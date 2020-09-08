Минфин предложил упростить налогообложение для юрлиц и предпринимателей

Механизм единого налогового платежа позволит ИП и организациям оплачивать почти все сборы одним поручением. В 2019 году такую возможность дали гражданам в части уплаты налогов на землю, транспорт и имущество, а в 2020 год и НДФЛ

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Министерство финансов России предложило расширить действие единого налогового платежа на юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Соответствующий документ для публичного обсуждения был опубликован на портале правовой информации в понедельник, сообщает пресс-служба Минфина.

Механизм позволит ИП и организациям без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к бюджету оплачивать одним поручением страховые взносы, налоги, торговые сборы. Федеральная налоговая служба самостоятельно будет перечислять средства в счет имеющихся у плательщика обязательств.

При этом предпринимателям и фирмам оставят возможность платить налоги по прежней схеме по кодам бюджетной классификации. Предполагается, что поправки в Налоговый кодекс упростят исполнение налоговых обязательств и создадут более комфортные условия для бизнеса. Минфин предлагает ввести их с 1 января 2022 года.

Для физлиц единый механизм по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов начал действовать с 2019 года, а по НДФЛ — с 1 января 2020 года.