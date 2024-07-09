Минэнерго Австрии оценит возможность полного отказа от российского газа

Министр сформировала комиссию, которой поручила изучить возможность разрыва контракта с «Газпромом». Важно найти «законный» способ выхода из него, считает она

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Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер сформировала комиссию экспертов, которым поручено изучить возможность разрыва контракта австрийской OMV на поставку газа с российским «Газпромом». Об этом заявила сама глава ведомства, передает Reuters.

В состав комиссии вошли экономисты и специалисты в области права, пишет агентство. Ее возглавляют судья в отставке и экс-депутат партии NEOS («Новая Австрия — Либеральный форум») Ирмгард Грисс, а также профессор права Андреас Клецка.

Гевесслер назвала вопрос о наличии «законных» способов разорвать контракт «очень существенным».

OMV, по словам министра, согласилась предоставить членам комиссии доступ к контракту, условия которого до сих пор держала в секрете. Эксперты должны представить первые выводы к осени, а полный отчет — к концу года, уточнили в австрийском Минэнерго.

РБК направил запрос в «Газпром».

О намерении изучить вариант с разрывом контракта на поставку газа между OMV и «Газпромом» Гевесслер объявила в феврале. Ранее Kleine Zeitung писала, что глава Минэнерго подготовила законопроект, предусматривающий полный отказ от российского газа к 2027–2028 «газовом году».

Долгосрочный контракт OMV и «Газпрома» рассчитан на срок до 2040 года. Bloomberg писал, что с ноября по май «Газпром» обеспечил более 80% австрийского импорта газа. По информации Kleine Zeitung, 98% импорта газа в Австрии в декабре 2023 года приходилось на российские поставки, в январе 2024-го этот показатель снизился до 97%, а в феврале — до 87%.

Однако в OMV полагают, что при необходимости Австрия сможет полностью отказаться от поставок российского газа. Для отказа необходима соответствующая правовая база, считают в компании. Принятая Еврокомиссией программа RePowerEU предусматривает, что к 2027 году полностью отказаться от российского газа должны все страны ЕС.

В конце июня крупнейшая польская энергетическая компания Orlen предупредила три газовые компании Евросоюза, в том числе OMV, что их платежи «Газпрому» могут попасть под арест. Предупреждения были связаны с претензиями по возмещению убытков, которые Польша понесла после того, как лишилась поставок газа из России в 2022 году, уточнили Reuters два источника, знакомые с письмами.

OMV незадолго до этого предупредила трейдеров, что европейский суд может заставить приостановить платежи компании «Газпрому». В таком случае «Газпром экспорт» может прекратить поставки газа по контракту, что отразится на австрийском газовом рынке, считают в OMV.