Британская Thomas Group оценила туроператора «Библио Глобус» в $10 млн

В предыдущем финансовом году, который закончился 30 сентября 2018 года, российский бизнес «существенно вырос», указано в отчетности Thomas Cook. Абсолютные показатели не раскрываются, указано лишь, что количество клиентов в России выросло на 13%, при этом рентабельность «Интуриста» снизилась.

Выручка всей Thomas Cook в предыдущем финансовом году достигла £9,6 млрд, операционная прибыль — £97 млн, чистый убыток — £163 млн.

Что известно про бизнес «Библио Глобуса»

Именно «Библио Глобус» в последние годы представляет турбизнес в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России». По итогам 2017 года туроператор занимает 109-е место с возможной выручкой 79,5 млрд руб.

Официальные данные, которые «Библио Глобус» ранее предоставлял Ростуризму, намного скромнее. Сейчас под маркой «Библио Глобус» туроператорскую деятельность осуществляют три юрлица: ООО «Гринверс» занимается внутренним туризмом, ООО «Кристер» и ООО «Библио Глобус» — выездным. Две последние компании уведомили в прошлом году Ростуризм о том, что в 2017 году они отправили за границу 194,4 тыс. и лишь 25 человек соответственно, продав им полноценные туры с перелетом и проживанием в отелях на 7 млрд и 638 тыс. руб. От этих заявленных данных зависели отчисления компаний в Резервный фонд и Фонд персональной ответственности. Эти деньги, как и финансовая гарантия (ее юрлицам «Библио Глобуса» предоставила ВСК), предназначены для расчета с пострадавшими клиентами, если туроператор разорится.

ЕГРЮЛ называет собственником ООО «Кристер» Анастасию Михайлову, ООО «Библио Глобус» — Александра Туголукова, ООО «Гринверс» — Ольгу Лысак. Сами турагенты с этими юрлицами напрямую не работают, они заключает договор с ООО «Оператор Библио-Глобус», которое действует от имени занесенных в Федеральный реестр туроператоров юрлиц и которым владеет Александр Туголуков.

Именно Туголуков и его жена Юлия, дочь Бориса Есенькина, гендиректора книжного магазина «Библио Глобус» на Мясницкой улице, основали турфирму в 1994 году. Но, как предполагают собеседники РБК на туристическом рынке, у Туголуковых есть партнеры.

В интервью РБК осенью 2015 года управляющий директор «Библио Глобуса» Александр Туголуков не ответил на прямой вопрос, является ли он и его жена бенефициарами туроператора. «По сути, мы идеологи», — заявлял тогда основатель компании.

К середине 2010-х годов «Библио Глобус» стал одним из явных лидеров отечественного туристического рынка. В самой компании это объясняли ставкой на технологии и внедренной системой динамического ценообразования, когда стоимость тура меняется в онлайн-режиме в зависимости от конъюнктуры. Конкуренты успех «Библио Глобуса» объясняли прежде всего сотрудничеством с авиакомпанией «Трансаэро», которая предоставляла туроператору блоки мест на максимально выгодных условиях.

«Трансаэро» вела переговоры о покупке «Библио Глобуса», но сделка так и не состоялась, рассказывал в 2015 году Туголуков. В том году крах «Трансаэро» поставил под угрозу и бизнес «Библио Глобуса», который за несколько месяцев до приостановки полетов перечислил авиаперевозчику около 8 млрд руб. Турагенты тогда писали в правительство открытые письма в поддержку «Библио Глобуса», призывая не допустить еще и краха «отраслеобразующего туроператора».

В марте 2016 года новым партнером «Библио Глобуса» по перевозке стала входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия». Туроператор, по сути, стал распоряжаться 13 самолетами перевозчика.

Сам Туголуков не скрывал, что ему интересно в первую очередь заниматься технологиями. «Перед собой я сейчас ставлю задачу реализовать софт для отелей, — рассказывал в 2015 году РБК Туголуков. — Я для этого взял в аренду отели в России в этом году, чтобы начать это готовить, и планирую продолжать это дальше. Это гораздо интереснее — выйти с софтом и разместить его в тысячах гостиниц! Потому что в авиации, в отелях в основном софт иностранный, то есть все хранилище там. Отрубить его — это мгно​вение. И это помимо того что вся информация располагается в базах данных, в том числе и наших оппонентов в мировой политике. Это ненормально. И я четко понимаю, что мы эту вещь можем изменить».​