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ЛДПР внесла в Госдуму закон об отмене транспортного налога

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене в России транспортного налога. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта называют транспортный налог несправедливым, так как он «исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик», говорится в пояснительной записке.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорится, что, по оценке Счетной̆ палаты, из-за отмены транспортного налога региональные бюджеты недополучат около 160 млрд руб. По мнению авторов инициативы, компенсировать эти средства могут трансферты из федерального бюджета.

В Госдуме предложили отменить транспортный налог на отечественные машины
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Фото: АГН «Москва»

Правительство не поддержало законопроект, следует из его отзыва, включенного в пакет внесенных в Госдуму документов. Члены кабинета министров считают, что предложенный авторами проекта способ компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов не соответствует ряду принципов бюджетной системы России.

Отменить транспортный налог предлагали и депутаты от «Единой России». Они считают, что отказаться от него следует с 2021 года.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что из-за эпидемиологической ситуации в России граждане стали меньше пользоваться транспортными средствами. Депутат Андрей Барышев отмечал, что отмена налога поможет более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, прекратить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан. Инициативу Барышева не поддержал Минфин.

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Теги: ЛДПР, транспортный налог, Госдума
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