«Транснефть» остановила переговоры с «Суммой» о порте Новороссийска

Из-за ареста владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова «Транснефть» прекратила переговоры по покупке у нее доли в Новороссийском морском торговом порту (НМТП). Однако интерес к наращиванию доли компания сохраняет

Новороссийский морской торговый порт (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

В связи с арестом владельца «Суммы» Зиявудина Магомедова «Транснеф­ть» приостановила пе­реговоры с группой о покупке у нее доли в НМТП, заявил во вторник, 3 апреля, РБК представитель трубопроводной монополии.

«При этом у нас сохраняется ин­терес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийского [морского торгового] порта», — сказал он. По его словам, сейчас «Транснефть» видит свою «основную задачу» в обеспечении стабильной работы порта.

13 апреля долж­но состояться внеоче­редное собрание акци­онеров НМТП. На нем запланировано избрание нового состава совета директоров, «Транснефть» при этом планирует выдвинуть на должность председателя совета директоров предста­вителя государства.

Группа НМТП — российский портовый оператор, крупнейший по объему грузооборота. Группе принадлежат порт Новороссийска и балтийские порты Приморск и Балтийск. НМТП контролирует Novoport Holding (50,1% акций), которым на паритетных условиях владеют «Транснефть» и «Сумма». «Транснефть» через «Транснефть-Сервис» владеет также 10,5% НМТП, еще 20% — у Росимущества (остальные акции — у миноритариев).

В феврале стало известно, что «Сумма» планирует продать свой пакет «Транснефти», и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже одобрила это решение.

Зиявудин Магомедов вместе с братом Магомедом Магомедовым 31 марта были задержаны, а после — арестованы по подозрению в создании преступной группы, мошенничестве и растрате. До 30 мая бизнесмены будут находиться в СИЗО. Источники РБК говорили, что арест — это часть торга за долю НМТП со стороны «Транснефти» и что по сделке есть «определенная напряженность».

Источник портала Znak.com утверждал, что Магомедов запросил за свой пакет $1,8 млрд, что в 2,5 раза больше рыночной цены, и это и стало причиной следственных действий в отношении бизнесмена. Представитель «Транснефти» во вторник сказал, что эта цифра не соответствует действительности.