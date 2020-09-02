Правительству предложили избавить многодетных от налога на имущество
«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребенка», — цитирует издание текст обращения на имя главы правительства Михаила Мишустина.
Волынец отметила, что сейчас многодетные семьи имеют льготы при платежах за имущество. Они заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 кв. м для комнаты, 20 кв. м — для квартиры и 50 кв. м — для частного дома. Однако она считает эти меры недостаточными, поскольку многодетные родители все равно вынуждены платить налог, размер которого может быть и существенным для большой семьи.
Как ранее писал РБК, 5 августа Волынец предлагала правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%, а для семей с десятью и более детьми скидка должна быть увеличена до 70%.
Сейчас регионы обязаны предоставлять многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ скидку в размере 30%. Для семей с десятью и более детьми льгота составляет 50%, причем власти могут самостоятельно увеличивать размер скидки.