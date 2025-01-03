На фоне роста цен на газ в Европе и остановки транзита российского газа через Украину Германии следует начать использовать газопровод «Северный поток», заявила депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в своем аккаунте в X (ранее — Twitter).

«Украина продолжает повышать цены на энергоносители, останавливая транзит российского газа в Европу. Запустите, наконец, NordStream в эксплуатацию», — высказалась она.

По словам Дагделен, сложившаяся ситуация подрывает европейскую промышленность.

Она также призвала прекратить финансовую поддержку Киева.

Осенью 2022 года произошли взрывы на обеих нитках «Северного потока». Оператор Nord Steam заявлял о серьезных повреждениях. Владимир Путин возложил ответственность на «англосаксов». Западные СМИ со ссылкой на расследование Германии писали, что к этому причастны дайверы из Киева. Утром 1 января прекратился транзит российского газа в Европу через Украину в связи с истечением действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Москва до этого проявляла готовность продлить контракт, однако Киев отказался от этого. После взрывов на «Северных потоках» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа единственным маршрутом поставок российского газа в Европу остается «Турецкий поток».

Ранее депутат бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Клаус Эрнст заявил, что Германия должна вернуть доступную энергию в страну, предложив начать переговоры с Россией о поставках газа по «Северному потоку». По его словам, страна не должна позволять США диктовать свою политику. Эрнст процитировал в сообщении слова бывшего американского дипломата Часа Фримана о том, что Вашингтон продает Германии газ в четыре-пять раз дороже российского. Депутат отметил, что Фриман считает США виновными в подрыве российского газопровода.

Накануне Bloomberg сообщил, что стоимость газа на европейских торгах выросла до максимума с октября 2023 года. В первый торговый день, 2 января, цена на топливо достигла €50,3 за 1 МВт·ч (около $540 за 1 тыс. куб. м). Это совпало с остановкой транзита российского газа в Европу через Украину утром 1 января, сбоем в поставках в Норвегии и похолоданием на континенте.