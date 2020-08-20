Минфин выступил против отмены транспортного налога
Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС.
Ранее отменить транспортный налог с 2021 года предложил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев. Он внес соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента. Согласно пояснительной записке, отмена налога должна быть компенсирована за счет доходов от продажи топлива. Такая мера, по оценке автора документа, «приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране».
«Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов», — заявили в Минфине.
Кроме того, транспортный налог участвует в формировании дорожных фондов, говорится в сообщении.В ведомстве считают, что компенсация выпадающих доходов за счет акцизов на топливо, как предложил Барышев, может привести «к росту цен практически на все товары».