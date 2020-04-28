Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии

Банки оценили, где россияне оплачивают услуги ЖКХ и какие комиссии при этом платят. Исследование проводилось по запросу депутатов, готовящих поправки к законопроекту о запрете банкам брать комиссии с населения за оплату коммуналки

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии. К такому выводу пришла Ассоциация банков «Россия», которая провела опрос кредитных организаций в ответ на запрос председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова. РБК ознакомился с письмом, которое содержит результаты исследования и направлено Аксакову.

На рассмотрении в Госдуме сейчас находится законопроект, который запрещает банкам взимать комиссии с плательщиков за предоставление услуг по оплате ЖКХ. Инициатива, которая была внесена в феврале 2020 года депутатами «Единой России», в том числе председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, уже прошла первое чтение. Банки недовольны инициативой и не раз предупреждали, что в случае принятия закон может привести к сокращению инфраструктуры по приему платежей у населения.

В новом письме банки утверждают, что при принятии законопроекта в текущей редакции экономию денежных средств получат менее 30% граждан, в некоторых случаях она будет незначительна. «При этом все потребители лишатся привычных способов оплаты и удобных сервисов в результате значительного сжатия инфраструктуры по приему платежей и вырождению финтех-сервисов», — подчеркивают в ассоциации.

Банки провели опрос для комитета по финрынку, чтобы депутаты могли изучить ситуацию более предметно для подготовки поправок ко второму чтению, пояснил РБК Анатолий Аксаков.