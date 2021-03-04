«Детский мир» обошел «AliExpress Россия» по выручке от интернет-продаж

Mail.ru Group впервые раскрыла ключевые финансовые показатели российского AliExpress за весь год. Выручка популярнейшего в стране маркетплейса оказалась меньше, чем доходы от онлайн-продаж классического ретейлера «Детский мир»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В 2020 году выручка «AliExpress Россия» превысила 25,8 млрд руб., чистый убыток составил 13,3 млрд руб., указала Mail.ru Group в своей годовой отчетности. Это первые финансовые результаты маркетплейса за весь календарный год. Совместное предприятие китайской Alibaba Group, «МегаФона», Mail.ru Group и РФПИ было создано в конце 2019 года, и в отчетности за тот год Mail.ru Group указала только показатели СП с момента закрытия сделки — за октябрь—декабрь 2019 года.

AliExpress — самая популярная торговая площадка в Рунете, свидетельствуют измерения исследовательской компании Mediascope. В декабре 2020 года ежедневная аудитория этого маркетплейса на мобильных устройствах и десктопах составляла 9,7 млн россиян старше 12 лет, аналогичный показатель Wildberries был 7,1 млн, Ozon — 4,8 млн человек.

Сопоставить результаты AliExpress с ближайшим конкурентом Wildberries не представляется возможным. Последний раскрывает только свой товарооборот (Gross Merchandise Volume): в 2020 году у Wildberries этот показатель увеличился почти вдвое — на 96%, до 437,2 млрд руб. Выручку и прибыль компания не называет. В свою очередь представитель российского AliExpress отказался назвать прошлогодний товарооборот своей площадки.

Ставший в конце прошлого года публичной компанией Ozon еще не отчитывался по итогам 2020 года. Компания лишь сообщала, что, по предварительным данным, ее товарооборот вырос на 140%, до 195 млрд руб.