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Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России
Испанский оператор по обращению с отходами Urbaser совместно с РФПИ вложит 2,9 млрд руб. в комплекс сортировки мусора в Калининградской области. Это первое соглашение с иностранным инвестором с начала «мусорной реформы» в России
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области. Об этом РБК сообщил представитель РФПИ.

РБК направил запрос в Urbaser.

Стороны планируют строительство мусоросортировочного комплекса для обработки до 350 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора в год, станции обработки органических отходов и полигона для размещения неутилизируемых отходов (его мощность составит не менее 150 тыс. т в год), отметил представитель РФПИ. Запуск комплекса запланирован на 2022 год.

Комплекс будет обслуживать западную часть Калининградской области — Калининград и ряд районов области с общим населением свыше 660 тыс. человек. На переработку будут направляться более 70% отходов области.

Строительством комплекса займется компания «Сибинвестстрой», которая 13 декабря заключила концессионное соглашение с правительством Калининградской области сроком на 25 лет. Для реализации проекта сформирован пул российских и иностранных инвесторов, в том числе РФПИ и Urbaser, каждый из них участвует в финансировании проекта в рамках своей доли собственности в компании-концессионере «Сибинвестстрой», сказал представитель РФПИ, не уточнив доли инвесторов.

На вес мусора: как в мире устроена переработка отходов
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По данным СПАРК, сейчас 100% «Сибинвестстроя» принадлежит Владимиру Тарасову. Но после заключения сделки новые инвесторы получат доли в этой компании.

Urbaser, которая уже работает на рынке отходов почти в 30 странах, будет отвечать за инжиниринг на стадии строительства и станет оператором комплекса после его запуска, сказал представитель РФПИ. По его словам, это первое соглашение по строительству сортировочного комплекса с начала реформы обращения с отходами, которая стартовала в России 1 января 2019 года. «Рассчитываем, что применение опыта и экспертизы Urbaser, одного из ведущих европейских операторов по обращению с ТКО, позволит создать высокопроизводительную инфраструктуру в Калининградской области», — отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев (его слова передала пресс-служба).

По словам Дмитриева, комплекс позволит не только сократить негативное воздействие на окружающую среду, но также получать вторичное сырье для различных производств, что «положительно скажется на экономике проекта». «В этом комплексе планируется отбирать полезные фракции (стекло, металл и т.д.) и отправлять их на переработку, использовать прошедшие обработку органоминеральные отходы, как минимум, для рекультивации полигонов и объектов накопленного экологического ущерба, а в перспективе для строительства дорог и благоустройства территорий», добавил представитель РФПИ.

В концессионном соглашении «Сибинвестстроя» с Калининградской областью говорится, что выручка компании на четвертый год работы составит 788,7 млн руб., на 12-й год превысит 1 млрд руб., а на 25-й год достигнет 1,4 млрд руб.

Сибирская компания в Калининградской области

«Сибинвестстрой» была зарегистрирована в 2016 году в Ханты-Мансийском автономном округе, а 11 декабря 2019 года приняла решение об изменении местонахождения — на поселок Большое Исаково в Гурьевском районе Калининградской области.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: РФПИ, Калининград, мусор
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