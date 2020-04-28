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Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии

Банки оценили, где россияне оплачивают услуги ЖКХ и какие комиссии при этом платят. Исследование проводилось по запросу депутатов, готовящих поправки к законопроекту о запрете банкам брать комиссии с населения за оплату коммуналки
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии. К такому выводу пришла Ассоциация банков «Россия», которая провела опрос кредитных организаций в ответ на запрос председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова. РБК ознакомился с письмом, которое содержит результаты исследования и направлено Аксакову.

Банки назвали угрозы запрета комиссий на прием платежей ЖКХ
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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

На рассмотрении в Госдуме сейчас находится законопроект, который запрещает банкам взимать комиссии с плательщиков за предоставление услуг по оплате ЖКХ. Инициатива, которая была внесена в феврале 2020 года депутатами «Единой России», в том числе председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, уже прошла первое чтение. Банки недовольны инициативой и не раз предупреждали, что в случае принятия закон может привести к сокращению инфраструктуры по приему платежей у населения.

В новом письме банки утверждают, что при принятии законопроекта в текущей редакции экономию денежных средств получат менее 30% граждан, в некоторых случаях она будет незначительна. «При этом все потребители лишатся привычных способов оплаты и удобных сервисов в результате значительного сжатия инфраструктуры по приему платежей и вырождению финтех-сервисов», — подчеркивают в ассоциации.

Банки провели опрос для комитета по финрынку, чтобы депутаты могли изучить ситуацию более предметно для подготовки поправок ко второму чтению, пояснил РБК Анатолий Аксаков.

Как россияне платят за ЖКХ

  1. Банки занимают около 70% на рынке приема платежей за услуги ЖКХ. Среднее значение комиссии, которую платит физлицо или поставщик жилищно-коммунальных услуг, составляет около 0,4%. Большинство банков взимают минимальный размер комиссии в 20-30 руб. для компенсации затрат на предоставление услуги, которые, в том числе включают комиссию за перевод в платежной системе Банка России.
  • Большинство граждан, которые пользуются банковскими сервисами для платежей за ЖКХ, — 70% — не платят комиссию. «Это возможно благодаря наличию прямого договора между кредитной организацией и поставщиком услуги ЖКХ, который предполагает уплату комиссии получателем платежа (то есть поставщиком услуг. — РБК). Также ряд кредитных организаций не взимает комиссию со своих клиентов, совершающих оплату услуг ЖКХ через дистанционные каналы обслуживания», — отмечается в письме.
  • Еще 20% плательщиков платят комиссию до 1% включительно, так как используют мобильное приложение, интернет-банк и другие дистанционные каналы банков, у которых не заключен договор с поставщиком услуги ЖКХ или соглашение не предполагает уплату комиссии получателем платежа.
  • Оставшиеся 10%, пользующихся банковскими услугами для ЖКХ, оплачивают комиссию в размере свыше 1% (из них 70% — комиссию размером до 2% включительно). Такой тариф обычно взимается с физлица при оплате наличными в офисе банка.
  1. Почта России занимает 10-15% рынка платежей за услуги ЖКХ и не взимает комиссию с физлиц в 60-80% случаев, так как имеет большое количество прямых договоров с поставщиками услуг ЖКХ. Представитель Почты России пояснил РБК, что доля компании на рынке составляет 12%. Комиссия с плательщика взимается организацией менее чем в 20% случаев, когда размер агентского вознаграждения от поставщика не позволяет компенсировать издержки при приеме платежа.
  2. Около 10% физических лиц оплачивают услуги ЖКХ без комиссии непосредственно в офисах поставщиков услуг или через их мобильные приложения и личные кабинеты на сайтах.

При оплате услуг ЖКХ наличными через кассу банков, платежных агентов и Почты России в труднодоступных и малонаселенных пунктах могут взиматься высокие комиссии, что обусловлено дороговизной обеспечения бесперебойности работы таких отделений. «В этих случаях целесообразно рассмотреть возможность адресной поддержки населения, проживающего в сложных условиях», — говорится в письме.

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Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Как сообщили РБК в НП «ЖКХ Контроль», комиссия при оплате у операциониста в кассе может доходить до 50%. «Чем дальше от цивилизации, тем труднее оплатить ЖКУ и тем дороже расходы оператора, и, соответственно, его комиссия. Далеко не в каждом селе есть офис Сбербанка — есть такие точки, до которых, образно говоря, три дня на собаках добираться нужно и еще не факт, что там, где есть отделение, оно работает ежедневно и полный рабочий день», — сообщили в организации.

Спор между банками и депутатами

В сентябре 2019 года правительство запретило банкам включать комиссии на платежные услуги в тарифы ЖКХ — документ должен вступить в силу в сентябре 2020 года. «Известны случаи, когда ресурсоснабжающие организации, договариваясь с ограниченным кругом, например, банков, включали в тариф расходы на перевод платы граждан за коммунальные услуги по непрозрачным и завышенным ценам», — отмечали в ФАС, которая была инициатором этой меры. Это приводит к тому, что при оплате ЖКХ в других банках, граждане платят комиссию дважды: в самом банке, с которым не заключено никаких соглашений, и в составе тарифа.

В начале 2020 года стало известно о новой инициативе на рынке: о планах ввести запрет на банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ в феврале 2020 года впервые заявил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который идею поддержал. Практически сразу в Госдумы был внесен соответствующий законопроект. Запрет должен способствовать защите интересов граждан и привести к снижению финансовой нагрузки населения, отмечалось в пояснительной записке к документу. Поправки могли внести, чтобы банки из-за запретительного постановления правительства не переложили все свои затраты на клиентов, объясняли источники РБК.

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Национальный совет финансового рынка в начале марта предупреждал, что принятие законопроекта может привести к уходу платежных игроков с рынка, возвращению оплаты ЖКУ из интернета в кассы, а также росту цен на другие банковские услуги. Примерно через месяц главы пяти ассоциаций на финансовом рынке направили письмо Володину с просьбой отложить принятие документа.

Участники банковского и платежного рынка на базе АБР уже разработали предложения о том, как смягчить последствия законопроекта, говорится в письме Аксакову

  • установить единое регулирование для всех организаций, которые принимают платежи за услуги ЖКХ (банков, банковских платежных агентов, платежных агентов, Почты России);
  • дать этим организациям право взимать плату за свои услуги в виде комиссии с получателя платежа;
  • распространить предусмотренный законопроектом запрет на взимание комиссий за оплату ЖКХ исключительно на платежи физических лиц;
  • поручить правительству отменить сентябрьское постановление и принять правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего законопроекта.

Однако поставщики услуг отмечали, что перекладывать комиссию на ресурсоснабжающие организации неправильно, так как во всех сферах плательщик оплачивает комиссии самостоятельно, если использует банковские сервисы. При этом ресурсоснабжающие организации живут в условиях ограниченных тарифов и у них нет средств на эту комиссию. Кроме того, на сектор давят большие задолженности потребителей.

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Надежда Федорова, Анастасия Скрынникова
Теги: ЖКХ, банки
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