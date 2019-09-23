Ликвидация туроператора Thomas Cook. Что важно знать

Почему группа объявила о ликвидации

В последние годы бизнес Thomas Cook Group был убыточным, и холдингу все сложнее становилось обслуживать свои кредиты. Выручка холдинга в предыдущем финансовом году, закончившемся 30 сентября 2018 года, достигла £9,6 млрд, чистый убыток — £163 млн. Аналогичные показатели за первые шесть месяцев текущего финансового года — £3 млрд, чистый убыток — £1,4 млрд. Общие обязательства на конец предыдущего финансового года и первого полугодия 2019-го — £6,3 млрд.

Чтобы исправить ситуацию, совет директоров группы этим летом договорился со своим крупнейшим акционером — китайской Fosun — и банками-кредиторами о докапитализации. Они вместе должны были инвестировать в группу £700 млн, что позволило бы группе пережить зимний сезон 2019/20 года. Впоследствии Thomas Cook должен был избавиться от туроператорского и авиационного подразделений и сосредоточиться на гостиничном бизнесе.

Докапитализация подразумевала, что доля китайской Fosun, у которой на конец 2018 финансового года было 13% акций Thomas Cook Group, увеличится. Кроме того, в капитал должны были войти и банки — держатели облигаций турхолдинга.

Соответственно, доли всех других акционеров должны были снизиться, что обесценивало их вложения. Поэтому, когда 12 июля план докапитализации был объявлен, акции Thomas Cook Group рухнули на бирже: 11 июля одна ценная бумага холдинга стоила 13,3 пенса за штуку, на следующий день — лишь 5,38 пенса. Капитализация всего холдинга снизилась до £82 млн.

Турецкий и российский след Анонсированная докапитализация Thomas Cook Group, в результате которой пакеты не участвующих в сделке акционеров должны были существенно размыться, изменила структуру собственности турхолдинга. После того как акции Thomas Cook Group на Лондонской фондовой бирже резко подешевели, крупный пакет — 8,1% — купил основатель турецкой Anex Tourism Group Нешет Кочкар. В ценные бумаги британского туроператора он мог инвестировать, по подсчетам РБК, около £6 млн. Турецкая Anex Tourism Group связана с российским туроператором Anex Tour, хотя ООО «Анекс Туризм», которое отправляет клиентов за границу, оформлено на Асека Ешпулатова. В интервью Bloomberg Кочкар говорил о собственном плане вывода британского туроператора из финансового кризиса. РБК направил 23 сентября очередной запрос в приемную Кочкара. В конце лета также стало известно, что 5 августа 3,46% Thomas Cook Group получила и зарегистрированная в Ульяновске Лилия Родионова. Ей миноритарная доля в турхолдинге могла обойтись в £6,5 млн (покупка Кочкаром крупного пакета спровоцировала рост котировок). В открытых источниках есть информация о Лилии Родионовой, крупнейшем акционере ульяновского банка «Венец». РБК в августе направлял запросы в эту кредитную организацию, но не получил на них ответов.

Переговоры о докапитализации с инвесторами и акционерами шли все лето. В конце августа план был усовершенствован: китайская Fosun инвестирует в холдинг £450 млн и получит около 75% туроператорского и авиационного бизнеса, банки-кредиторы вложат также £450 млн и конвертируют свои долги в 25% бизнеса.

16 сентября группа анонсировала назначенные на 27 и 30 сентября встречи кредиторов и акционеров, на которых должны быть одобрены окончательная схема докапитализации и слушания по этому поводу.

Еще в пятницу, 20 сентября, Thomas Cook Group заявляла, что план докапитализации по-прежнему в силе и будет реализован. Но по итогам переговоров в выходные совет директоров Thomas Cook Group констатировал, что действующие акционеры не могут договориться с Fosun и банками. Поэтому совету директоров, как сказано в официальном сообщении, ничего не остается, как запустить процесс вынужденной ликвидации группы. Ликвидируется как головная компания, так и другие юрлица в Великобритании.

В понедельник, 23 сентября, прекратились торги акциями Thomas Cook Group.

Что будет с клиентами

В Thomas Cook Group вводится внешнее управление — руководить турхолдингом будут менеджеры из AlixPartners UK. Они, как надеется совет директоров, будет тесно взаимодействовать с британским Управлением гражданской авиации, чтобы вернуть домой с курортов британских туристов.

Сейчас за границей, по данным Guardian, находится около 150 тыс. клиентов Thomas Cook из Великобритании. При этом туристы застрахованы, так что они вправе рассчитывать на компенсации.

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Как это затрагивает Россию

В России Thomas Cook Group принадлежит «Интурист». Кроме того, британский холдинг в конце августа фактически закрыл сделку по покупке крупнейшего отечественного туроператора — «Библио-Глобус».

В апреле было объявлено, что Thomas Cook вместе с турецкой компанией Sarpedon Travel создадут СП и оно станет владельцем «Библио-Глобуса», в 2018 году обслужившего около 3 млн человек. Непосредственно британский турхолдинг должен был получить 30% в СП.

Из материалов кипрского реестра компаний следует, что в этом августе сделка была фактически закрыта. В кипрской Thomas Cook Investments Ltd, которая через цепочку компаний владеет российским ООО «Библио-Глобус ТК», новым ключевым юрлицом российского туроператора, 30% уже принадлежит структурам британской Thomas Cook Group.

Как защищены российские туристы

Клиенты российских туроператоров защищены законом «Об основах туристской деятельности в РФ». Любая турфирма, отправляющая туристов за границу, должна иметь финансовую гарантию и делать отчисления в специальные фонды.

Ответственность «Интуриста» застрахована в «РЕСО-Гарантии» на 50 млн руб., «Библио-Глобуса» — в ВСК также на 50 млн руб. Размер фонда персональной ответственности первого туроператора сейчас достигает 66,8 млн руб., второго — 49,3 млн руб. В Резервный фонд (эти средства нужны для экстренной эвакуации туристов) «Интурист» перечислил 300 тыс. руб., «Библио-Глобус» — 100 тыс. руб.

В 2018 году заявленная средняя стоимость зарубежного тура у «Интуриста» составила 31,7 тыс. руб. В случае финансовых проблем фингарантий и отчислений в фонды «Интуриста» хватит, чтобы рассчитаться примерно с 3 тыс. человек.

«Библио-Глобус» для сделки с Thomas Cook учредил новое юрлицо, поэтому данных об отправленных за границу туристах в 2018 году, общей стоимости проданных им туров и, соответственно, его средней стоимости в Ростуризм не сообщил. Если ориентироваться на среднюю стоимость туров «Интуриста», то гарантий и отчислений в фонды «Библио-Глобуса» также хватит на 3 тыс. человек. На сайте туроператора указано, что сейчас на отдыхе, в том числе в России, находятся 121,2 тыс. клиентов.

Что говорит «Интурист»

В «Интуристе» уверяют, что проблемы головной компании никак не отразятся на бизнесе российской компании. «Мы предварительно уже изучали ситуацию с юристами, — сообщил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин. — Нам и ряду других юридических лиц группы остановка деятельности Thomas Cook не грозит сбоем в работе».

«Интурист», напомнил Толчин, является российским юрлицом, он операционно независим, у него собственные контракты и каналы сбыта. Поэтому клиенты «Интуриста» отправляются на отдых и возвращаются в обычном режиме. Остаются в силе и все планы «Интуриста» на зимний сезон.

Что говорит «Библио-Глобус»

В «Библио-Глобусе» заявили, что все обязательства по исполнению ранее заключенных договоров о реализации туристского продукта вместо связанного с Thomas Cook ООО «Библио-Глобус ТК» приняло на себя другое юрлицо туроператора — ООО «Туроператор БГ». Оно также включено в Единый федеральный реестр туроператоров, который ведет Ростуризм.

Ответственность этой компании застрахована на 50 млн руб. в ВСК. Отчисления в фонд персональной ответственности — 109,5 тыс. руб.

Учредителем ООО «Туроператор БГ» ЕГРЮЛ называет Юлию Туголукову, в 1990-х основавшую вместе с мужем Александром «Библио-Глобус». Таким образом, крупнейший российский туроператор фактически сменил владельца — бизнес возвращается к его основателям.

«Руководство ООО «Туроператор БГ», учредителями которого являются бывшие владельцы туроператора «Библио-Глобус», гарантирует осуществление всей операционной деятельности компании по приему и обслуживанию туристов в штатном режиме», — говорится в сообщении компании. Ликвидация британского туроператора не повлияет на деятельность ООО «Туроператор БГ», так как деятельность этого юридического лица по формированию туристских продуктов осуществляется в соответствии с российским законодательством «вне влияния Thomas Cook».

Принимающие компании «Библио-Глобуса», как уточняет туроператор, работают в обычном режиме по приему и обслуживанию клиентов в России и за границей.