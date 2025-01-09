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Война санкций ,  
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Мораторий на банкротство оператора «Северного потока-2» продлили до 9 мая

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Война санкций
Суд в Швейцарии «в виде исключения» продлил окончательный мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG до 9 мая. Затем в течение 60 дней компания обязана выплатить долги мелким кредиторам. Рассмотрение банкротства длится с 2022 года
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Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Окончательный мораторий на банкротство оператора газопровода «Северный поток 2» Nord Stream 2 AG продлен «в порядке исключения» до 9 мая, сообщил суд швейцарского кантона Цуг.

После этого в течение 60 дней компания должна полностью выплатить долги всем мелким кредиторам и предоставить суду соответствующие платежные документы. «Если этот срок не будет соблюден, банкротство Nord Stream 2 AG будет открыто без установления льготного периода. Компания Transliq AG остается в качестве окончательного собственника», — сказано в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службу ПАО «Газпром».

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Политика

Строительство «Северного потока-2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Основной акционер Nord Stream 2 AG — российский «Газпром», инвесторами стали европейские OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie. Они обязались предоставить долгосрочное финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта, который оценивался в €9,5 млрд. Каждая компания должна была выделить до €950 млн.

Однако из-за санкций США и отказа в сертификации газопровода Nord Stream 2 AG в марте 2022 года начала процедуру банкротства. Административным управляющим оператора была назначена компания Transliq AG.

В сентябре 2022 года на обеих нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли взрывы. Разрушения зафиксированы в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны, а также Германия, начали расследование, к которому не допустили Россию. МИД назвал эту ситуацию «махинацией» и «лохотроном». Представитель Transliq AG оценивал расходы на ремонт «Северного потока-2» в €633 млн.

Швейцарский суд предоставил Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплаты кредиторам, который неоднократно продлевался. Но с 10 января 2023 года начал действовать окончательный мораторий, максимальный срок которого составляет 24 месяца, то есть 10 января истекал срок окончательного моратория. После истечения его срока должна быть произведена реструктуризация долга или ликвидация актива.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Маргарита Овсянникова
Северный поток 2 Nord Stream 2 Банкротство Швейцария Долги
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