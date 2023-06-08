Цена бензина на бирже вновь побила исторический рекорд, достигнув ₽63,6 за т

Аи-95 на торгах стоил 63 604 рубля за тонну. Индексы биржи являются индикаторами оптового рынка и не отражают розничные цены на топливо, отмечают эксперты

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Биржевая цена бензина Аи-95 в европейской части России побила новый исторический рекорд, достигнув 63 604 руб. за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. За торговую сессию его цена выросла на 0,97%.

Цена на Аи-95 ставит рекорды с середины прошлого месяца — 16 мая она преодолела рекордную отметку в 60 608 руб. за т, спустя три дня выросла до 61 796 руб. за т, а 1 июня составила уже 62 273 руб. за т.

Бензин марки Аи-92 на торгах также рекордно подорожал — до 55 233 руб. за т, рост стоимости за сессию составил 0,85% (26 мая его цена составляла 52 054 руб. за т).

Летнее дизельное топливо подорожало до 50 918 руб. за т, цена за сессию выросла на 0,02%.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РБК заявили, что контролируют ситуацию с обеспечением внутреннего рынка топливом. ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить объем продаж бензина на бирже, особенно на АИ-95. Кроме того, служба прорабатывает меры увеличения обязательного объема продаж на бирже бензинов и дизельного топлива.

Что касается розничного сегмента рынка нефтепродуктов, в трех регионах — Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Крыму — применены меры антимонопольного реагирования. «По результатам изучения полученной информации и в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства могут быть возбуждены дела», — сказали в пресс-службе ФАС.

Индексы биржи как индикаторы оптового рынка ни в коей мере не отражают розничные цены на топливо, заявил РБК зампредседателя наблюдательного совета ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. «Рост цен связан со структурными вопросами производства высокого октана, но никак не сказывается на объемах предложения на АЗС. Более того, отсутствует прямая корреляция между оптовыми и розничными ценами, рентабельность АЗС считается по году, и трансляции затрат в розницу не существует», — объяснил он. Гусев добавил, что запасы бензинов достаточны, а «обычный спекулятивный сезонный рост» скоро прекратится.