Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 76,27 (+0,23) Инвестиции, 13:04
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (-0,53) Инвестиции, 13:04
СК завел дело после обнаружения тел женщины и сына в Новой Москве Общество, 23:09 Альтернативный сценарий: об облигациях и других конкурентах депозитов РБК и Сбербанк Первый, 23:00 Delivery Club проверит информацию о драке c курьерами в Петербурге Общество, 22:50 Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении Политика, 22:39 СМИ узнали об участии семьи генерала ФСБ в туристическом бизнесе Общество, 22:15 Трамп допустил использование в США зарубежных вакцин против коронавируса Политика, 22:15 Режиссер фильма о Стрельцове назвал героя невиновным в изнасиловании Спорт, 22:10 Отец министра культуры Ольги Любимовой заразился коронавирусом Политика, 21:59 Си Цзиньпин в ООН попросил пресекать попытки политизации COVID-19 Политика, 21:49 Как работают деньги: что предлагает финтех для управления капиталами РБК и Refinitiv, 21:39 Минюст попросил суд ликвидировать партию племянника Путина Политика, 21:22 Рогозин, Эрнст и режиссер «Холопа» снимут первое кино в космосе Общество, 21:00 Путин назвал первоочередным вопросом продление договора СНВ-3 Политика, 20:59 Теннисист Хачанов отыгрался в концовке и победил немца Штруффа в Гамбурге Спорт, 20:58
Общество ,  
0 

СМИ узнали об участии семьи генерала ФСБ в туристическом бизнесе

По данным «Открытых медиа», жена курирующего дело Ивана Сафронова генерала ФСБ Василия Петухова владеет половиной компании, которой принадлежат доли в нескольких структурах группы «Библио-Глобус»
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Супруга генерала Федеральной службы безопасности (ФСБ) Василия Петухова, в качестве врио главы Следственного управления спецслужбы курирующего ведение ведомством всех уголовных дел, владеет долями в нескольких компаниях группы «Библио-Глобус», сообщают «Открытые медиа».

По данным издания, жена генерала Елена Петухова совместно с бывшим руководителем управления ФСБ по Читинской области Вячеславом Полежаевым в 2017 году создала ООО «БГ Инновации» (по данным СПАРК, каждому из совладельцев компании, имена которых совпадают с указанными «Открытыми медиа», принадлежит по 50% в ее капитале). В свою очередь, «БГ Инновации» владеют долей в нескольких компаниях из группы «Библио-Глобус» — «БГ Крым» (20%), «БГ Юг» (18%) и «БГ Менеджмент» (18%).

Совокупная выручка этих трех компаний по итогам 2019 года оценивается примерно в 4 млрд руб.

«БГ Менеджмент», по данным «Открытых медиа», управляет гостиницей «Сочи Парк», а, кроме того, инвестирует в проект кемпингового комплекса «Оленевка Вилидж» в Черноморском районе Крыма. В соответствии с инвестиционным соглашением, заключенным с властями Крыма, «БГ Менеджмент» должна вложить в проект, которым управляет через свою «дочку» «Оленевка Вилидж», 3,4 млрд руб.

Еще одна «дочка» «БГ Менеджмент» — «Курорт Раушен» — была создана весной 2020 года и планирует построить свой отель в городе Светлогорск Калининградской области.

Наконец, третья из дочерних компаний «БГ Менеджмент» была создана лишь несколько дней назад в курортной зоне Архыз в Карачаево-Черкесии и называется, соответственно, «БГ Архыз».

Закон «О федеральной службе безопасности» запрещает сотрудникам ФСБ заниматься предпринимательской деятельностью и принимать участие в управлении коммерческими компаниями, однако на членов их семей запрет не распространяется.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ России и в «Библио-Глобус».

СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ
Общество
Михаил Шишов

В начале августа «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. По данным «Открытых медиа», исполняющий обязанности главы управления Петухов на постоянной основе руководителем здесь не станет — его прочат на пост руководителя Главного военного следственного управления Следственного комитета.

Во время службы в ФСБ Петухов вел дела о шпионаже и курирует их лично до сих пор, отмечает источник «Открытых медиа», близкий к руководству СУ ФСБ. По словам собеседника издания, генерал тесно общается с сотрудниками «шпионского» отдела управления, например с заместителем начальника отдела Александром Соймой, и следит за ходом резонансных расследований. В частности, в начале августа Би-би-си сообщало, что именно Петухов подписал направленное в Минюст письмо, в котором просил принять «меры дисциплинарного характера» к адвокатам советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, отказавшимся дать по требованию следствия подписку о неразглашении сведений по делу.

«Библио-Глобус» расторг сделку по продаже своего бизнеса Thomas Cook
Бизнес

Весной 2019 года было объявлено, что турхолдинг «Библио-Глобус» будет куплен британской Thomas Cook Group. Однако летом—осенью того же года у британской компании возникли серьезные проблемы, и 23 сентября британские власти объявили о ликвидации старейшего туроператора планеты, а договор о продаже бизнеса «Библио-Глобуса» был расторгнут.

Автор
Евгений Калюков
При участии
Елена Сухорукова, Алена Прохоренко
«Библио-Глобус» ФСБ туризм
Материалы по теме
Британская Thomas Group оценила туроператора «Библио-Глобус» в $10 млн
Бизнес
«Библио-Глобус» расторг сделку по продаже своего бизнеса Thomas Cook
Бизнес
ФСБ на вертолете вывезла лидера секты Виссариона из «Города Солнца»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter