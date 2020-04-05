Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

В Сбербанке отметили, что сейчас большое количество обращающихся за льготным периодом не могут предоставить необходимые документы. Только каждая десятая заявка документально подтверждена, по подсчетам банка.

Президент России Владимир Путин поручил 29 марта по итогам своего обращения к гражданам подготовить поправки, позволяющие кредиторам просить у банков отсрочку по выплатам на полгода. 3 апреля президент подписал соответствующий закон. Право на кредитные каникулы имеют как граждане, так и индивидуальные предприниматели и представителей малого и среднего бизнеса, пострадавшие от коронавируса.

Закон о предоставлении кредитных каникул вступил в силу 3 апреля. Отсрочка предоставляется только по кредитам, полученным до этой даты. Для получения кредитных каникул необходимо доказать снижение официального дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году. Заявитель должен в течение 90 дней предоставить в банк подтверждающие это официальные документы.