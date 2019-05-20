Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,78 +0,13 EUR Бирж. 72,23 +0,02 Brent 72,32 -0,92% USD Нал. 65,39 63,88 EUR Нал. 72,92 71,44 USD ЦБ 64,63 +0,07 EUR ЦБ 72,25 -0,12 EUR/USD 1,1155 -0,0017 BTC/USD Бирж. 7 933,00 -256,00 IMOEX 2 577,48 -0,14% RTSI 1 254,68 -0,53% DJIA 25 764,00 -0,38% Nasdaq 7 816,29 -1,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 64,63 (+0,07) Quote, 17 мая, 12:24
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 72,25 (-0,12) Quote, 17 мая, 12:24
В работе App Store произошел сбой Технологии и медиа, 05:45 «Торонто» во втором овертайме обыграл «Милуоки» Спорт, 05:27 Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая Экономика, 05:11 В 2019 году тесты ЕГЭ передадут 8 регионам в виде зашифрованных файлов Общество, 05:09 Австрийский депутат выступила против антироссийских санкций Политика, 04:32 «Коммерсантъ» сообщил о новой схеме кражи денег через терминалы Сбербанка Общество, 04:09 В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов жителям Приднестровья Политика, 03:51 Что поможет начать вести здоровый образ жизни. Тест РБК и Philips, 03:50 Умер певец Нильда Фернандес Общество, 03:12 В Бразилии при стрельбе в баре погибли 11 человек Общество, 02:37 Президент Армении напомнил о законах после призыва блокировать все суды Политика, 02:01 Трамп пригрозил «покончить» с Ираном в случае новых угроз в сторону США Политика, 01:23 Google лишил Huawei доступа к своим ресурсам Бизнес, 01:03 Организаторы отказались аннулировать победу Нидерландов на «Евровидении» Общество, 00:24
Экономика ,  
0 
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им пошлины на китайские товары приводят к тому, что американские компании покидают КНР
Фото: Alex Brandon / AP

В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии. По его словам, виноваты в этом сами китайцы.

Как подчеркнул Трамп, у США и Китая был очень хороший вариант торгового соглашения, но в Пекине решили все поменять. «Я сказал: ОК, тогда мы поднимем пошлины», - сказал американский президент.

Экономика
Китай обложил пошлинами американские вина, СПГ и презервативы

Также Трамп подверг критике бывшего вице-президента Джо Байдена за его позицию по Китаю. «Он заявил, что Китай нам не конкурент. А Китай это очень мощный конкурент. Они весь мир хотят захватить», - сказал президент.

Экономика
Китай объявил об ответном повышении пошлин на товары из США на $60 млрд

Вашингтон 10 мая увеличил размер пошлин на китайские товары, ввозимые в страну, с 10 до 25%. Трамп объяснил, что это стало следствием нарушения со стороны Пекина переговоров по торговой сделке между странами. Власти КНР заявили, что из-за действий США «с сожалением» примут ответные меры. Так и случилось 13 мая. В соответствии с решением комиссии Государственного совета по таможенным пошлинам с 1 июня 2019 года ставки пошлин на ряд ввозимых из США товаров общей стоимостью $60 млрд будут повышены и составят в итоге от 10 до 25%.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Китай
Материалы по теме
Трамп согласился с необходимостью расследовать связи Байдена с Китаем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter