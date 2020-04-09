Для поддержки рынка проектного финансирования жилья потребуется ₽55 млрд

Из-за риска снижения спроса на жилье застройщикам и банкам могут потребоваться субсидии 55 млрд руб., подсчитали в Сбербанке. Эти средства нужны на субсидирование ставок для проектного финансирования при строительстве жилья

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По оценке Сбербанка, для поддержки рынка проектного финансирования с применением эскроу-счетов необходимо около 55 млрд руб. субсидий на ближайшие четыре года, причем две трети этой суммы в ближайшие два года. Об этом РБК рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Поддержка может понадобиться застройщикам, поскольку отрасль, несмотря на высокий спрос на покупку квартир в марте, может войти в рецессию, предупреждает Попов. «Темпы продаж и цены могут снизиться. В конечном итоге снижение темпов и цен повлечет уменьшение накоплений на счетах эскроу и, как следствие, — рост процентной ставки по проектному финансированию, которая как раз и зависит от объема таких накоплений. И именно поэтому мы совместно с Минстроем прорабатываем вопрос субсидирования процентных ставок по проектному финансированию жилья с эскроу», — пояснил Попов. По словам собеседника РБК, сейчас идут расчеты критичных показателей темпов продаж и цен, исходя из которых застройщики смогут претендовать на субсидию.

Кроме поддержки уже действующих сделок проектного финансирования поддержка потребуется и проектам, которые строятся по старой схеме без применения счетов эскроу, предупреждает Попов. «Но там нужны иные механизмы», — отметил он. Также для дальнейшего развития рынка важно предусмотреть субсидирование процентных ставок и затрат на инфраструктуру по новым проектам с эскроу, особенно в низкомаржинальных проектах. Эта поддержка, по оценке Попова, потребуется в третьем и четвертом кварталах этого года.