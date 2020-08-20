Общество , 20 авг, 12:15
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В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года
Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев внес законопроект в нижнюю палату парламента, предполагающий отмену транспортного налога с 2021 года. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», — написано в пояснительной записке.
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