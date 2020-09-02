Правительству предложили избавить многодетных от налога на имущество

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила отменить для многодетных семей налог на имущество до достижения 18 лет самым младшим ребенком, сообщает RT.

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребенка», — цитирует издание текст обращения на имя главы правительства Михаила Мишустина.

Волынец отметила, что сейчас многодетные семьи имеют льготы при платежах за имущество. Они заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 кв. м для комнаты, 20 кв. м — для квартиры и 50 кв. м — для частного дома. Однако она считает эти меры недостаточными, поскольку многодетные родители все равно вынуждены платить налог, размер которого может быть и существенным для большой семьи.

Как ранее писал РБК, 5 августа Волынец предлагала правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%, а для семей с десятью и более детьми скидка должна быть увеличена до 70%.



Сейчас регионы обязаны предоставлять многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ скидку в размере 30%. Для семей с десятью и более детьми льгота составляет 50%, причем власти могут самостоятельно увеличивать размер скидки.