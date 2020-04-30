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В Нижегородской области дачников обязали возить документы о собственности

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

При поездке на дачу или на садовый участок жители Нижегородской области должны иметь с собой документы на право собственности. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Соответствующие изменения в указ № 27 «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор Глеб Никитин. Они усиливают меры безопасности в преддверии майских праздников.

«Количество перемещений за город и обратно также ограничивается: двумя поездками в течение недели», — отмечается в сообщении.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Помимо этого власти ограничили количество поездок в магазин или аптеку на такси или личном автомобиле. Теперь заявку на подобное передвижение можно будет оформлять не чаще одного раза в сутки. На поездку в организацию, которая продолжает деятельность в период нерабочих дней, можно будет оформлять заявку не чаще двух раз в неделю.

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Глеб Никитин

Никитин также ограничил въезд в Нижегородскую область. Граждане, у которых нет регистрации в регионе, должны будут после приезда соблюдать двухнедельный карантин в обсерваторе за свой счет, даже если у них есть имущество на территории области. Жителей региона с регистрацией обязали две недели провести на карантине у себя дома вместе с семьей. «Таким образом, смысла приезжать на майские праздники просто нет», — заявил губернатор.

Жителям Нижегородской области в начале апреля разрешили посещать дачу, но только на личном транспорте или такси. У водителя такси должны быть средства индивидуальной защиты, а поездку на личном автомобиле гражданин может осуществлять единолично или с тем, с кем он совместно проживает.

В Нижегородской области с начала распространения коронавируса зарегистрировали 1944 случая заражения, 12 человек умерли и 226 выздоровели. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией на 30 апреля, лечение продолжают 1706 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Нижегородская область, коронавирус, ограничения, дача
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