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Минфин предложил упростить налогообложение для юрлиц и предпринимателей

Механизм единого налогового платежа позволит ИП и организациям оплачивать почти все сборы одним поручением. В 2019 году такую возможность дали гражданам в части уплаты налогов на землю, транспорт и имущество, а в 2020 год и НДФЛ
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министерство финансов России предложило расширить действие единого налогового платежа на юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Соответствующий документ для публичного обсуждения был опубликован на портале правовой информации в понедельник, сообщает пресс-служба Минфина.

Механизм позволит ИП и организациям без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к бюджету оплачивать одним поручением страховые взносы, налоги, торговые сборы. Федеральная налоговая служба самостоятельно будет перечислять средства в счет имеющихся у плательщика обязательств.

При этом предпринимателям и фирмам оставят возможность платить налоги по прежней схеме по кодам бюджетной классификации. Предполагается, что поправки в Налоговый кодекс упростят исполнение налоговых обязательств и создадут более комфортные условия для бизнеса. Минфин предлагает ввести их с 1 января 2022 года.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Для физлиц единый механизм по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов начал действовать с 2019 года, а по НДФЛ — с 1 января 2020 года.

В августе депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев предложил отменить транспортный налог с 2021 года и заменить его топливными акцизами. В Минфине инициативу не поддержали, отметив, что транспортный налог в значительной степени формирует доходы местных и региональных бюджетов. В сентябре отменить транспортный налог предложили уже депутаты от ЛДПР. Они назвали сбор несправедливым и подсчитали, что после его отмены регионы недосчитаются около 160 млрд руб. Компенсировать эти средства, по мнению авторов законопроекта, можно за счет федерального бюджета.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

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В сентябре председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к главе правительства Михаила Мишустина с предложением избавить от налога на имущества многодетные семьи.

Автор: Михаил Котляр
Теги: налоги, бизнес, Минфин
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