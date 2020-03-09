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СМИ назвали решение Aramco снизить цены направленным против России

Саудовская Аравия намерена отнять долю рынка у России, сообщили источники WSJ. Собеседник ТАСС, однако, сказал, что это не так

Заявление Saudi Aramco о планах снизить отпускные цены на нефть — часть «агрессивной кампании с целью отнять у Москвы долю рынка», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК и чиновников Саудовской Аравии, говоривших на условии анонимности.

Один из чиновников уточнил, что хотя снижение цен и направлено на то, чтобы уменьшить долю России на рынке, стратегия Саудовской Аравии не сводится только к этому.

Позднее ТАСС передал слова источника в ОПЕК, знакомого с планами саудовских властей. Собеседник агентства был против подобной трактовки. «Это не правда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», — привело его слова агентство.

Обвал нефти, рубля и мировых рынков. Главное
Экономика

На открытии торгов 9 марта стоимость акций нефтяной компании Saudi Aramco упала на максимально допустимые 10% до $7,2 за штуку. Это произошло на фоне развала сделки ОПЕК+ и сообщений о планах Эр-Рияда снизить цены на сырую нефть и резко увеличить производство в апреле.

Российские бумаги так же резко обвалились на открытии торгов в Лондоне. Так, акции «Газпрома» упали на 24,82%, «Роснефти» — на 23,54%, «Газпром нефти» — на 11,62%.

В ночь на 9 марта цена североморской нефти Brent обрушилась более чем на 27% ниже $32 за баррель, цена на WTI упала ниже $30 за баррель. В течение дня нефть отыграла часть падения, по состоянию на 17:20 мск Brent торгуется на уровне чуть ниже $37.

Стоимость нефти начала понижаться после того, как страны-участницы ОПЕК+ не смогли прийти к общему решению по сокращению добычи нефти из-за коронавируса. В результате сделка распалась — срок соглашения истекает 1 апреля.

Саудовская Аравия и большинство других стран участниц выступали за сокращение добычи, в то время как Россия высказывалась против этого. Президент Владимир Путин заявил, что Москву устраивают действующие цены на нефть, поскольку они позволяют исполнить «бюджетные и социальные обязательства».

Авторы: Андрей Гатинский, Виктория Тютина
Теги: Saudi Aramco, цены, снижение, Россия
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