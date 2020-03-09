Аналитики сочли краткосрочной ситуацию с рухнувшими ценами на нефть

Однако ситуация на нефтяном рынке все еще остается неустойчивой и во многом будет зависеть от развития обстановки с коронавирусом, восстановления спроса на нефть и объемов добычи ключевых игроков рынка

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Сильное снижение цен на нефть может носить краткосрочный характер, однако еще какое-то время нефтяные котировки будут очень чувствительными к ситуации с коронавирусом, спросу на нефть и изменению объема добычи ключевыми игроками, считают опрошенные РБК эксперты.

9 марта цены на нефть рухнули на фоне развала соглашения ОПЕК+. Максимальное падение североморской нефти Brent в ходе торгов составляло 31%, в этот момент нефть стоила $31,27 за баррель. Также в момент максимального падения стоимость нефти марки WTI опускалась до $27,38. Вслед за нефтяными ценами упали азиатские и европейские индексы, обвалилась стоимость российских бумаг и рухнул курс рубля.

«Пока ситуация выглядит как краткосрочный сильный провал, дальнейшая динамика будет определяться общей ситуацией в мировой экономике», — считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. По его мнению, цены на нефть могут довольно быстро скорректироваться и снова превысить $50 за баррель, если вспышка коронавируса пойдет на спад и спрос на нефть, который она обвалила, восстановится. «Если же увеличатся риски глобальной рецессии, то цены останутся низкими, в районе $30–40 [за баррель]», — полагает аналитик.

«[Цена] $30–40 или даже ниже — это возможный сценарий, если Саудовская Аравия действительно начнет наращивать добычу в условиях слабого спроса из-за эпидемии коронавируса», — предупреждает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.