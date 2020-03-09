СМИ назвали решение Aramco снизить цены направленным против России

Саудовская Аравия намерена отнять долю рынка у России, сообщили источники WSJ. Собеседник ТАСС, однако, сказал, что это не так

Заявление Saudi Aramco о планах снизить отпускные цены на нефть — часть «агрессивной кампании с целью отнять у Москвы долю рынка», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК и чиновников Саудовской Аравии, говоривших на условии анонимности.

Один из чиновников уточнил, что хотя снижение цен и направлено на то, чтобы уменьшить долю России на рынке, стратегия Саудовской Аравии не сводится только к этому.

Позднее ТАСС передал слова источника в ОПЕК, знакомого с планами саудовских властей. Собеседник агентства был против подобной трактовки. «Это не правда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», — привело его слова агентство.

На открытии торгов 9 марта стоимость акций нефтяной компании Saudi Aramco упала на максимально допустимые 10% до $7,2 за штуку. Это произошло на фоне развала сделки ОПЕК+ и сообщений о планах Эр-Рияда снизить цены на сырую нефть и резко увеличить производство в апреле.