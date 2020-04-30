В Нижегородской области дачников обязали возить документы о собственности

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При поездке на дачу или на садовый участок жители Нижегородской области должны иметь с собой документы на право собственности. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Соответствующие изменения в указ № 27 «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор Глеб Никитин. Они усиливают меры безопасности в преддверии майских праздников.

«Количество перемещений за город и обратно также ограничивается: двумя поездками в течение недели», — отмечается в сообщении.

Помимо этого власти ограничили количество поездок в магазин или аптеку на такси или личном автомобиле. Теперь заявку на подобное передвижение можно будет оформлять не чаще одного раза в сутки. На поездку в организацию, которая продолжает деятельность в период нерабочих дней, можно будет оформлять заявку не чаще двух раз в неделю.