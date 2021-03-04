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Бизнес ,  
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«Детский мир» обошел «AliExpress Россия» по выручке от интернет-продаж

Mail.ru Group впервые раскрыла ключевые финансовые показатели российского AliExpress за весь год. Выручка популярнейшего в стране маркетплейса оказалась меньше, чем доходы от онлайн-продаж классического ретейлера «Детский мир»
Ozon OZON ₽4 453 -0,84% Купить
X5 Retail Group FIVE ₽2 441,5 -1,31% Купить
«Детский мир» DSKY ₽143,44 -0,83% Купить
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В 2020 году выручка «AliExpress Россия» превысила 25,8 млрд руб., чистый убыток составил 13,3 млрд руб., указала Mail.ru Group в своей годовой отчетности. Это первые финансовые результаты маркетплейса за весь календарный год. Совместное предприятие китайской Alibaba Group, «МегаФона», Mail.ru Group и РФПИ было создано в конце 2019 года, и в отчетности за тот год Mail.ru Group указала только показатели СП с момента закрытия сделки — за октябрь—декабрь 2019 года.

AliExpress — самая популярная торговая площадка в Рунете, свидетельствуют измерения исследовательской компании Mediascope. В декабре 2020 года ежедневная аудитория этого маркетплейса на мобильных устройствах и десктопах составляла 9,7 млн россиян старше 12 лет, аналогичный показатель Wildberries был 7,1 млн, Ozon — 4,8 млн человек.

Сопоставить результаты AliExpress с ближайшим конкурентом Wildberries не представляется возможным. Последний раскрывает только свой товарооборот (Gross Merchandise Volume): в 2020 году у Wildberries этот показатель увеличился почти вдвое — на 96%, до 437,2 млрд руб. Выручку и прибыль компания не называет. В свою очередь представитель российского AliExpress отказался назвать прошлогодний товарооборот своей площадки.

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Бизнес
Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

Ставший в конце прошлого года публичной компанией Ozon еще не отчитывался по итогам 2020 года. Компания лишь сообщала, что, по предварительным данным, ее товарооборот вырос на 140%, до 195 млрд руб.

По выручке Ozon в несколько раз превосходит AliExpress, свидетельствуют уже опубликованные результаты первой компании за девять месяцев 2020 года. В январе—сентябре выручка Ozon достигла почти 66,6 млрд руб. при товарообороте 121,6 млрд руб.

И Ozon, и AliExpress считаются маркетплейсами — площадками, где сторонние продавцы продают свой товар пользователям. В этом случае выручкой площадки является комиссия за сделки. Но, как свидетельствует отчетность Ozon, в действительности он прежде всего зарабатывает на продаже собственных товаров и тем самым является фактически классическим ретейлером. За девять месяцев 2020 года продажи собственных товаров обеспечили Ozon 52,8 млрд руб. выручки, сервисные услуги, к которым относится не только комиссия за проданные сторонним продавцом товар, но и рекламные услуги, сборы за доставку и пр., — только 13,8 млрд руб.

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По итогам января—сентября чистый убыток Ozon приблизился к 12,9 млрд руб.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

По размеру выручки AliExpress сопоставим с доходами от интернет-торговли крупных офлайн-продавцов, которые в пандемию стали более активно развивать новые каналы.

Выручка от онлайн-продаж «Детского мира» в 2020 году увеличилась в 2,4 раза, до 34,8 млрд руб., указано в отчетности ретейлера. Интернет-продажи обеспечили «Детскому миру» в прошлом году 24% всей консолидированной выручки. Ежедневная аудитория сайта detmir.ru в прошлом декабре, согласно измерениям Mediascope, составляла 799 тыс. россиян.

Крупнейший в стране продовольственный ретейлер X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») в 2020 году увеличил выручку своих цифровых бизнесов («Перекресток Впрок», экспресс-доставка 5Post) более чем в 4,5 раза, до 20,1 млрд руб. Но пока это только 1% консолидированных доходов.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Группа «М.Видео-Эльдорадо», лидер на рынке бытовой техники и электроники, раскрывает долю своих онлайн-продаж только по товарообороту: в 2020 году они удвоились до 300,4 млрд руб. (с НДС), что составляет почти 60% всего товарооборота. Аналогичной разбивки, но уже по выручке (которая в прошлом году равнялась почти 418 млрд руб.), группа не предоставляет. Ежедневная аудитория только сайта mvideo.ru в прошлом декабре превышала 1 млн человек, свидетельствуют измерения Mediascope.

Автор
Анна Левинская
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