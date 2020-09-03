ЛДПР внесла в Госдуму закон об отмене транспортного налога

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене в России транспортного налога. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта называют транспортный налог несправедливым, так как он «исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик», говорится в пояснительной записке.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорится, что, по оценке Счетной̆ палаты, из-за отмены транспортного налога региональные бюджеты недополучат около 160 млрд руб. По мнению авторов инициативы, компенсировать эти средства могут трансферты из федерального бюджета.

Правительство не поддержало законопроект, следует из его отзыва, включенного в пакет внесенных в Госдуму документов. Члены кабинета министров считают, что предложенный авторами проекта способ компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов не соответствует ряду принципов бюджетной системы России.