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Антикризисные меры ,  
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Для поддержки рынка проектного финансирования жилья потребуется ₽55 млрд

Из-за риска снижения спроса на жилье застройщикам и банкам могут потребоваться субсидии 55 млрд руб., подсчитали в Сбербанке. Эти средства нужны на субсидирование ставок для проектного финансирования при строительстве жилья
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

По оценке Сбербанка, для поддержки рынка проектного финансирования с применением эскроу-счетов необходимо около 55 млрд руб. субсидий на ближайшие четыре года, причем две трети этой суммы в ближайшие два года. Об этом РБК рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Поддержка может понадобиться застройщикам, поскольку отрасль, несмотря на высокий спрос на покупку квартир в марте, может войти в рецессию, предупреждает Попов. «Темпы продаж и цены могут снизиться. В конечном итоге снижение темпов и цен повлечет уменьшение накоплений на счетах эскроу и, как следствие, — рост процентной ставки по проектному финансированию, которая как раз и зависит от объема таких накоплений. И именно поэтому мы совместно с Минстроем прорабатываем вопрос субсидирования процентных ставок по проектному финансированию жилья с эскроу», — пояснил Попов. По словам собеседника РБК, сейчас идут расчеты критичных показателей темпов продаж и цен, исходя из которых застройщики смогут претендовать на субсидию.

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Кроме поддержки уже действующих сделок проектного финансирования поддержка потребуется и проектам, которые строятся по старой схеме без применения счетов эскроу, предупреждает Попов. «Но там нужны иные механизмы», — отметил он. Также для дальнейшего развития рынка важно предусмотреть субсидирование процентных ставок и затрат на инфраструктуру по новым проектам с эскроу, особенно в низкомаржинальных проектах. Эта поддержка, по оценке Попова, потребуется в третьем и четвертом кварталах этого года.

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Субсидирование процентных ставок по кредитам проектного финансирования в случае падения темпов продаж на первичном рынке включена в антикризисный план правительства по поддержке экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Минстрой и Минфин должны подготовить этот механизм к 15 апреля. Для поддержки застройщиков правительство уже отменило штрафы за срыв сроков при строительстве жилья до конца 2020 года.

Автор: Надежда Федорова
При участии: Евгения Чернышова, Тимофей Дзядко
Теги: недвижимость, дольщики, Сбербанк
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