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Правительству предложили избавить многодетных от налога на имущество

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила отменить для многодетных семей налог на имущество до достижения 18 лет самым младшим ребенком, сообщает RT.

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребенка», — цитирует издание текст обращения на имя главы правительства Михаила Мишустина.

Волынец отметила, что сейчас многодетные семьи имеют льготы при платежах за имущество. Они заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 кв. м для комнаты, 20 кв. м — для квартиры и 50 кв. м — для частного дома. Однако она считает эти меры недостаточными, поскольку многодетные родители все равно вынуждены платить налог, размер которого может быть и существенным для большой семьи.

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Как ранее писал РБК, 5 августа Волынец предлагала правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%, а для семей с десятью и более детьми скидка должна быть увеличена до 70%.

Сейчас регионы обязаны предоставлять многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ скидку в размере 30%. Для семей с десятью и более детьми льгота составляет 50%, причем власти могут самостоятельно увеличивать размер скидки.

Тогда же Волынец предложила полностью освободить от уплаты за коммунальные услуги семьи, независимо от числа детей, в которых родители лишились работы из-за пандемии коронавируса.

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Почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума, выяснили в Росстате по итогам 2018 года. При этом общая численность россиян в возрасте до 19 лет составила 32,6 млн человек.

Подобная статистика публикуется с задержкой в два года, доля детей, живущих в бедности, по итогам 2019 года станет известна только летом 2021 года, а влияние пандемического кризиса на динамику детской бедности можно будет оценить только в 2022 году.

Теги: бедность, дети, льготы по налогам
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