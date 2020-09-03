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Минфин опроверг введение нового налога с продаж на «Авито»

Никакого нового налога с продаж на электронных площадках вводить не планируется, заявил Минфин. На такие сделки распространяется НДФЛ в размере 13%, но и он в большинстве случаев из-за требований закона не взимается, добавили там
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минфин не вводит нового налога с продаж на онлайн-площадках, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

Так в ведомстве отреагировали на сообщения СМИ, которые напомнили о налоге 13% при таких продажах.

«Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как «Авито») и социальных сетей», — указано в сообщении.

При таких сделках граждане обычно не платят налог, так как Налоговый кодекс не облагает НДФЛ доходы от продажи вещей, которыми человек владел более трех лет (для недвижимости в ряде случаев — более пяти лет), пояснил Минфин. Кроме того, доходы от продажи б/у вещей в большинстве случаев меньше, чем было потрачено на их покупку, также в России доступен имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. руб. за налоговый период, добавили в ведомстве.

В России предложили облагать налогом продажи на «Авито»
Экономика
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

«Никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет, и такой вопрос не обсуждается», — говорится в сообщении.

Таким образом в Минфине ответили на статью «Ведомостей», которые со ссылкой на ведомство сообщили, что в России продажи подержанных вещей, в том числе через сервисы и соцсети, на общих основаниях должны облагаться налогом на доходы физических лиц в размере 13%. В Федеральной налоговой службе напомнили, что уплачивать НДФЛ с таких продаж в соответствии с Налоговым кодексом должны сами граждане: у платформ такой функции нет.

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Теги: Авито, Минфин, онлайн-продажи, налоги
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