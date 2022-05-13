«Коммерсантъ» узнал о планах Эмина Агаларова на завод напитков в Можайске
Структуры первого вице-президента и совладельца Crocus Group Эмина Агаларова интересуются покупкой завода по производству безалкогольных напитков в Подмосковье «Спасо-Бородинские воды», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
В начале мая бизнесмен учредил по адресу завода в Можайске ООО «Уни Пак», основной вид деятельности нового юрлица — производство безалкогольных напитков. Представитель Агаларова отказался от комментариев.
Завод «Спасо-Бородинские воды» входил в ГК «Бородино» Тиграна Нерсисяна, пишет газета, однако в 2010-х у бизнеса начались сложности. Сначала у входящего в группу Петрофф-банка отозвали лицензию, затем остальные структуры группы вошли в стадию банкротства. В итоге имущество завода в прошлом июле выкупило ООО «СТИ 2000».
Новый владелец подтвердил «Коммерсанту», что завод продается, однако не прокомментировал переговоры с потенциальными покупателями.
На заводе установлены линии по производству воды из собственной скважины, безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Мощности завода — 1 млн л в сутки. На одном из порталов по продаже недвижимости стоимость имущественного комплекса оценивается в 500 млн руб., отмечает газета.
Один из основателей Famous Amazing Brands, выпускающий напитки Vanilla Flight и Anarchy, Антон Стельмаков указывает на то, что производственные линии «Спасо-Бородинских вод» долгое время находились в простое и их придется «реанимировать».
Агаларов с 2019 года развивает проект по выпуску энергетических напитков «Жара». Этот напиток разливался в Германии на мощностях немецкой компании Darguner Brauerei, а Crocus Group импортировала его в Россию. Сейчас же бизнесмен может планировать локализовать производство и сэкономить на логистике, считает Стельмаков.
Однако тут же предупреждает, что для эффективной загрузки завода в Можайске придется расширить ассортимент и линейку брендов.
В целом же Стельмаков считает, что на фоне остановки работы западных компаний в России, включая Coca-Cola, у новых игроков шансы закрепиться на рынке выше, чем раньше.