Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Кредитные каникулы в связи с ситуацией из-за распространения коронавируса предоставляются в том числе по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 млн руб. и потребкредитам до 250 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
По автокредитам — 600 тыс. руб., по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. руб., по кредитным картам для физических лиц — 100 тыс. руб.
Представители банка не рекомендуют торопиться с подачей заявки для получения кредитных каникул. Если заемщик не сможет вовремя предоставить необходимые документы, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним. Таким образом, образуется просроченная задолженность, и будет начислена неустойка.