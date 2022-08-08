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Siemens Energy сообщила о планах завершить уход из России осенью

В третьем квартале текущего финансового года убытки Siemens из-за мероприятий, связанных с уходом из России, составили около €200 млн
Фото: Michele Tantussi / Getty Images
Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Немецкая энергетическая компания Siemens Energy планирует завершить уход из России к концу сентября, говорится в ее отчете за третий квартал текущего финансового года.

«Siemens Energy начала реструктуризацию бизнеса в России в третьем квартале 2022 года [апрель—июнь 2022 года] <...>. Ожидается, что она будет завершена до конца текущего фискального года», — сообщили в Siemens Energy.

В третьем квартале убытки компании из-за мероприятий, связанных с уходом из России, составили около €200 млн.

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Siemens Energy — «дочка» немецкого концерна Siemens AG. Она специализируется на электрогенерации на основе газа и возобновляемых источников энергии.

В мае Siemens сообщил, что начал процедуру прекращения всей производственной и операционной деятельности в России. Российской «дочке» концерна принадлежит «Сименс трансформаторы» и 65% в совместном с «Силовыми машинами» предприятии «Сименс технологии газовых турбин».

Также у Siemens и группы «Синара» есть паритетное СП «Уральские локомотивы» по выпуску грузовых магистральных электровозов и электричек «Ласточка». После ухода Siemens техническим обслуживанием поездов займутся РЖД.

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