«Транснефть» остановила переговоры с «Суммой» о порте Новороссийска

В связи с арестом владельца «Суммы» Зиявудина Магомедова «Транснефть» приостановила переговоры с группой о покупке у нее доли в НМТП, заявил во вторник, 3 апреля, РБК представитель трубопроводной монополии.
«При этом у нас сохраняется интерес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийского [морского торгового] порта», — сказал он. По его словам, сейчас «Транснефть» видит свою «основную задачу» в обеспечении стабильной работы порта.
13 апреля должно состояться внеочередное собрание акционеров НМТП. На нем запланировано избрание нового состава совета директоров, «Транснефть» при этом планирует выдвинуть на должность председателя совета директоров представителя государства.
Группа НМТП — российский портовый оператор, крупнейший по объему грузооборота. Группе принадлежат порт Новороссийска и балтийские порты Приморск и Балтийск. НМТП контролирует Novoport Holding (50,1% акций), которым на паритетных условиях владеют «Транснефть» и «Сумма». «Транснефть» через «Транснефть-Сервис» владеет также 10,5% НМТП, еще 20% — у Росимущества (остальные акции — у миноритариев).
В феврале стало известно, что «Сумма» планирует продать свой пакет «Транснефти», и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже одобрила это решение.
Зиявудин Магомедов вместе с братом Магомедом Магомедовым 31 марта были задержаны, а после — арестованы по подозрению в создании преступной группы, мошенничестве и растрате. До 30 мая бизнесмены будут находиться в СИЗО. Источники РБК говорили, что арест — это часть торга за долю НМТП со стороны «Транснефти» и что по сделке есть «определенная напряженность».
Источник портала Znak.com утверждал, что Магомедов запросил за свой пакет $1,8 млрд, что в 2,5 раза больше рыночной цены, и это и стало причиной следственных действий в отношении бизнесмена. Представитель «Транснефти» во вторник сказал, что эта цифра не соответствует действительности.