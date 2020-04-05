Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Власти Москвы опровергли сообщения о заражении COVID-19 сотрудников мэрии Общество, 12:23 Легионер «Зенита» оплатил 500 продуктовых наборов для родного города Спорт, 12:22 В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом Общество, 12:16 В Московской области сделали обязательной социальную дистанцию в 1,5 м Общество, 12:11 В Тульской области задержали стрелявшего в полицейских мужчину Общество, 12:07 Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой из-за коронавируса Общество, 11:55 Игрок «Крыльев Советов» заявил о неготовности к сокращению зарплаты Спорт, 11:53 СМИ узнали о возобновлении тренировок в «Баварии» Спорт, 11:24 Что надо знать об обязательной с 1 июля установке новых счетчиков Недвижимость, 11:23 Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул Финансы, 11:21 В Новой Москве произошел пожар около строящейся инфекционной больницы Общество, 11:13 СМИ анонсировали переход самого дорогого футболиста мира в «Барселону» Спорт, 11:03 Правительство выделило более 350 млн руб. на жилье ветеранам ВОВ Общество, 10:57 Главврач назвал число находящихся с коронавирусом пациентов в Коммунарке Общество, 10:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Кредитные каникулы в связи с ситуацией из-за распространения коронавируса предоставляются в том числе по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 млн руб. и потребкредитам до 250 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

По автокредитам — 600 тыс. руб., по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. руб., по кредитным картам для физических лиц — 100 тыс. руб.

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции
Финансы

Представители банка не рекомендуют торопиться с подачей заявки для получения кредитных каникул. Если заемщик не сможет вовремя предоставить необходимые документы, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним. Таким образом, образуется просроченная задолженность, и будет начислена неустойка.

Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь
Общество

В Сбербанке отметили, что сейчас большое количество обращающихся за льготным периодом не могут предоставить необходимые документы. Только каждая десятая заявка документально подтверждена, по подсчетам банка.

Президент России Владимир Путин поручил 29 марта по итогам своего обращения к гражданам подготовить поправки, позволяющие кредиторам просить у банков отсрочку по выплатам на полгода. 3 апреля президент подписал соответствующий закон. Право на кредитные каникулы имеют как граждане, так и индивидуальные предприниматели и представителей малого и среднего бизнеса, пострадавшие от коронавируса.

Закон о предоставлении кредитных каникул вступил в силу 3 апреля. Отсрочка предоставляется только по кредитам, полученным до этой даты. Для получения кредитных каникул необходимо доказать снижение официального дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году. Заявитель должен в течение 90 дней предоставить в банк подтверждающие это официальные документы. 

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: Сбербанк, кредиты
Материалы по теме
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей ЦБ
Финансы
Собянин объяснил вхождение Москвы в группу риска по коронавирусу
Общество
В Москве выявили 536 новых пациентов с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter