Украинские фермеры рассказали о борьбе с убытками на фоне «смерти» рынка

На фоне прекращения зерновой сделки фермеры на Украине столкнулись с проблемами в экспорте своей продукции за рубеж, так как половина урожая вывозилась по Черному морю. Теперь используются порты на Дунае и сухопутные маршруты

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские фермеры терпят убытки на фоне проблемной ситуации с вывозом их продукции из Украины и пытаются всеми способами оставаться на плаву, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Сегодня рынок мертв. Я просто пытаюсь держать голову над водой», — сказал изданию фермер из Черниговской области Валерий Колоша.

Он рассказал, что не может продать свое зерно и будет пытаться выйти на безубыточность «изо всех сил» на фоне падения доходов и роста расходов. Колоша занялся выращиваем подсолнечника, который считается более прибыльной культурой, так поступили и другие фермеры, отмечает WSJ.

Генеральный директор украинской сельхозкомпании IMC Алекс Лисситса сказал, что она пересматривает свою стратегию после прекращения действия зерновой сделки. Уже сейчас IMC сократила посевы озимой пшеницы примерно на треть, изучаются варианты дальнейшей диверсификации посевов, переориентировки на другие рынки, а также вопрос того, как сохранить зерно, которое нельзя экспортировать.

Как сообщили аналитики, украинские фермеры получают по $160 за тонну пшеницы, которая идет в порты страны на Дунае, в то время как в соседней Румынии плата составляет $215. Цены на местном украинском рынке упали из-за сокращения поставок за рубеж, в то время как на мировом рынке они выросли.

В Украинской зерновой ассоциации прогнозируют, что страна в этом сезоне должна будет экспортировать 57 млн т зерновых и пищевых масел. При этом по суше она может отправить только 15-16 млн т в год, то есть возрастет нагрузка на порты на Дунае. За прошлый сезон через порты на Черном море было вывезено около 29 млн т зерна — примерно половина от всего экспорта страны, отмечали в ассоциации.

Раньше зерно из Украины через порты на Дунае, Рени и Измаил, не вывозили, так как транспортировка их по Черному морю была самой дешевой ($29 за т против $124 из дунайских портов в ноябре 2022-го). Цены на экспорт по суше были еще выше — $140 за т.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля, она проработала почти год. Россия вышла из нее на фоне невыполнения ее условий по снятию ограничений на экспорт отечественной сельхозпродукции. Москва отмечала, что может вернуться в сделку, если ее требования удовлетворят.