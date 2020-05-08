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ВТБ зафиксировал рост трат россиян в офлайн-магазинах

Банк отмечает, что по сравнению с последней неделей апреля 1 мая россияне в полтора раза больше потратили в оффлайн-магазинах и сократили расходы на закупки в интернете. ВТБ допускает, что россияне покупали продукты на дачу
ВТБ VTBR ₽0,03527 -0,73% Купить
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Траты россиян на покупки в магазинах с оплатой через POS-терминалы по данным на 1 мая выросли в полтора раза по сравнению со средним значением последней недели апреля. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ банка (сообщение есть у РБК).

В общей сумме за первые пять дней майских праздников объем трат на покупки в магазинах вырос на 10%, а в отношении онлайн-заказов он сократился на 15%.

ВТБ отмечает, что средний чек в продуктовых оффлайн-магазинах в праздничные дни впервые составил около 700 руб. В Москве и Подмосковье его сумма была в районе 770 руб, в регионах — на уровне 675 руб.

Как указали в банке, средний чек в 500-700 руб. обычен для покупок в магазинах у дома. В ВТБ не исключили, что увеличение его значения по сравнению с концом апреля может говорить о покупках товаров для пикников и прогулок. Рост оборота в точках продаж и снижение трат на онлайн-заказы могут свидетельствовать, что россияне покупали продукты по пути на дачу. ВТБ отмечает, что наблюдал похожую динамику в начале майских праздников в предыдущие годы.

В Нижегородской области дачников обязали возить документы о собственности
Общество
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Для борьбы с коронавирусом в Москве и Подмосковье с 15 апреля ввели обязательные пропуска для поездок. Подобный пропускной режим организовали и в других регионах. На дачи россиянам ездить не запретили, но с 22 апреля их обязали указывать сведения о транспортном средстве, которым они пользуются для передвижения. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что многие пожилые граждане захотят на время самоизоляции отправиться на дачу, что «очень хорошо». Он говорил, что власти города окажут помощь тем, кто уехал на дачи, доставив им дрова и уголь по льготным ценам.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Накануне Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая. С 12 мая он обязал граждан соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах. Штраф за его нарушение составит 4-5 тыс. руб. Аналогичные меры действуют и в Подмосковье.

Авторы: Евгения Чернышова, Гаяна Демурина
Теги: ВТБ, самоизоляция, траты, дачники
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