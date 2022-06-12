Власти Швеции запретили экспорт товаров Tetra Pak в Россию

В компании предостерегли, что из-за запрета шведских властей экспортировать продукцию ее активы могут быть национализированы и это даст России «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет»

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Власти Швеции запретили компании Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

По данным издания, две недели назад несколько шведских компаний, включая Tetra Pak, попросили власти Швеции освободить их от исполнения санкций ЕС, чтобы продолжить экспорт в Россию. Tetra Pak объяснила свою просьбу гуманитарными соображениями, поскольку компания производит «семь из десяти упаковок для молока и соков», в том числе для детского питания.

«Аргументы Tetra Pak и результаты рассмотрения этого вопроса в целом не являются достаточно убедительными и не подтверждают, что экспорт необходим по гуманитарным соображениям», — говорится в письменном отказе шведских властей.

Глава отдела коммуникаций Tetra Pak в Северной Европе Ева Родлич сообщила в ответ на отказ, что компания сейчас оценивает, какие существуют возможности для обжалования этого решения. «Мы придерживаемся нашего мнения о том, что прекращение экспорта будет иметь последствия с гуманитарной точки зрения», — подчеркнула она.

В компании предостерегли, что из-за прекращения экспорта активы компании могут быть национализированы, что обеспечит России «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет».

В конце марта газета «Коммерсантъ» узнала, что Tetra Pak решила приостановить в России выпуск упаковок для вина и напитков объемом два литра из-за нехватки некоторых компонентов. Издание писало, что это не затронет производство упаковки для социально значимых продуктов, в том числе молока и детского питания.

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Основатель компании «Молвест», которая производит продукты под брендом «Вкуснотеево», «Нежный возраст» и «Фруате», Аркадий Пономарев рассказал в интервью РБК 19 апреля о возникших проблемах с упаковкой для ряда молочных продуктов.

«Транснациональная компания Tetra Pak, которая находится в Швеции, ведет себя безобразно по отношению к России. Она запрещает заводу печатать упаковку для таких национальных продуктов, как кефир и ряженка», — говорил он.

В мае источник «РИА Новости» сообщил, что головной офис шведской компании разорвал связи с российским АО «Тетра Пак» из-за антироссийских санкций. Однако позднее в компании опровергли данную информацию.

Tetra Pak в 1959 году заключила первый контракт с СССР на поставку упаковки. В 1994 году было зарегистрировано ЗАО «Тетра Пак АО» — дочерняя компания в России, Украине, Белоруссии и странах Центральной Азии.

У Tetra Pak есть завод в Лобне в Московской области, который, по данным компании, «на сегодняшний день является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов».

Среди потребителей этой продукции — PepsiCo («Домик в деревне», J7, «Любимый»), Coca-Cola HBC («Добрый», Rich), Danone («Простоквашино», Alpro).