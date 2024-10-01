Погрузка на сети РЖД показала самое большое снижение с начала года

Погрузка на сети РЖД в сентябре сократилась и достигла самого низкого уровня с начала 2024 года. На это повлияло снижение перевозок угля, строительных и металлургических грузов. РЖД и эксперты ждут улучшения ситуации в конце года

Фото: Василий Шитов / ТАСС

Погрузка на сети РЖД в сентябре упала на 6,3% к уровню аналогичного периода прошлого года, что стало самым значительным сокращением с начала этого года. Всего за месяц было перевезено 94,5 млн т грузов, что оказалось меньше прежнего минимального показателя за этот год — январского (94,8 млн т). Суммарно за девять месяцев 2024 года погрузка снизилась на 4% год к году, составив 889,7 млн т.

Как пояснили РБК в пресс-службе РЖД, основные потери в погрузке за сентябрь приходятся на каменный уголь (минус 7,5% к сентябрю прошлого года) и стройматериалы (минус 14,3%). Снижение поставок угля в компании объясняют инфраструктурными ограничениями, связанными в том числе с сезонным пиком пассажирского движения на юге и ремонтно-строительными работами. На падение погрузки стройматериалов, по данным РЖД, повлияли завершение и перенос на более поздние сроки крупных инфраструктурных и автодорожных проектов.

Чем еще объясняют снижение погрузки

В Информационном центре операторов (ИЦО) уточняют, что среди факторов падения перевозок угля — низкие экспортные цены на него на фоне высоких операционных затрат. Например, только логистика в расходах угольщиков занимает сейчас более половины экспортной стоимости угля. Также вырос оборот используемых для погрузки угля полувагонов (среднее время производственного цикла вагона — от погрузки до следующей погрузки) на 9–17% в зависимости от направления. Например, в сентябре на маршруте между Кузбассом и Дальним Востоком показатель увеличился до 30 суток, в то время как год назад был на уровне 27,9 суток, следует из данных ИЦО.

Падение в погрузке стройматериалов представитель ИЦО связывает со снижением темпов строительства, добавляя, что этот фактор частично сказывается и на объеме транспортировки металлов, статистика по которым тоже просела. Большее влияние на перевозку продукции металлургической отрасли оказывает и снижение ее железнодорожного экспорта на 19% из-за санкционных ограничений.

Аналогичные данные приводит и руководитель аналитических проектов информационно-аналитического агентства Rollingstock Agency Александр Слободяник: в июле и августе этого года погрузка черных металлов сократилась на 14% к уровню аналогичных месяцев прошлого года, а в сентябре снижение превысило 20%. По итогам девяти месяцев на сети было погружено 46,6 млн т, что на 9% ниже, чем в январе—сентябре прошлого года.

В числе причин снижения Слободяник также указывает неблагоприятную конъюнктуру внешнего рынка, которая и способствует сокращению отправок черных металлов на экспорт, в этом году оно отмечается на всех основных направлениях. «Негативная динамика экспортных отправок в том числе вызвана действием рестрикций и ограничений со стороны недружественных стран, которые ранее были основными потребителями продукции отечественных металлургов», — говорит он, а также напоминает, что в августе 2024 года Минфином США были расширены санкции против металлургической отрасли, которые затронули структуры «Евраза», «Мечела» и «Норникеля». РБК направил запрос в «Норникель», в «Евразе» и «Мечеле» отказались от комментариев.

Незначительно в сентябре сократилась погрузка и нефтяных грузов — на 1,1% к августу и на 1,5% к сентябрю 2023 года, отметили в РЖД. Хотя снижение перевозок нефти и нефтепродуктов было «не столь интенсивным», добавляют в ИЦО, за последние пять лет этот показатель (сентябрь к сентябрю) упал на 10%.

Какая ситуация с погрузкой ожидается за год

Несмотря на негативную динамику перевозок грузов по железной дороге в последние несколько месяцев, РЖД намерены «максимально приблизиться» к прогнозным параметрам погрузки в 2024 году, сказал РБК представитель компании. «С учетом всех имеющихся ограничений РЖД ведут планомерную работу по восполнению отставания в погрузке», — пояснил он.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, опубликованному 30 сентября, в 2024 году погрузка РЖД должна увеличиться на 0,3% к уровню прошлого года и составить 1,2 млрд т. В ИЦО, в свою очередь, полагают, что возврат к росту погрузки по итогам года «выглядит маловероятным». «Более реалистично ожидание итогового снижения в пределах 1–2%», — резюмировал представитель агентства.

Того же мнения придерживается и Слободяник, говоря о том, что для достижения положительных значений по итогам года в IV квартале погрузка должна увеличиваться не менее чем на 10% ежемесячно, однако предпосылок к «столь существенному» росту объема перевозок грузов нет.

В перспективе до конца года можно ожидать сохранение нынешних трендов на сети РЖД, в то же время возможно снижение негативной динамики — этому поспособствует низкий уровень грузовой базы прошлого года. «В октябре—декабре 2023 года к аналогичному периоду прошлого года погрузка сократилась на 2,5%. Погрузка угля в этот период снизилась на 6,8%, по строительным грузам сокращение составило 13,4%», — уточнил эксперт.