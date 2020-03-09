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Аналитики сочли краткосрочной ситуацию с рухнувшими ценами на нефть

Однако ситуация на нефтяном рынке все еще остается неустойчивой и во многом будет зависеть от развития обстановки с коронавирусом, восстановления спроса на нефть и объемов добычи ключевых игроков рынка
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Сильное снижение цен на нефть может носить краткосрочный характер, однако еще какое-то время нефтяные котировки будут очень чувствительными к ситуации с коронавирусом, спросу на нефть и изменению объема добычи ключевыми игроками, считают опрошенные РБК эксперты.

9 марта цены на нефть рухнули на фоне развала соглашения ОПЕК+. Максимальное падение североморской нефти Brent в ходе торгов составляло 31%, в этот момент нефть стоила $31,27 за баррель. Также в момент максимального падения стоимость нефти марки WTI опускалась до $27,38. Вслед за нефтяными ценами упали азиатские и европейские индексы, обвалилась стоимость российских бумаг и рухнул курс рубля.

«Пока ситуация выглядит как краткосрочный сильный провал, дальнейшая динамика будет определяться общей ситуацией в мировой экономике», — считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. По его мнению, цены на нефть могут довольно быстро скорректироваться и снова превысить $50 за баррель, если вспышка коронавируса пойдет на спад и спрос на нефть, который она обвалила, восстановится. «Если же увеличатся риски глобальной рецессии, то цены останутся низкими, в районе $30–40 [за баррель]», — полагает аналитик.

«[Цена] $30–40 или даже ниже — это возможный сценарий, если Саудовская Аравия действительно начнет наращивать добычу в условиях слабого спроса из-за эпидемии коронавируса», — предупреждает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Цены на нефть обрушились на 30%
Экономика

Накануне Bloomberg сообщил, что на фоне срыва сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия планирует в апреле нарастить добычу до уровня более чем 10 млн барр. в сутки. Также Reuters и Bloomberg писали, что компания Saudi Aramco готовится объявить о скидках на некоторые виды нефти. В целом, сообщали издания, скидка на нефть для Азии составит $6, для США — $7 за баррель.

По словам Дмитрия Маринченко, уровень цен на нефть $30–40 за баррель «неустойчив и сильно ниже точки безубыточности по подавляющему большинству компаний». При этом аналитик отметил, что российские компании более защищены от риска падения нефтяных цен, чем западные, из-за особенностей российского налогообложения, когда государство берет на себя основной риск изменения цен.

«Для российских компаний основной риск — это возможные попытки государства изменить текущий налоговый режим за счет дополнительных налоговых изъятий. Такие разговоры велись в 2016 году, когда цены на нефть были около $45 за баррель», — уточнил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch.

По мнению аналитика IHS Markit Максима Нечаева, в диапазоне $30–40 за баррель нефтяные цены будут находиться еще пару месяцев. «К концу марта будет видно, будет ли кто и как наращивать по факту», — пояснил эксперт. При этом он сообщил, что цены ниже $50 за баррель окажутся губительными для добычи сланцевой нефти, на которой специализируются США, если они продержатся от полугода до года. «А вот для убийства энергоперехода (от углеродных источников энергии к более чистым, возобновляемым. — РБК) такие цены должны быть постоянными», — считает Нечаев.

Нефтяная сделка России и ОПЕК развалилась
Экономика

С тем, что из-за неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом и увеличения предложения нефти на рынке цены на сырье могут упасть еще сильнее, согласен и аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. «Восстановление возможно после банкротства некоторых добытчиков, особенно в США. Наверное, это вопрос уже следующего года», — сказал эксперт, добавив, что ситуация с падением цен может оказаться отнюдь не краткосрочной.

6 марта представители стран, входящих в ОПЕК, и стран — членов соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения, которое ограничивает добычу нефти. Дополнительное сокращение на 1,5 млн барр. в сутки было предложено на фоне падения спроса на нефть из-за коронавируса. Россия не согласилась сокращать производство. По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, для России сделка «лишена смысла», так как в этом случае объемы, сокращаемые Россией, заместили бы США. Он добавил, что сокращения не повлияли бы на рынок и объем предложения не уменьшился бы.

Авторы: Алина Фадеева, Мария Лисицына
Теги: цены на нефть, добыча
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