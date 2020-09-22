СМИ узнали об участии семьи генерала ФСБ в туристическом бизнесе

По данным «Открытых медиа», жена курирующего дело Ивана Сафронова генерала ФСБ Василия Петухова владеет половиной компании, которой принадлежат доли в нескольких структурах группы «Библио-Глобус»

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Супруга генерала Федеральной службы безопасности (ФСБ) Василия Петухова, в качестве врио главы Следственного управления спецслужбы курирующего ведение ведомством всех уголовных дел, владеет долями в нескольких компаниях группы «Библио-Глобус», сообщают «Открытые медиа».

По данным издания, жена генерала Елена Петухова совместно с бывшим руководителем управления ФСБ по Читинской области Вячеславом Полежаевым в 2017 году создала ООО «БГ Инновации» (по данным СПАРК, каждому из совладельцев компании, имена которых совпадают с указанными «Открытыми медиа», принадлежит по 50% в ее капитале). В свою очередь, «БГ Инновации» владеют долей в нескольких компаниях из группы «Библио-Глобус» — «БГ Крым» (20%), «БГ Юг» (18%) и «БГ Менеджмент» (18%).

Совокупная выручка этих трех компаний по итогам 2019 года оценивается примерно в 4 млрд руб.

«БГ Менеджмент», по данным «Открытых медиа», управляет гостиницей «Сочи Парк», а, кроме того, инвестирует в проект кемпингового комплекса «Оленевка Вилидж» в Черноморском районе Крыма. В соответствии с инвестиционным соглашением, заключенным с властями Крыма, «БГ Менеджмент» должна вложить в проект, которым управляет через свою «дочку» «Оленевка Вилидж», 3,4 млрд руб.

Еще одна «дочка» «БГ Менеджмент» — «Курорт Раушен» — была создана весной 2020 года и планирует построить свой отель в городе Светлогорск Калининградской области.