Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России

Испанский оператор по обращению с отходами Urbaser совместно с РФПИ вложит 2,9 млрд руб. в комплекс сортировки мусора в Калининградской области. Это первое соглашение с иностранным инвестором с начала «мусорной реформы» в России

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области. Об этом РБК сообщил представитель РФПИ.

РБК направил запрос в Urbaser.

Стороны планируют строительство мусоросортировочного комплекса для обработки до 350 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора в год, станции обработки органических отходов и полигона для размещения неутилизируемых отходов (его мощность составит не менее 150 тыс. т в год), отметил представитель РФПИ. Запуск комплекса запланирован на 2022 год.

Комплекс будет обслуживать западную часть Калининградской области — Калининград и ряд районов области с общим населением свыше 660 тыс. человек. На переработку будут направляться более 70% отходов области.

Строительством комплекса займется компания «Сибинвестстрой», которая 13 декабря заключила концессионное соглашение с правительством Калининградской области сроком на 25 лет. Для реализации проекта сформирован пул российских и иностранных инвесторов, в том числе РФПИ и Urbaser, каждый из них участвует в финансировании проекта в рамках своей доли собственности в компании-концессионере «Сибинвестстрой», сказал представитель РФПИ, не уточнив доли инвесторов.