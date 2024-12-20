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Подрыв «Северных потоков» ,  
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В Швейцарии оценили максимальные расходы на ремонт «Северного потока — 2»

Transliq AG: ремонт «Северного потока — 2» обойдется максимум в €633 млн
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Подрыв «Северных потоков»
Максимальная сумма восстановления «Северного потока — 2» составит €633 млн, заявил представитель Transliq AG — административного управляющего оператором газопровода. Общие инвестиции в проект оценивались в €9,5 млрд
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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Расходы на ремонт газопровода «Северный поток — 2» могут составить до €633 млн, заявил на судебном заседании, посвященном делу о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG (оператора газопровода), представитель швейцарской Transliq AG Роберт Бехлер, передает «РИА Новости».

«Газопровод полностью активирован, сформирован резерв для ожидаемых ремонтных затрат в размере €633 млн», — сказал Бехлер.

По его словам, данная сумма находится на верхней границе ожидаемых расходов и основывается на будущем использовании «Северного потока — 2», а не на выводе его из эксплуатации.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Инвесторы Nord Stream 2 AG — европейские OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie. Все партнеры российского «Газпрома» по проекту обязались предоставить долгосрочное финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта, который оценивался в €9,5 млрд. Каждая компания должна была выделить до €950 млн.

Однако из-за санкций США и отказа в сертификации газопровода оператор Nord Stream 2 AG в марте 2022 года начал процедуру банкротства. Тогда административным управляющим оператора была назначена компания Transliq AG.

Затем суд предоставил Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплаты кредиторам. Эта приостановка неоднократно продлевалась, но с 10 января 2023 года начал действовать окончательный мораторий, максимальный срок которого составляет 24 месяца. Он истекает 10 января и подразумевает, что после этого должна быть произведена реструктуризация долга или ликвидация актива.

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Место утечки на газопроводе &laquo;Северный поток&raquo; в Балтийском море, 28 сентября 2022 года

В сентябре 2022 года на обеих нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока — 2» произошли взрывы. Разрушения зафиксированы на частях трубопроводов, расположенных в Балтийском море в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны, а также Германия занялись расследованием инцидента, однако Россию не подключили. МИД назвал эту ситуацию «махинацией» и «лохотроном».

Президент России Владимир Путин обвинял США в причастности к диверсиям на газопроводах. ФСБ возбудила уголовное дело о международном терроризме. Вашингтон отвергал эти обвинения. Немецкие Die Zeit, Der Spiegel, ARD и SWR также сообщали об «украинском следе» в подрыве. Der Spiegel, в частности, писал, что к теракту причастен бывший главком ВСУ Валерий Залужный. По данным журнала, при самом подрыве использовалась специальная взрывчатка, замаскированная под баллон с воздухом. При этом президент Владимир Зеленский не был проинформирован о готовящейся операции, писало издание.

Зеленский ранее заявлял о непричастности Киева к подрыву газопроводов. Подобные материалы, по его версии, публикуют в СМИ с целью ослабить поддержку ВСУ.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Татьяна Киселева
Северный поток-2 ремонт восстановление диверсия Швейцария Nord Stream 2
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