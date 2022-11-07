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Владелец «Пятерочки» обогнал алкогольные магазины по импорту вина

«Коммерсантъ»: владеющая «Пятерочками» X5 обогнала профильные магазины по импорту алкоголя
X5 Group расширила ассортимент и географию импорта и линейку ввозимых товаров под собственными брендами, обогнав в том числе Luding Group. На прошлой неделе Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

X5 Group (управляет сетями «Пятерочка» и «Перекресток») обогнала по закупкам алкоголя профильные магазины, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, за январь—сентябрь X5 увеличила импорт вина на 31% год к году, до 21,6 млн л. Объем ввоза всех спиртных напитков группой превысил 24 млн л.

На втором месте оказалась алкогольная компания Luding Group, которая нарастила импорт вина на 13% и ввезла 20,3 млн л. Структура Bacardi импортировала 15,5 млн л (рост на 38%).

Общий объем ввезенного в Россию вина за январь—сентябрь упал на 5%, до 260,5 млн л, а по крепким напиткам он сократился на 40%, до 38,9 млн л.

Как пояснили в X5 Group, компания расширила ассортимент и географию импорта, в том числе из Армении, Азербайджана, Грузии и Турции. Кроме того, выросла линейка ввозимых товаров под собственными брендами, на рост спроса повлиял и уход зарубежных брендов.

В Luding Group изданию сообщили, что сохранили устойчивые объемы поставок вин из Старого Света и нарастили импорт из Нового света, увеличился ввоз из Испании, Чили, Грузии.

На прошлой неделе Минпромторг разрешил ввозить по параллельному импорту продукцию около 40 алкогольных брендов, в числе которых Bell's,
Jack Daniels, Jägermeister, Jim Beam и другие. При этом изначально ведомство предлагало импортировать без разрешения правообладателя более широкий перечень продукции, в него входили Martini и Cinzano, ром Captain Morgan, Havana Club, текила Olmeca, джин Beefeater, Bombay Sapphire.

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров пояснил, что решение, включать или нет алкоголь в перечень для параллельного импорта, следовало принять до конца сентября, чтобы дать импортерам время закупиться к Новому году. Ранее, говоря о параллельном импорте в целом, министр указывал, что из списка исключают те компании, которые гарантировали поставки в Россию.

При этом «Деловая Россия» (в нее входят «Белуга», «Фанагория», «Абрау-Дюрсо» и др.) просила министра финансов Антона Силуанова не разрешать параллельный импорт алкоголя, так как это позволит недобросовестным импортерам ввозить в страну контрафакт.

В конце февраля импортеры алкоголя Luding Group и Simple приостанавливали отгрузки из-за обвала курса рубля после начала военной операции на Украине.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
X5 Retail Group алкоголь Пятерочка Перекресток вина
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