусорной реформы в январе 2019 года ввела строку «обращение с ТКО» в единый платежный документ для 100% жителей многоквартирных домов, а в частном секторе — в квитанции за электричество. Несмотря на то, что частном секторе собираемость традиционно низкая, эти инструменты способствуют учету и повышению собираемости платежей за коммунальные услуги, в том числе за вывоз мусора, которые в январе-мае 2020 года составила 93% от плановой, в июне-июле — 96%, отметили в пресс-службе зампреда областного правительства Евгения Хромушина. По данным пресс-службы, падение на 5-15% наблюдалось лишь в весенние месяцы пандемии коронавируса и самоизоляции.
  • По словам первого замминистра экологии Челябинской области Яны Куприковой, в Челябинске платеж за мусор выставляет региональный оператор отдельной квитанцией, в Магнитогорске платеж включен в квитанцию за свет и тепло. «Включение платы за услугу за вывоз отходов в единый платежный документ было бы удобным и могло бы повысить собираемость платежей», — считает она.
  • Но не все губернаторы готовы на переход на централизованную оплату всех услуг ЖКХ, включающий ТКО, поскольку общая сумма в одной квитанции может вызвать недовольство граждан, предупреждает глава «Чистой страны». Например, в Мурманской области плата за вывоз мусора по общему правилу не включена в единый счет, поскольку готовится отдельный платежный документ вместе с квитанций за электроэнергию, сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области. Она включается в единую платежку только в отношении жителей тех домов, чьи ТСЖ и УК заключили прямой договор с региональным оператором и выставляют такие квитанции населению сами.
Авторы
Людмила Подобедова, Евгения Чернышова
При участии
Надежда Федорова, Екатерина Костина, Мария Кокорева
вывоз мусора Сбербанк Герман Греф Михаил Мишустин ЖКХ платежные квитанции
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