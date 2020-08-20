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Минфин выступил против отмены транспортного налога

Отмена налога приведет к сокращению поступлений в региональные и местные бюджеты, сообщили в ведомстве. Компенсация за счет повышения ставки акциза на топливо может вызвать рост цен «практически на все товары», указали в Минфине
Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС.

Ранее отменить транспортный налог с 2021 года предложил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев. Он внес соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента. Согласно пояснительной записке, отмена налога должна быть компенсирована за счет доходов от продажи топлива. Такая мера, по оценке автора документа, «приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране».

«Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов», — заявили в Минфине.

Кроме того, транспортный налог участвует в формировании дорожных фондов, говорится в сообщении.В ведомстве считают, что компенсация выпадающих доходов за счет акцизов на топливо, как предложил Барышев, может привести «к росту цен практически на все товары».

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года
Общество
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Также в Минфине указали, что транспортный налог показывает высокий коэффициент собираемости.«В 2019 году на начисленные по транспортному налогу 179,6 млрд рублей поступления составили 175,1 млрд рублей», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что ставку, порядок и сроки уплаты транспортного налога каждый регион может определять самостоятельно. Более того, при установлении налог региональные власти могут вводить налоговые льготы, указали в ведомстве.

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Автор: Анастасия Батманова
Теги: Минфин, транспортный налог
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В Госдуме предложили отменить транспортный налог на отечественные машины
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