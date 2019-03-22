Британская Thomas Group оценила туроператора «Библио Глобус» в $10 млн

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,58 0,71 EUR Бирж. 72,97 0,34 Brent 66,75 -2,26% USD Нал. 65,04 64,06 EUR Нал. 73,61 72,46 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1294 -0,0075 BTC/USD Бирж. 4 058,80 13,90 IMOEX 2 492,85 -0,60% RTSI 1 215,83 -1,77% DJIA 25 708,68 -0,98% Nasdaq 7 754,24 -1,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 12:19
Идеолог выхода Британии из ЕС возглавит партию Brexit Политика, 17:11 Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине Политика, 16:58 В Киеве заявили об отказе Москвы совершить «малый обмен» Гриба Общество, 16:58 Набиуллина заявила о росте тарифов на утилизацию мусора в полтора раза Общество, 16:57 США заявили об обеспокоенности изменениями в уставе «Нафтогаза» Бизнес, 16:47 Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира в Японии Общество, 16:36 Британская Thomas Group оценила туроператора «Библио Глобус» в $10 млн Бизнес, 16:34 Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода Политика, 16:32 Почему перспективы крипторынка оказались под вопросом Крипто, 16:27 В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия Общество, 16:24 СМИ узнали об уходе судей в Томской области из-за оправдания полицейских Общество, 16:23 Где научиться творчеству: 6 креативных курсов Стиль, 16:23 Nielsen: около 80% потребителей выбирают товары для здорового питания Pro, 16:22 В ЦБ назвали достаточным повышение ставки в 2018 году Экономика, 16:07
Бизнес ,  
0 
Британская Thomas Group оценила туроператора «Библио Глобус» в $10 млн
Британский туристический холдинг Thomas Cook объявил о предстоящей покупке 30% российского «Библио Глобуса». Один из лидеров российского туристического рынка, отправляющий в год 3 млн клиентов, оценен всего в $10 млн
Фото: bgoperator.ru

Британская Thomas Cook Group объявила на Лондонской фондовой бирже о создании нового СП для работы в России. Турхолдинг приобретет 30% в специально созданной компании, которая, в свою очередь, станет собственником «Библио Глобуса» — как указано в сообщении, «одного из крупнейших туроператоров России». При создании СП будет задействована турецкая принимающая компания Sarpedon Travel, партнер британской группы: сначала собственником «Библио Глобуса» станет Sarpedon, а затем уже 30% получит Thomas Cook.

Весь российский оператор, обслуживший в 2018 году около 3 млн человек, оценен в $10 млн, следует из сообщения. За миноритарную долю в создаваемом СП Thomas Cook заплатит $3 млн. Закрыть сделку планируется до мая этого года. Впоследствии британский турхолдинг станет владельцем 100% СП, это должно произойти к январю 2020 года. При этом Thomas Cook уточняет, что максимальная стоимость СП может достигнуть $150 млн с учетом заявленных $10 млн, если по итогам трех лет будут выполнены целевые показатели по прибыли.

Из финансовых показателей «Библио Глобуса» покупатель назвал только ожидаемую прибыль российской компании до уплаты налогов. За год, который закончится 30 сентября 2019 года, эта сумма составит £12 млн.

РБК направил запрос управляющему директору «Библио Глобуса» Александру Туголукову.

Британскому турхолдингу в России уже принадлежит туроператор «Интурист». В конце 2018 года Thomas Cook Group стала его единственным владельцем, выкупив 25% у АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

В предыдущем финансовом году, который закончился 30 сентября 2018 года, российский бизнес «существенно вырос», указано в отчетности Thomas Cook. Абсолютные показатели не раскрываются, указано лишь, что количество клиентов в России выросло на 13%, при этом рентабельность «Интуриста» снизилась.

Выручка всей Thomas Cook в предыдущем финансовом году достигла £9,6 млрд, операционная прибыль — £97 млн, чистый убыток — £163 млн.

Что известно про бизнес «Библио Глобуса»

Именно «Библио Глобус» в последние годы представляет турбизнес в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России». По итогам 2017 года туроператор занимает 109-е место с возможной выручкой 79,5 млрд руб.

Официальные данные, которые «Библио Глобус» ранее предоставлял Ростуризму, намного скромнее. Сейчас под маркой «Библио Глобус» туроператорскую деятельность осуществляют три юрлица: ООО «Гринверс» занимается внутренним туризмом, ООО «Кристер» и ООО «Библио Глобус» — выездным. Две последние компании уведомили в прошлом году Ростуризм о том, что в 2017 году они отправили за границу 194,4 тыс. и лишь 25 человек соответственно, продав им полноценные туры с перелетом и проживанием в отелях на 7 млрд и 638 тыс. руб. От этих заявленных данных зависели отчисления компаний в Резервный фонд и Фонд персональной ответственности. Эти деньги, как и финансовая гарантия (ее юрлицам «Библио Глобуса» предоставила ВСК), предназначены для расчета с пострадавшими клиентами, если туроператор разорится.

ЕГРЮЛ называет собственником ООО «Кристер» Анастасию Михайлову, ООО «Библио Глобус» — Александра Туголукова, ООО «Гринверс» — Ольгу Лысак. Сами турагенты с этими юрлицами напрямую не работают, они заключает договор с ООО «Оператор Библио-Глобус», которое действует от имени занесенных в Федеральный реестр туроператоров юрлиц и которым владеет Александр Туголуков.

Именно Туголуков и его жена Юлия, дочь Бориса Есенькина, гендиректора книжного магазина «Библио Глобус» на Мясницкой улице, основали турфирму в 1994 году. Но, как предполагают собеседники РБК на туристическом рынке, у Туголуковых есть партнеры.

В интервью РБК осенью 2015 года управляющий директор «Библио Глобуса» Александр Туголуков не ответил на прямой вопрос, является ли он и его жена бенефициарами туроператора. «По сути, мы идеологи», — заявлял тогда основатель компании.

К середине 2010-х годов «Библио Глобус» стал одним из явных лидеров отечественного туристического рынка. В самой компании это объясняли ставкой на технологии и внедренной системой динамического ценообразования, когда стоимость тура меняется в онлайн-режиме в зависимости от конъюнктуры. Конкуренты успех «Библио Глобуса» объясняли прежде всего сотрудничеством с авиакомпанией «Трансаэро», которая предоставляла туроператору блоки мест на максимально выгодных условиях.

«Трансаэро» вела переговоры о покупке «Библио Глобуса», но сделка так и не состоялась, рассказывал в 2015 году Туголуков. В том году крах «Трансаэро» поставил под угрозу и бизнес «Библио Глобуса», который за несколько месяцев до приостановки полетов перечислил авиаперевозчику около 8 млрд руб. Турагенты тогда писали в правительство открытые письма в поддержку «Библио Глобуса», призывая не допустить еще и краха «отраслеобразующего туроператора».

В марте 2016 года новым партнером «Библио Глобуса» по перевозке стала входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия». Туроператор, по сути, стал распоряжаться 13 самолетами перевозчика.

Сам Туголуков не скрывал, что ему интересно в первую очередь заниматься технологиями. «Перед собой я сейчас ставлю задачу реализовать софт для отелей, — рассказывал в 2015 году РБК Туголуков. — Я для этого взял в аренду отели в России в этом году, чтобы начать это готовить, и планирую продолжать это дальше. Это гораздо интереснее — выйти с софтом и разместить его в тысячах гостиниц! Потому что в авиации, в отелях в основном софт иностранный, то есть все хранилище там. Отрубить его — это мгно​вение. И это помимо того что вся информация располагается в базах данных, в том числе и наших оппонентов в мировой политике. Это ненормально. И я четко понимаю, что мы эту вещь можем изменить».​

Авторы: Елена Сухорукова, Сергей Соболев
Материалы по теме
СМИ сообщили о планах Thomas Cook купить туроператора «Библио-Глобус»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter