Глава «Транснефти» допустил отказ от сделки с «Суммой»

Глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил РБК, что сделка с группой компаний «Сумма» по покупке доли в порту Новороссийска может не состояться.

На вопрос, существует ли возможность отказа от сделки, он ответил: «Все может быть, вы же понимаете, что сейчас уже сложности другого порядка возникли: не технологические».

Токарева спросили, обсуждал ли он ситуацию с «Суммой» и Магомедовыми на встрече с президентом России Владимиром Путиным в честь 25-летия компании. Он ответил, что на тот момент еще ничего не знал об этом, «узнал только вечером». Об условиях сделки он, по его словам, сообщал премьер-министру Дмитрию Медведеву 1 марта, и все условия были согласованы. Необходимости «повторять» информацию в разговоре с главой государства, по его словам, не было.

3 апреля стало известно о приостановке переговоров по сделке. При этом в «Транснефти» отметили, что сохраняют интерес к покупке доли в порту.

Основатели группы «Сумма», братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны 31 марта, а затем — арестованы по подозрению в создании преступной группы, мошенничестве и растрате. До 30 мая бизнесмены будут находиться в СИЗО. Источники РБК рассказали, что арест — это часть торга за долю НМТП со стороны «Транснефти» и что по сделке есть «определенная напряженность».