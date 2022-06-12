Власти Швеции запретили экспорт товаров Tetra Pak в Россию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Захарова рассказала, что отличает настоящую интеллигенцию в России Политика, 20:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:42
Что не так с самостоятельной организацией командировок и чем ее заменить РБК и Trivio, 20:11
Эрдоган обсудит создание «зернового коридора» с Путиным и Зеленским Политика, 20:09
Митрополит Иларион объяснил свой уход словами «не вписался в поворот» Общество, 20:07
Ротенберг заявил о задаче поднять популярность хоккея до уровня «Дома-2» Спорт, 19:59
Власти Швеции запретили экспорт товаров Tetra Pak в Россию Политика, 19:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:49
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 19:16
«Комитет против пыток» самоликвидировался Общество, 19:01
Экс-боец Bellator назвала следующую соперницу для чемпионки UFC Шевченко Спорт, 19:00
Финляндия исключила членство в НАТО без Швеции Политика, 18:54
При взрыве у здания МВД в Мелитополе пострадали два человека Общество, 18:42
«Спартак» назвал сроки, когда объявит решение по бойкоту Суперкубка Спорт, 18:42
Война санкций ,  
0 

Власти Швеции запретили экспорт товаров Tetra Pak в Россию

Dagens Nyheter: власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт товаров в Россию
В компании предостерегли, что из-за запрета шведских властей экспортировать продукцию ее активы могут быть национализированы и это даст России «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет»
Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости
Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Власти Швеции запретили компании Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

По данным издания, две недели назад несколько шведских компаний, включая Tetra Pak, попросили власти Швеции освободить их от исполнения санкций ЕС, чтобы продолжить экспорт в Россию. Tetra Pak объяснила свою просьбу гуманитарными соображениями, поскольку компания производит «семь из десяти упаковок для молока и соков», в том числе для детского питания.

«Аргументы Tetra Pak и результаты рассмотрения этого вопроса в целом не являются достаточно убедительными и не подтверждают, что экспорт необходим по гуманитарным соображениям», — говорится в письменном отказе шведских властей.

Глава отдела коммуникаций Tetra Pak в Северной Европе Ева Родлич сообщила в ответ на отказ, что компания сейчас оценивает, какие существуют возможности для обжалования этого решения. «Мы придерживаемся нашего мнения о том, что прекращение экспорта будет иметь последствия с гуманитарной точки зрения», — подчеркнула она.

«Коммерсантъ» узнал о приостановке Tetra Pak выпуска упаковок объемом 2 л
Бизнес
Фото:Александр Сайганов / Keystone Press Agency / Global Look Press

В компании предостерегли, что из-за прекращения экспорта активы компании могут быть национализированы, что обеспечит России «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет».

В конце марта газета «Коммерсантъ» узнала, что Tetra Pak решила приостановить в России выпуск упаковок для вина и напитков объемом два литра из-за нехватки некоторых компонентов. Издание писало, что это не затронет производство упаковки для социально значимых продуктов, в том числе молока и детского питания.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Alex Knight / Unsplash Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить
Статьи
Pro
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Фото: Pexels Как бывшему наемному сотруднику создать свой бизнес и не разочароваться
Инструкции
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's
Статьи
Pro
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса
Статьи

Основатель компании «Молвест», которая производит продукты под брендом «Вкуснотеево», «Нежный возраст» и «Фруате», Аркадий Пономарев рассказал в интервью РБК 19 апреля о возникших проблемах с упаковкой для ряда молочных продуктов.

«Транснациональная компания Tetra Pak, которая находится в Швеции, ведет себя безобразно по отношению к России. Она запрещает заводу печатать упаковку для таких национальных продуктов, как кефир и ряженка», — говорил он.

В мае источник «РИА Новости» сообщил, что головной офис шведской компании разорвал связи с российским АО «Тетра Пак» из-за антироссийских санкций. Однако позднее в компании опровергли данную информацию.

Tetra Pak в 1959 году заключила первый контракт с СССР на поставку упаковки. В 1994 году было зарегистрировано ЗАО «Тетра Пак АО» — дочерняя компания в России, Украине, Белоруссии и странах Центральной Азии.

У Tetra Pak есть завод в Лобне в Московской области, который, по данным компании, «на сегодняшний день является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов».

Среди потребителей этой продукции — PepsiCo («Домик в деревне», J7, «Любимый»), Coca-Cola HBC («Добрый», Rich), Danone («Простоквашино», Alpro).

Авторы
Теги
Компании
Виктория Тютина Виктория Тютина
Швеция Tetra Pak экспорт Россия
ТЕТРА ПАК
Материалы по теме
Япония запретит экспорт в Россию локомотивов, станков и бульдозеров
Экономика
Минторг США расширил экспортные ограничения в отношении России
Политика
Эксперты предупредили о новых тенденциях в Евразии на фоне кризиса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter