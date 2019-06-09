NYT узнала об угрозах Китая ИT-компаниям за соблюдение санкций США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,81 -0,28 EUR Бирж. 73,45 +0,12 Brent 63,28 +4,68% USD Нал. 65,50 64,45 EUR Нал. 74,04 73,01 USD ЦБ 65,04 -0,19 EUR ЦБ 73,26 -0,01 EUR/USD 1,1335 +0,0067 BTC/USD Бирж. 7 820,06 -106,34 IMOEX 2 729,61 +0,05% RTSI 1 325,95 +0,46% DJIA 25 983,94 +1,02% Nasdaq 7 742,10 +1,66%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 65,04 (-0,19) Quote, 07 июн, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26 (-0,01) Quote, 07 июн, 12:32
IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики Спорт, 15:08 СК опроверг информацию о гибели ребенка в подмосковном детском лагере Общество, 15:06 Личный опыт: как открыть барбершоп и не прогореть РБК и «Билайн» Бизнес, 15:02 Орешкин допустил затягивание спора России и США в ВТО из-за пошлин Политика, 15:02 NYT узнала об угрозах Китая ИT-компаниям за соблюдение санкций США Бизнес, 14:36 На съезде партии Зеленского в Киеве представили 100 кандидатов в Раду Политика, 14:28 Администрация Чечни опубликовала декларацию о доходах Кадырова Общество, 14:25 В Москве загорелась кровля двухэтажного дома на площади 250 кв. м Общество, 14:10 Армия Израиля заявила о поджоге пассажирами прибывшего в страну судна Общество, 14:07 Пропустивший 9 голов вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов Спорт, 14:07 Порошенко назвал разрыв с Россией целью своей партии на выборах в Раду Политика, 14:03 Дело вкуса: как инновации меняют любимый напиток миллионов Экономика инноваций, 13:44  «Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном Общество, 13:30 Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея Общество, 13:22
Бизнес ,  
0 
NYT узнала об угрозах Китая ИT-компаниям за соблюдение санкций США
Компании, которые будут следовать запрету США продавать ключевые технологии китайским компаниями, столкнутся с последствиями, выяснила газета, узнавшая о том, что Пекин сделал соответствующее предупреждение крупным ИT-организациям

Китайские власти на прошлой неделе вызвали к себе представителей крупных технологических компаний, в том числе американских Microsoft и Dell, а также южнокорейской Samsung. Всех их на совещании Пекин предупредил: если они будут следовать введенному администрацией президента США Дональда Трампа запрету относительно продажи ключевых американских технологий китайским компаниям, они столкнутся с «ужасными последствиями». Об этом со ссылкой ни источники, знакомые с ситуацией, сообщает газета The New York Times (NYT).

На этих переговорах, по ее данным, также присутствовали представители Arm - британского производителя процессоров, ориентированных на использование в портативных и мобильных устройствах, и южнокорейской SK Hynix.

Встречи, о которых идет речь, по информации собеседников издания, состоялись 4 и 5 июня. Это, напоминает NYT, произошло сразу после того, как Китай объявил: для борьбы с компаниями, которые сокращают поставки в КНР, страна начала составлять «список ненадежных организаций». Предполагается, что в этот перечень войдут как иностранные юридические лица, так и физические. Подобный шаг со стороны Пекина, указывает газета, был воспринят, как подготовка КНР ответа на ситуацию с Huawei, которую американский Минторг внес в свой «черный список».

Представители Microsoft, Arm и Dell комментировать эти переговоры NYT отказались. Представители Samsung и SK Hynix на запросы издания оперативно не ответили.

Материал дополняется.

Теги: Китай, Вашингтон, Санкции
Материалы по теме
Sky News узнал о планах китайской фирмы купить туркомпанию Thomas Cook
Бизнес
Рогозин предложил Китаю сотрудничество по освоению Луны
Технологии и медиа
РФПИ инвестирует в создание нового российско-китайского фонда
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter