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Шереметьево решил купить крупнейшего туроператора «Библио-Глобус»

Аэропорт Шереметьево договорился о покупке 75% крупнейшего российского туроператора «Библио-Глобус». В 2019-м британский Thomаs Cook был готов заплатить за него до $150 млн
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Международный аэропорт Шереметьево» покупает контрольный пакет туристического оператора «Библио-Глобус». Об этом РБК рассказали источник, близкий к Шереметьево, и партнер туроператора. Это подтвердила директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова.

По словам Захаренковой, Шереметьево подписал соглашение о намерениях о покупке 75% ООО «Туроператор БГ». Завершение сделки запланировано на конец сентября 2021 года. Финансовые условия не раскрываются.

«Туроператор БГ» — основное юридическое лицо «Библио-Глобуса». Именно оно заключает договоры с партнерскими турагентствами (более 25 тыс., по данным самой компании), которые продают путевки на отдых непосредственно клиентам.

«Туроператор БГ» на 100% принадлежит Юлии Туголуковой, следует из ЕГРЮЛ. Она вместе с мужем Александром Туголуковым в 1994 году основала группу «Библио-Глобус», которая является крупнейшем оператором внутреннего туризма. Туголукова продолжит возглавлять совет директоров компании, продолжает собеседник РБК. Семья Туголуковых, по словам федерального чиновника, не выйдет из бизнеса полностью, у нее останется миноритарный пакет. Вырученные от сделки средства могут пойти на развитие других проектов семьи, например, отелей.

Чем известен «Библио-Глобус»

«Библио-Глобус» — единственный туроператор, входящий в рейтинг «200 крупнейших частных компаний России» по версии Forbes. По итогам 2019 года (данные за 2020-ый пока не публиковались) компания заняла в рейтинге 117-ое место, а его выручка оценивалась в 99,1 млрд руб. Из других туристических компаний в рейтинге указан только консолидатор по продаже авиационных и железнодорожных билетов «Випсервис» (эта компания была на 103-м месте, ее выручку Forbes оценил в 110,4 млрд руб.).

На сайте «Библио-Глобуса» указано, что в 2019 году услугами компании воспользовались 3,6 млн человек. В пандемийном 2020 году число клиентов упало вдвое, до 1,8 млн человек. В 2019 году британский туристический холдинг Thomas Cook оценивал, что в год «Библио-Глобус» обслуживает около 3 млн клиентов, из них больше половины отдыхают в России.

РБК направил запрос в «Библио-Глобус». В Федеральной антимонопольной службе пока не получали ходатайство на одобрении такой сделки, сообщил представитель службы.

В 2019 году старейший в мире туроператор Thomas Cook Group планировал приобрести «Библио-Глобус». Сумма сделки была разделена на несколько этапов: сначала владельцы российского бизнеса получили бы $10 млн, а максимальная сумма, на которую могли рассчитывать продавцы при условии достижения компанией определенных показателей по операционной прибыли в течение трех лет, — $150 млн. Но сделка, которая была практически закрыта, не состоялась. Но в последние годы бизнес Thomas Cook Group был убыточным и компания не смогла договориться с банками-кредиторами, поэтому в сентябре 2019 года ей пришлось объявить о ликвидации. «Библио-Глобус» сразу же расторг сделку по продаже.

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«Библио-Глобус» расторг сделку по продаже своего бизнеса Thomas Cook
Бизнес

Среди основных причин новой сделки по продаже «Библио-Глобуса» один из собеседников РБК называет сократившийся спрос на зарубежные путешествия по причине закрытия полетов в большинство зарубежных стран из-за пандемии COVID-19. Туроператор, по версии другого собеседника, привлекает стратегического инвестора, чтобы создать альянс на падающем туристическом рынке.

Приобретение 75% «Туроператора БГ» является существенным шагом в достижении стратегических целей группы Шереметьево за счет создания условий для привлечения и роста туристического пассажиропотока, говорит Захаренкова. Сделка также позволит оптимизировать использования инфраструктуры терминального комплекса и аэродрома, увеличить эффективность производственной и коммерческой деятельности группы. Покупка крупного туроператора позволит диверсифицировать бизнес и добиться дополнительной загрузки рейсов, подтверждает один из собеседников РБК.

Стратегическим партнером «Библио-Глобуса» в области авиаперевозок является авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), которая в Москве базируется в Шереметьево с весны 2020 года. «Мы не комментируем сделки сторонних хозяйствующих субъектов», — сказал РБК официальный представитель перевозчика Сергей Стариков. По его словам, и «Библио-Глобус» (сотрудничество с ним началось в 2015 году) и Шереметьево — стратегические партнеры «России». «Данное партнерство дает нам статус одного из крупнейших авиационных игроков на туристическом рынке страны», — отметил Стариков. 9 августа «Россия» совместно с «Библио-Глобусом» возобновила полеты на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

По итогам 2020 года пассажиропоток Шереметьево упал на 60,3%, до 19,8 млн человек. Количество туристов, которые воспользовались услугами «Библио-Глобуса», тоже сократилось — на 47%, до 1,9 млн человек. В 2020 году выручка «Туроператора БГ» выросла в 14 раз, до 6,7 млрд руб., а чистый убыток составил почти 1 млрд руб. против чистой прибыли в 7 тыс. руб. годом ранее, следует из финансовой отчетности компании по РСБУ.

Шереметьево вернул лидерство по пассажиропотоку среди аэропортов России
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Авторы
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Артём Кореняко Артём Кореняко, Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Сергей Соболев
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