«Коммерсантъ»: экспорт бензина с начала 2023 года вырос на 37%

«Коммерсантъ» сообщил о росте экспорта бензина на 37% с начала года

Российские нефтекомпании с начала года увеличили экспорт высокооктанового бензина почти до 2,5 млн т, пишет газета

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские нефтекомпании с начала года увеличили экспорт высокооктанового бензина на 37%, почти до 2,5 млн т, по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, знакомых со статистикой.

При этом с начала июня среднесуточный экспорт бензина снизился почти в четыре раза, до 2,8 тыс. т, по сравнению с концом мая и вдвое относительно июня 2022 года, говорится в статье. Запасы топлива на нефтебазах и НПЗ оцениваются в 1,9 млн т.

Газета пишет, что производство бензина с начала года выросло на 2%, до 17,9 млн т, относительно прошлого года, при этом поставки топлива на внутренний рынок снизились почти на 2%.

В мае биржевые цены на бензин несколько раз обновляли исторический максимум. Так, 17 мая цена АИ-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи достигала 61,4 тыс. руб. за тонну, обновив рекорд предыдущего дня, когда топливо подорожало до 60,6 тыс. руб. за тонну. Цена АИ-92 росла до 52,9 тыс. руб. за тонну.

В прошлом месяце среднесуточный объем биржевых продаж АИ-95 вырос на 13,8%, а АИ-92 — на 16,7% относительно последней недели апреля, сообщали в Минэнерго. Рост стоимости бензина в рознице ведомство тогда исключало.

Вице-премьер России Александр Новак в конце мая поручил обеспечить равномерные и регулярные продажи бензина и дизельного топлива на бирже для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая независимые АЗС.

Глава Минфина Антон Силуанов в конце апреля объявил о планах на год вдвое снизить демпфер, который призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке при резких колебаниях цен на нефть (компании получают компенсацию из бюджета, если внутрироссийские цены на бензин ниже, чем при его продаже на экспорт). Агентство Reuters сообщало, что российские власти обсуждают запрет на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке и рост цен. Министр энергетики Николай Шульгинов заявлял, что запрет на экспорт топлива не обсуждается, речь идет только о снижении экспорта.