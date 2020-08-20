В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 73,77 (+0,53) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 87,43 (+0,02) Инвестиции, 13:16
Какие перспективные ниши появились на российском авторынке Pro, 13:27 Глава МИД Польши подал в отставку Политика, 13:26 Стивен Фрай поддержал протестующих в Белоруссии Стиль, 13:25 Данные производителя Jack Daniel's выставили на продажу за $1,5 млн в BTC Крипто, 13:23 В Уругвае собираются установить Всемирный мемориал пандемии COVID-19 Стиль, 13:21 Белорусская оппозиция заявила о готовности к контактам с Россией Политика, 13:20 Врач сообщил о переговорах по эвакуации Навального в Европу Политика, 13:16 Диплом мечты: когда образовательный кредит пойдет на пользу РБК и Сбербанк, 13:15 Ретинол: что нужно знать о звезде бьюти-рынка и БАДов Стиль, 13:02 В Балашихе произошел пожар в доме престарелых Общество, 12:55 Минздрав отказался от вызвавшего гнев Путина теста для автомобилистов Общество, 12:52 10 «хороших русских» в голливудском кино Стиль, 12:50 Дело о кокаине из посольства в Аргентине передали в другой суд Общество, 12:48 Глава МИД Белоруссии в письме к дипломатам признал необходимость перемен Политика, 12:47
Общество ,  
0 

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев внес законопроект в нижнюю палату парламента, предполагающий отмену транспортного налога с 2021 года. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», — написано в пояснительной записке.

В Госдуме предложили отменить транспортный налог на отечественные машины
Общество
Фото: АГН «Москва»

Материал дополняется

Теги: Госдума, закон, налог
Материалы по теме
Госдума приняла закон о налоговом маневре в ИТ-отрасли
Общество
Минфин предложил урезать траты на Госдуму и Совфед
Экономика
В Госдуме назвали главное условие для выплат на детей до 16 лет в августе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter