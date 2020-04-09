Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 08 апр, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 08 апр, 13:30
В Петербурге выписали штраф в ₽15 тыс. гулявшему с ребенком мужчине Общество, 02:06 Арабская коалиция остановит военную операцию в Йемене из-за коронавируса Политика, 01:49 Мишустин заявил о серьезном ударе коронавируса по бюджету Экономика, 01:10 Аналитики предрекли обвал страхового рынка из-за кризиса и коронавируса Финансы, 01:00 Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех Общество, 00:49 Число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 1,5 млн человек Общество, 00:21 Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы Общество, 00:20 При возгорании в московском доме престарелых пострадал пожарный Общество, 00:18 Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0% Финансы, 00:00 Эксперты предупредили о волне повторных атак на жертв кибермошенников Технологии и медиа, 00:00 Абызов женился в СИЗО «Лефортово» Общество, 08 апр, 23:59 Коронавирус и «ренессанс» одноразового пластика Зеленая экономика, 08 апр, 23:40  В России не зафиксировали повторных случаев заражения коронавирусом Общество, 08 апр, 23:32 Дарья Клишина назвала причину переезда российских спортсменов в США Спорт, 08 апр, 23:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мишустин заявил о серьезном ударе коронавируса по бюджету

Распространение коронавирусной инфекции приведет к тому, что Россия недополучит большой объем доходов, что нанесет серьезный удар по бюджету. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с руководством фракции ЛДПР в Госдуме.

«Мы серьезно недополучим доходы — нефтегазовые, ненефтегазовые — в этом году из-за коронавируса. Это будет очень серьезный удар по бюджету», — сказал глава кабмина.

Мишустин отметил, что благодаря ежедневному мониторингу ситуации с коронавирусом правительство быстро реагирует и разрабатывает дополнительные решения по поддержке экономики.

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное
Политика

По словам премьера, ситуация постоянно меняется, проблемы нарастают. «Принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать», — заявил Мишустин.

7 апреля во время онлайн-конференции с представителями «Справедливой России» председатель правительства рассказал о новых мерах по преодолению последствий эпидемии коронавируса. По его словам, поддержка со стороны государства ждет как население, так и предпринимателей.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

8 апреля Владимир Путин уже в третий раз за последний месяц обратился к россиянам. Он анонсировал новые меры поддержки населения во время эпидемии. В частности, с апреля на три месяца всем медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, установят доплаты от 25 тыс. до 80 тыс. руб.

Семьи с детьми, в которых из-за коронавируса родители потеряли работу, получат ежемесячные выплаты по 3 тыс. руб на каждого ребенка. При этом лишившиеся работы граждане могут дистанционно обратиться в службу занятости и получить пособие в размере МРОТ.

Теги: коронавирус, Михаил Мишустин, бюджет
Материалы по теме
Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Экономика
Мишустин сообщил о разработке новых мер поддержки на фоне коронавируса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter