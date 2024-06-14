В угольные шахты ДНР и ЛНР инвестируют более ₽65 млрд

Власти ДНР и ЛНР с начала года передали в аренду частным инвесторам 15 шахт: часть из них принадлежала Ринату Ахметову, часть — госпредприятиям Украины. Арендаторы обещают вложить в полученные объекты не менее 65 млрд руб.

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Власти Донецкой и Луганских народных республик (ЛНР и ДНР) с начала года передали в аренду российским компаниям 15 угольных шахт, еще три шахты в ДНР будет переданы в ближайшие месяцы. Арендаторы обещают инвестировать в полученные объекты более 65 млрд руб.

Сколько всего шахт в ДНР и ЛНР

Осенью 2014 года первый замминистра Минэнергоугля Украины Юрий Зюков говорил, что до начала военного конфликта в Донецкой и Луганской областях (до 2014 года) на их территории работало 95 шахт. Бывший министр энергетики России Николай Шульгинов в 2023 году говорил о 114 шахтах, часть из которых находится на консервации или в стадии ликвидации. Тогда же он анонсировал, что в этих регионах должно остаться 15 шахт.

В пресс-службе Минугля ДНР рассказали, что на начало 2024 года в управлении республиканских ГУП находилось 17 действующих шахт. В пресс-службе Минтопэнерго ЛНР не раскрыли количество действующих в регионе объектов и от комментариев отказались.

После потери контроля над территориями ДНР и ЛНР украинские власти организовали транспортную блокаду регионов. В 2017 году власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях. Киев считает экспорт угля с территории ДНР и ЛНР незаконным: по оценкам властей Украины, через границу с Ростовской областью до 2022 года ежегодно вывозилось около 2,8 млн тонн угля на $288 млн.

Донецкий угольный бассейн — один из крупнейших в мире. Разведанные запасы угля в нем оцениваются в 47 млрд тонн, прогнозные ресурсы — еще в 30 млрд тонн. В 2023 году российское правительство подготовило концепцию реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР: она предполагает привлечение частного капитала в отрасль для повышения ее рентабельности. Передача шахт в аренду инвесторам началась в 2024 году.

РБК направил запросы в министерства энергетика России и Украины.

Инвесторы в угольную отрасль ЛНР

На прошедшем в начале июня Петербургском международном экономическом форуме правительство ЛНР передало ростовскому ООО «Торговый дом «Донские угли» пять шахт («Молодогвардейская», «Красный Партизан», «Суходольская — Восточная», «Харьковская», шахта имени Баракова) и вспомогательные производства (ЦОФ «Нагольчанская», ПП «Ровеньвское погрузочно-транспортное управление»). Еще пять шахт компания арендовала в апреле 2024 года.

Три из них — «Молодогвардейская» и «Суходольская-Восточная» и «имени Баракова» принадлежали ПАО «Краснодонуголь» холдинга «Метинвест» украинского олигарха Рината Ахметова. Оставшиеся две — «Красный Партизан» и Харьковская — входили в ГУП «Свердловантрацит».

Как рассказал РБК гендиректор «Торгового дома «Донские угли» Илья Колесник, компания планирует в 2024-2028 годах вложить в эти шахты 49 млрд руб.: часть из прибыли, часть составят заемные средства. Илья Колесник не раскрыл, у каких банков компания планирует привлечь финансирование.

Что известно про инвестора По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО создано в июле 2020 года в Ростове-на-Дону. На 4 апреля 2024 года на 100% принадлежит Николаю Казакову, который также возглавляет донецкое ООО «Альянс промышленников» (принадлежит ему же). В 2020 — 2023 годах долями в компании владели Виталий Донченко и Александр Маслюк. Издание «Интерфакс-Украина» писало, что в отношении Донченко и Маслюка в начале 2021 года были введены украинские санкции. В 2022 году «Торговый дом «Донские угли» получил 204 млн руб. прибыли при выручке 9,7 млрд руб. В 2023 году выручка предприятия резко упала до 1,2 млрд руб., компания получила убыток на 57,2 млн руб. В «Торговом доме «Донские угли» работают 5,7 тыс. человек, после получения новых шахт в управление их число должно вырасти до 11,5 тыс. человек.

«Боевые действия продолжались восемь лет, есть повреждения инфраструктуры. Должным образом предприятия не финансировались. Было решено передать управление частной компании. Через три года государство будет принимать решение о передаче предприятий в собственность. Мы должны показать государству план развития, финансовую модель, рост заработной платы, предоставить социальные гарантии, увеличить объемы добычи угля, провести модернизацию производства», — рассказал Колесник.

Предприятия «выйдут в ноль», не ранее, чем через пять лет после начала инвестиционного цикла, когда компания нарастит добычу и продажи угля. В 2024 компания планирует добыть на своих шахтах 1,4 млн т угля, к 2029 году добыча будет увеличена до 10,5 млн т в год. Рост будет достигнут за счет ввода новых забоев и модернизации оборудования.

«У нас широкий ассортимент углей: как металлургические, так и антрацитовые. Планируем, в первую очередь, обеспечить потребности присоединенных территорий. В перспективе планируем поставлять продукцию и в дружественные страны при наличии спроса», — добавляет собеседник РБК.

В полученные в апреле шахты компания на данный момент вложила 1,5 млрд руб. Средства направлены на закупку техники (погрузчиков, самосвалов) и увеличение зарплат сотрудников.

Шахты ДНР

Также во время форума администрация соседней ДНР передала ООО «ГОК Энергококс» шахту «Волынская». Инвестор вложит в объект 211 млн руб., рассказали РБК в пресс-службе Министерстве угля и энергетики республики.

Представитель министерства рассказала, что весной компании ООО «Импэкс-Дон» передано в аренду еще четыре объекта: шахты «Комсомолец Донбасса», «Прогресс», «Заря», а также «Шахтоуправление им. Л.И. Лутугина». За пять лет инвестор вложит в них более 16 млрд руб. Средства будут направлены нам техперевооружение, капремонт и увеличение зарплат сотрудников, работа по обновлению оборудования уже ведется, сообщила представитель ведомства. Инвесторы получат право выкупа шахт «при наличии положительного результата».

Шахта «Комсомолец Донбасс» также входила в промышленную империю Рината Ахметова.

«На стадии согласования к передаче в руки инвесторов еще три шахты: «Щегловская-Глубокая», «Коммунарская», и «Ждановская». Одна из них с коксовыми углями. Две — это марка Т, тоже топливная составляющая для обеспечения энергетической безопасности», — добавили в пресс-службе. «Щегловская-Глубокая» до 2014 года входило в ОАО «Шахтоуправление Донбасс» Фонда госимущества Украины, говорится в приказе Министерства угольной промышленности Украины от 26 мая 2010 года.