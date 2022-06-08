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Аэропорт Шереметьево назвал стоимость туроператора «Библио-Глобус»

Шереметьево раскрыло сумму, за которую приобрело контрольный пакет «Библио-Глобуса»
Аэропорт Шереметьево в 2021 году заплатил за 75% туроператора «Библио-Глобус» менее $6 млн. Если бы в 2019 году не разорился британский Thomas Cook, владельцы российской турфирмы могли бы выручить за свой бизнес $150 млн
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

АО «Международный аэропорт Шереметьево» заплатило за 75% ООО «Библио-Глобус Туроператор» 410 млн руб., указано в бухгалтерской отчетности аэропорта за 2021 год, с которой ознакомился РБК.

Сделка была закрыта 18 октября 2021 года. По курсу ЦБ на тот день контрольный пакет был оценен в $5,7 млн. Управляющая компания аэропорта уточняет, что в заявленную сумму включена и стоимость услуг нотариуса, сопровождавшего сделку, — 289 тыс. руб.

О том, что Шереметьево намерено приобрести контрольный пакет «Библио-Глобуса», стало известно в августе 2021 года. За счет сделки Шереметьево получило дополнительные возможности для привлечения и роста туристического пассажиропотока, пояснял тогда представитель аэропорта.

РБК направил запросы в пресс-службу Шереметьево и «Библио-Глобуса».

Шереметьево решил купить крупнейшего туроператора «Библио-Глобус»
Бизнес
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

«Библио-Глобус» — единственный туроператор, который входит в рейтинг крупнейших частных компаний по версии Forbes: в 2021 году компания занимала 174-е место рейтинга с выручкой 59,5 млрд руб. С начала 2022 года «Библио-Глобус» отправил на отдых более 528 тыс. туристов, указано на сайте компании. Ее партнерами выступают 25 тыс. турагентств, которые продают клиентам сформированные «Библио-Глобусом» туры как по России, так и за рубеж.

Сведения, которые сам туроператор в соответствии с отраслевым законодательством сообщает о себе в Ростуризм, дают более скромные показатели. В 2021 году ООО «Библио-Глобус Туроператор», которое может заниматься выездным туризмом, отправило за границу только 7,1 тыс. человек, продав им полноценные туры (с перевозкой и проживанием) на 252,8 млн руб. При этом выручка по РСБУ компании в прошлом году превысила 28 млрд руб., прибыль от основной деятельности — 112 млн руб., чистая прибыль — 7,3 млн руб.

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Оставшиеся 25% ООО «Библио-Глобус Туроператор» сохранила за собой Юлия Туголукова, которая вместе с мужем Александром в 1994 году основала группу «Библио-Глобус». Туголукова — дочь Бориса Есенькина, одного из основателей книжного магазина «Библио-Глобус», в котором первоначально располагалась турфирма.

«По сути, идеологи»

Группа «Библио-Глобус» состоит из различных компаний, совладельцами которых являются не только супруги Туголуковы. Сам Александр Туголуков в 2015 году, отвечая на вопрос о бенефициарах «Библио-Глобуса», говорил РБК, что они с супругой, «по сути, идеологи» бизнеса.

Осенью 2020 года сообщалось, что половиной компании «БГ Инновации», которой принадлежат доли в некоторых структурах «Библио-Глобуса», владеет Елена Петухова, жена генерала ФСБ Василия Петухова, в «Библио-Глобусе» это тогда не комментировали. Сейчас Петуховой, согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит 70% компании «БГ Инновации».

Глава «Библио Глобус» – РБК: «Мы обсуждали слияние с «Трансаэро»
Технологии и медиа
Основатель &laquo;Библио Глобуса&raquo; Александр Туголуков

Контрольный пакет в туроператоре Туголуковы продали со второй попытки. В 2019 году купить «Библио-Глобус» планировал старейший в мире туристический холдинг Thomas Cook. Тогда британская группа объявила, что создаст вместе с турецкой Sapedon Travel совместное предприятие, которое станет собственником «Библио-Глобуса». Непосредственно британский турхолдинг должен был получить 30% в СП.

Выплаты по анонсированной сделке должны были быть разделены на несколько этапов: на первом, который планировалось завершить к концу мая 2019 года, российские владельцы «Библио-Глобуса» должны были получить $10 млн, в январе 2020-го — еще столько же. Максимальная сумма, которую могли получить российские собственники туроператора в течение трех лет при условии, что компания достигнет определенных показателей по операционной прибыли, могла составить $150 млн. Но сделка не состоялась, поскольку испытавший финансовые трудности Thomas Cook не смог договориться с собственными банками-кредиторами и в сентябре 2019 года был вынужден объявить о ликвидации.

До начала пандемии «Библио-Глобус», согласно озвученным Thomas Cook в 2019 году цифрам, обслуживал в год около 3 млн туристов, из них половина отдыхала в России.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Шереметьево «Библио Глобус» туроператор сделка
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