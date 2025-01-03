 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

В бундестаге призвали открыть «Северный поток» на фоне роста цен на газ

Сюжет
Война санкций

На фоне роста цен на газ в Европе и остановки транзита российского газа через Украину Германии следует начать использовать газопровод «Северный поток», заявила депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в своем аккаунте в X (ранее — Twitter).

«Украина продолжает повышать цены на энергоносители, останавливая транзит российского газа в Европу. Запустите, наконец, NordStream в эксплуатацию», — высказалась она.

По словам Дагделен, сложившаяся ситуация подрывает европейскую промышленность.

Она также призвала прекратить финансовую поддержку Киева.

Bloomberg сообщил о рекордной с октября 2023-го цене на газ в Европе
Экономика
Завод по производству сжиженного природного газа в Хаммерфесте, Норвегия

Осенью 2022 года произошли взрывы на обеих нитках «Северного потока». Оператор Nord Steam заявлял о серьезных повреждениях. Владимир Путин возложил ответственность на «англосаксов». Западные СМИ со ссылкой на расследование Германии писали, что к этому причастны дайверы из Киева.

Утром 1 января прекратился транзит российского газа в Европу через Украину в связи с истечением действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Москва до этого проявляла готовность продлить контракт, однако Киев отказался от этого. После взрывов на «Северных потоках» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа единственным маршрутом поставок российского газа в Европу остается «Турецкий поток».

Ранее депутат бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Клаус Эрнст заявил, что Германия должна вернуть доступную энергию в страну, предложив начать переговоры с Россией о поставках газа по «Северному потоку». По его словам, страна не должна позволять США диктовать свою политику. Эрнст процитировал в сообщении слова бывшего американского дипломата Часа Фримана о том, что Вашингтон продает Германии газ в четыре-пять раз дороже российского. Депутат отметил, что Фриман считает США виновными в подрыве российского газопровода.

Накануне Bloomberg сообщил, что стоимость газа на европейских торгах выросла до максимума с октября 2023 года. В первый торговый день, 2 января, цена на топливо достигла €50,3 за 1 МВт·ч (около $540 за 1 тыс. куб. м). Это совпало с остановкой транзита российского газа в Европу через Украину утром 1 января, сбоем в поставках в Норвегии и похолоданием на континенте.

Читайте РБК в Telegram.

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Германия транзит газа Украина Северный поток
Материалы по теме
МИД назвал главного бенефициара прекращения транзита газа через Украину
Политика
Австрия назвала три сценария после остановки транзита газа через Украину
Политика
Bloomberg сообщил о рекордной с октября 2023-го цене на газ в Европе
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
В бундестаге призвали открыть «Северный поток» на фоне роста цен на газПолитика, 01:03
Зеленский назвал условие для выдвижения на второй срокПолитика, 00:45
Полиция Нью-Йорка забаррикадировала вход в Trump Tower на фоне терактаПолитика, 00:36
Над Орловской областью сбили четыре украинских дронаПолитика, 00:34
«Интер» победил «Аталанту» и вышел в финал Суперкубка ИталииСпорт, 00:23
На Украине мужчина умер после того, как его избил военный ВСУПолитика, 00:00
Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа служил на УкраинеПолитика, 02 янв, 23:35
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Наехавший на толпу в Новом Орлеане был членом ИГПолитика, 02 янв, 23:24
За два часа над Россией уничтожили семь украинских беспилотниковПолитика, 02 янв, 22:54
ФБР не нашла связь между терактами 1 января в Новом Орлеане и Лас-ВегасеПолитика, 02 янв, 22:22
Стефанчук сообщил о повреждении здания Рады при взрывах в Киеве 1 январяПолитика, 02 янв, 22:15
Bloomberg сообщил о рекордной с октября 2023-го цене на газ в ЕвропеЭкономика, 02 янв, 21:53
В Брянской области сбили беспилотникПолитика, 02 янв, 21:30
Газета узнала о риске для «Манчестер Юнайтед» остаться без денег AdidasСпорт, 02 янв, 21:23