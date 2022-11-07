«Детский мир» станет частной компанией

Значительная доля иностранных инвестфондов в капитале «Детского мира» может стать проблемой из-за регуляторных изменений в российском законодательстве. Совет директоров компании рассмотрит вопрос ее трансформации в частное юрлицо

Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров крупнейшего российского продавца детских товаров «Детский мир» планирует провести поэтапное преобразование публичной компании в частную. Информация об этом содержится в сообщении ретейлера, поступившем РБК.

Решение вынести вопрос на совет директоров принято, в частности, из-за сложностей, которые испытывает компания из-за наличия в капитале иностранных инвестфондов, следует из сообщения «Детского мира». По собственным данным, иностранные инвестиционные фонды занимают «значительную долю» в структуре владения уставным капиталом «Детского мира», в свободном обращении на текущий момент находится 60% акций «Детского мира».

В связи с изменениями в регуляторном законодательстве иностранные инвестиционные фонды из недружественных юрисдикций не могут совершать сделки на Московской бирже, говорится в сообщении. «Кроме того, с учетом общего критического взгляда на российский фондовый рынок со стороны западных регуляторов, ряд инвесторов испытывает трудности с голосованием на собраниях акционеров, что может блокировать принятие критически важных решений для деятельности компании, а также не позволяет распределять дивиденды без риска их блокирования на счетах типа «С», — добавляют в компании.

Процедура реорганизации предполагает частичный переход акционеров ПАО «Детский мир» в непубличное ООО«Детский мир» и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в непубличную организацию. После завершения реорганизации и частичного перехода акционеров в ООО «Детский мир» в 2023 году «дочка» ритейлера предложит акционерам продать акции по рыночной цене. Она будет определена советом директоров на уровне не ниже средневзвешенной цены акций на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате направления оферты.

Компания обратится в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ с просьбой предоставить разрешение на выплаты в рублях за проданные акции инвесторам-нерезидентам из недружественных государств на указанные ими счета, минуя счета типа «С».

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