Шереметьево решил купить крупнейшего туроператора «Библио-Глобус»
«Международный аэропорт Шереметьево» покупает контрольный пакет туристического оператора «Библио-Глобус». Об этом РБК рассказали источник, близкий к Шереметьево, и партнер туроператора. Это подтвердила директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова.
По словам Захаренковой, Шереметьево подписал соглашение о намерениях о покупке 75% ООО «Туроператор БГ». Завершение сделки запланировано на конец сентября 2021 года. Финансовые условия не раскрываются.
«Туроператор БГ» — основное юридическое лицо «Библио-Глобуса». Именно оно заключает договоры с партнерскими турагентствами (более 25 тыс., по данным самой компании), которые продают путевки на отдых непосредственно клиентам.
«Туроператор БГ» на 100% принадлежит Юлии Туголуковой, следует из ЕГРЮЛ. Она вместе с мужем Александром Туголуковым в 1994 году основала группу «Библио-Глобус», которая является крупнейшем оператором внутреннего туризма. Туголукова продолжит возглавлять совет директоров компании, продолжает собеседник РБК. Семья Туголуковых, по словам федерального чиновника, не выйдет из бизнеса полностью, у нее останется миноритарный пакет. Вырученные от сделки средства могут пойти на развитие других проектов семьи, например, отелей.
Чем известен «Библио-Глобус»
«Библио-Глобус» — единственный туроператор, входящий в рейтинг «200 крупнейших частных компаний России» по версии Forbes. По итогам 2019 года (данные за 2020-ый пока не публиковались) компания заняла в рейтинге 117-ое место, а его выручка оценивалась в 99,1 млрд руб. Из других туристических компаний в рейтинге указан только консолидатор по продаже авиационных и железнодорожных билетов «Випсервис» (эта компания была на 103-м месте, ее выручку Forbes оценил в 110,4 млрд руб.).
На сайте «Библио-Глобуса» указано, что в 2019 году услугами компании воспользовались 3,6 млн человек. В пандемийном 2020 году число клиентов упало вдвое, до 1,8 млн человек. В 2019 году британский туристический холдинг Thomas Cook оценивал, что в год «Библио-Глобус» обслуживает около 3 млн клиентов, из них больше половины отдыхают в России.