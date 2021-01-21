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Новыми акционерами «Детского мира» станут топ-менеджеры «Полюса»

Генеральный директор и вице-президент по финансам золотодобывающей компании «Полюс» станут крупнейшими акционерами суб-фонда, который недавно приобрел 25% акций «Детского мира»
«Детский мир» DSKY ₽140,66 +1,94% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Крупнейшими акционерами суб-фонда Altus Capital — Gulf Investments Limited, который в декабре приобрел 25% «Детского мира» станут топ-менеджеры золотодобывающей компании «Полюс» Саида Керимова, говорится в сообщении в Altus Capital.

Как сообщает инвесткомпания Altus Capital новыми инвесторами Gulf Investments Limited выступят гендиректор «Полюса» Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии Михаил Стискин.

Закрытие сделки по привлечению новых инвесторов ожидается в ближайшее время после выполнения определенных предварительных условий юридического характера, добавляют в Altus Capital.

Основные акционеры «Детского мира» продали последние 25% акций компании
Бизнес
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

До осени 2020 года основными владельцами «Детского мира» были АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). В сентябре они продали все акции компании и ретейлер стал первой российской компанией с 100% акций в свободном обращении. В конце ноября 2020 года Altus Capital сообщил, что направил акционерам «Детского мира» предложение продать до 220,961 млн бумаг по 160 руб. за акцию. Фонд планировал приобрести до 29,9% капитала компании, но в результате выкупил 25%. В четверг, 21 января, Altus сообщил, что Gulf Investments направит в ФАС новое ходатайство для получения предварительного согласия на увеличение пакета до 29,9%.

В 2018 году «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что интерес к доле АФК «Системы» проявляли структуры Сулеймана Керимова. Как сообщил представитель двух новых акционеров РБК, они инвестируют в Детский мир «сами по себе», не в интересах семьи Керимова. Представитель Керимова-старшего не ответил на звонки. В «Детском мире» отказались от комментариев.

Авторы
Анна Левинская, Светлана Бурмистрова
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