Шереметьево решил купить крупнейшего туроператора «Библио-Глобус»

Аэропорт Шереметьево договорился о покупке 75% крупнейшего российского туроператора «Библио-Глобус». В 2019-м британский Thomаs Cook был готов заплатить за него до $150 млн

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Международный аэропорт Шереметьево» покупает контрольный пакет туристического оператора «Библио-Глобус». Об этом РБК рассказали источник, близкий к Шереметьево, и партнер туроператора. Это подтвердила директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова.

По словам Захаренковой, Шереметьево подписал соглашение о намерениях о покупке 75% ООО «Туроператор БГ». Завершение сделки запланировано на конец сентября 2021 года. Финансовые условия не раскрываются.

«Туроператор БГ» — основное юридическое лицо «Библио-Глобуса». Именно оно заключает договоры с партнерскими турагентствами (более 25 тыс., по данным самой компании), которые продают путевки на отдых непосредственно клиентам.

«Туроператор БГ» на 100% принадлежит Юлии Туголуковой, следует из ЕГРЮЛ. Она вместе с мужем Александром Туголуковым в 1994 году основала группу «Библио-Глобус», которая является крупнейшем оператором внутреннего туризма. Туголукова продолжит возглавлять совет директоров компании, продолжает собеседник РБК. Семья Туголуковых, по словам федерального чиновника, не выйдет из бизнеса полностью, у нее останется миноритарный пакет. Вырученные от сделки средства могут пойти на развитие других проектов семьи, например, отелей.