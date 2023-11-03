Минэкономразвития создало «дорожную карту» развития туризма до 2025 года

Минэкономразвития планирует ввести невозвратные тарифы и дистанционную регистрацию в отелях. Регулятор готов также по просьбе бизнеса ограничить размер фонда, из которого туристы получают компенсации при крахе турфирм

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Министерство экономического развития разработало план мероприятий («дорожную карту») по трансформации делового климата в туризме на 2023–2025 годы. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК, в пресс-службе министерства подтвердили его подлинность.

О создании плана по развитию туристической отрасли в конце 2022 года заявлял министр экономики Максим Решетников в рамках применения механизма «Трансформация делового климата». «Механизм» основан на прямом диалоге бизнеса и государства, что позволяет сообща вырабатывать и принимать системные решения, объяснял он. Его цель — снятие нормативных ограничений при ведении бизнеса и устранение избыточных, устаревших и противоречащих друг другу требований в законодательстве, говорится на сайте министерства. В рамках этого механизма помимо туристического реализуется еще пять «дорожных карт»: «интеллектуальная собственность», «корпоративное управление», «экспорт товаров и услуг», «реинжиниринг» и «новые виды предпринимательской деятельности».

Как пояснили в Минэкономразвития, в основу «дорожной карты» легли собранные от представителей бизнеса предложения и инициативы, направленные на устранение излишних требований законодательства. «Предложения, которые содержатся в «дорожной карте» — это, прежде всего, инициативы туроператоров, отельеров, людей, которые создают турпродукты и оказывают туристические услуги. Проект предварительно рассмотрен в рамках рабочих групп, отражает интересы бизнеса и туристов», — подчеркивают в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проект «дорожной карты» направлен на согласование в федеральные ведомства, добавляют в Минэкономразвития: министерство рассчитывает сформировать документ в этом году и запустить по нему работу, рассчитанную на ближайшие два года.

Изменения, упрощающие требования для туристического бизнеса, затронут гостиничную сферу, горнолыжный туризм, круизные компании и туроператоров. Какие изменения предлагает внести Минэкономразвития — разбирался РБК.

Невозвратные тарифы в отелях

В рамках «дорожной карты» Минэкономразвития намерено внести изменения в закон «Об основах туристской деятельности» и в правила предоставления гостиничных услуг. В частности, предлагается узаконить применение невозвратных тарифов в гостиницах, позволяющих предоставлять потребителям тарифы по более низким ценам, которые не предусматривают возврата стоимости в случае отмены бронирования. Внесение проекта федерального закона в правительство планируется в феврале 2024 года. Среди исполнителей — Минэкономразвития и Роспотребнадзор.

Ввести невозвратные тарифы в отелях и гостиницах по минимальным ценам предлагал Ростуризм в поправках к закону о туризме еще в конце 2021 года. Предполагалось, что невозвратные тарифы будут включены в договор о проживании в гостинице или гостевом доме. Идею поддержало туристическое сообщество: это снимет риски недозагрузки с объектов размещения и снизит стоимость проживания на 10–15%, отмечал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. За укрепление невозвратных тарифов в отелях в законе выступал и курирующий туристическую отрасль замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

Для отельного бизнеса введение такого тарифа станет своевременной мерой поддержки, позволяющей бизнесу работать на уровне сложившихся международных практик, рассказал РБК один из членов рабочей группы «дорожной карты». По его словам, применение невозвратного тарифа позволит минимизировать издержки отеля на операционные расходы, а также снизить стоимость размещения гостей. «Это особенно важно в периоды низкой загрузки отелей в межсезонье, когда необходимо привлекать дополнительный персонал», — пояснил собеседник РБК.

Общенациональный союз индустрии гостеприимства также поддержал введение невозвратного тарифа в отелях. Такие тарифы в формате акции для продажи определенного количества мест уже применяют авиа- и железнодорожные перевозчики, напоминает президент союза Алексей Волков. «В случае если туристы отказываются от гостиницы в последний момент, это влечет за собой убыток, поскольку гостиница уже не может день в день продать номер, но при этом никаких штрафных санкций на гостя не распространяется», — сетует Волков. По его словам, невозвратный тариф за услуги размещения будет однозначно дешевле, что позволит снизить стоимость туристических путевок в целом, заключает эксперт.

Заселение туристов в отели самостоятельно и без паспорта

Минэкономразвития предлагает упростить для гостиниц требования о предоставлении в МВД данных о прибывающих гостях, а также узаконить дистанционную регистрацию гостя и разрешить постояльцам заселяться в гостиницу по биометрическим данным. Кроме того, предлагается расширить перечень документов, позволяющих регистрировать гостей при заселении, включив в него загранпаспорт и военный билет, а также разрешить регистрацию вовсе без паспорта, если гость предоставит удостоверяющие личность сведения через мобильное приложение «Госуслуги».

Такое упрощение позволит постояльцам самостоятельно регистрироваться в отеле в любое удобное для них время без очередей и длительного ожидания, отмечал глава Минэкономразвития. Об этом ранее просили отельеры: некоторые уже используют самостоятельное бесконтактное заселение постояльцев, но более широкому применению мешают жесткие требования о необходимости постановки гостей на миграционный учет.

Кроме того, в «дорожной карте» предлагается освободить средства размещения от обязанности предоставлять в МВД информацию о постояльцах, в случае если туристы сами передали эти данные МВД через сервис «Госуслуги».

Каюты круизных лайнеров приравняют к гостиничным номерам

Круизные компании Минэкономразвития предлагает наделить статусом туроператоров, а каюты круизных лайнеров приравнять к гостиничным номерам. Это поможет круизным компаниям получить налоговые льготы, поясняется в документе. Для этого необходимо внести изменения в «Кодекс внутреннего водного транспорта» и «Кодекс торгового мореплавания», а также в закон «О туризме». Ответственные — Минтранс и Минэкономразвития. Ранее о том, что круизы будут регулироваться как туроператоры, заявлял Дмитрий Вахруков на съезде лидеров «Опоры России».

Управлять снегоходом можно будет с правами на автомобиль

В «дорожной карте» запланированы и изменения, которые предоставят доступ к управлению снегоходом и мотовездеходом водителям, у которых есть права категорий А–D (позволяют управлять мотоциклами, легковыми и грузовыми автомобилями, а также автобусами). Это правило будет работать в случае предоставления экскурсий, при этом движение по дорогам общего пользования будет запрещено.

О том, что развитию снегоходного туризма мешает требование о наличии специальных прав, говорят не первый год. Из-за этого малый бизнес работал в серой зоне, так как у большинства водителей нет таких прав, говорил сенатор от Кемеровской области Алексей Синицын.

Упростить доступ к вождению снегоходами и мотовездеходами в турпоездках просил в прошлом году глава Кемеровской области Сергей Цивилев на заседании президиума Госсовета по туризму с президентом Владимиром Путиным. Губернатор посетовал, что сейчас, «чтобы получить права на управление снегоходом, надо закончить курсы и получить права трактористов, и только после этого можно ездить на снегоходе, при этом во всех странах это права категории В». Владимир Путин идею тогда поддержал.

Для этого Минэкономразвития в «дорожной карте» предложило в декабре 2023 года внести изменения в закон «О самоходных машинах и других видах техники». Среди исполнителей кроме самого министерства указаны Минсельхоз и МВД.

Размер фонда персональной ответственности туроператора изменят

Также в «дорожной карте» говорится о разработке законопроекта, который введет минимальный и максимальный предел фонда персональной ответственности туроператора (250–300 млн руб.), с расширением перечня иных видов финансового обеспечения. Внести этот законопроект в правительство Минэкономразвития планирует в декабре 2024 года.

Фонд персональной ответственности, согласно закону, обязаны формировать все туроператоры выездного туризма. Из этого фонда туристам выплачивают компенсацию за приобретенные туры, в случае если туроператор не может выполнить свои обязательства из-за банкротства, — обращаться за выплатами из этого фонда туристы могут в случае, если на покрытие не хватает финансовых гарантий в страховой компании. Сейчас в законе установлено, что размер фонда персональной ответственности должен составлять не менее 7% от общей цены всех туров за рубеж, проданных туроператором за предыдущий год. До того как будет достигнут этот размер, туроператор должен перечислять в фонд ежегодные взносы. Изначально взнос был установлен в размере 1% от общей цены туристского продукта за предыдущий год, но в 2022 году правительство снизило взносы до 0,25%, а позднее власти до конца 2023 года освободили туроператоров от этого взноса, чтобы поддержать пострадавших из-за пандемии участников рынка.

Установить минимальную и максимальную планку для размера фонда персональной ответственности просили участники туристической отрасли, говорит вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Минимальную планку в РСТ предлагают установить на уровне 700 тыс. руб. — сейчас более 90% участников уже имеют в своих фондах персональной ответственности большую сумму (у 86% туроператоров она превышает 1 млн руб.). У некоторых крупных туроператоров размер фонда уже перевалил за 300 млн руб., и это отражается на их финансовой устойчивости, поскольку эти средства для них заморожены. «Чтобы это не росло до бесконечности, мы предлагаем ввести максимальный размер 300 млн руб. при наличии иных механизмов обеспечения — это может быть страхование, банковская гарантия, залог или поручительство третьих лиц», — говорит Барзыкин. На защите туристов эта мера не отразится, уверяет вице-президент РСТ: «Чем стабильнее туроператор, тем больше защищен турист». В последние годы на рынке не было громких банкротств турфирм, а «от мошенничества фонд персональной ответственности защитить не может», указывает эксперт.

Ограничение минимального и максимального размера фонда персональной ответственности туроператора в большей степени обеспечит финансовую безопасность туристов, считают и в ассоциации «Турпомощь» (объединяет туроператоров в сфере выездного туризма и администрирует отчисления в фонды персональной ответственности).