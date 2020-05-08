ВТБ зафиксировал рост трат россиян в офлайн-магазинах

Банк отмечает, что по сравнению с последней неделей апреля 1 мая россияне в полтора раза больше потратили в оффлайн-магазинах и сократили расходы на закупки в интернете. ВТБ допускает, что россияне покупали продукты на дачу

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Траты россиян на покупки в магазинах с оплатой через POS-терминалы по данным на 1 мая выросли в полтора раза по сравнению со средним значением последней недели апреля. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ банка (сообщение есть у РБК).

В общей сумме за первые пять дней майских праздников объем трат на покупки в магазинах вырос на 10%, а в отношении онлайн-заказов он сократился на 15%.

ВТБ отмечает, что средний чек в продуктовых оффлайн-магазинах в праздничные дни впервые составил около 700 руб. В Москве и Подмосковье его сумма была в районе 770 руб, в регионах — на уровне 675 руб.

Как указали в банке, средний чек в 500-700 руб. обычен для покупок в магазинах у дома. В ВТБ не исключили, что увеличение его значения по сравнению с концом апреля может говорить о покупках товаров для пикников и прогулок. Рост оборота в точках продаж и снижение трат на онлайн-заказы могут свидетельствовать, что россияне покупали продукты по пути на дачу. ВТБ отмечает, что наблюдал похожую динамику в начале майских праздников в предыдущие годы.