NYT узнала об угрозах Китая ИT-компаниям за соблюдение санкций США

Компании, которые будут следовать запрету США продавать ключевые технологии китайским компаниями, столкнутся с последствиями, выяснила газета, узнавшая о том, что Пекин сделал соответствующее предупреждение крупным ИT-организациям

Китайские власти на прошлой неделе вызвали к себе представителей крупных технологических компаний, в том числе американских Microsoft и Dell, а также южнокорейской Samsung. Всех их на совещании Пекин предупредил: если они будут следовать введенному администрацией президента США Дональда Трампа запрету относительно продажи ключевых американских технологий китайским компаниям, они столкнутся с «ужасными последствиями». Об этом со ссылкой ни источники, знакомые с ситуацией, сообщает газета The New York Times (NYT).

На этих переговорах, по ее данным, также присутствовали представители Arm - британского производителя процессоров, ориентированных на использование в портативных и мобильных устройствах, и южнокорейской SK Hynix.

Встречи, о которых идет речь, по информации собеседников издания, состоялись 4 и 5 июня. Это, напоминает NYT, произошло сразу после того, как Китай объявил: для борьбы с компаниями, которые сокращают поставки в КНР, страна начала составлять «список ненадежных организаций». Предполагается, что в этот перечень войдут как иностранные юридические лица, так и физические. Подобный шаг со стороны Пекина, указывает газета, был воспринят, как подготовка КНР ответа на ситуацию с Huawei, которую американский Минторг внес в свой «черный список».

Представители Microsoft, Arm и Dell комментировать эти переговоры NYT отказались. Представители Samsung и SK Hynix на запросы издания оперативно не ответили.

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